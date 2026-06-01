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बिहार की इस महिला मुखिया ने ऐसा क्या खास किया? दिल्ली में होगा सम्मान, जानें पूरी कहानी

गया की महिला मुखिया मेहरे अंगेज खानाम को पंचायती राज दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा. उन्हें पंचायती राज विभाग से आमंत्रण मिला है.

MUKHIYA MEHRE ANGEZ KHANAM
मुखिया मेहरे अंगेज खानाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 1, 2026 at 8:50 PM IST

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गयाजी: बिहार के गया जिले के इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के बिकोपुर पंचायत की मुखिया मेहरे अंगेज खानाम की प्रशंसा पूरे गांव में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक हो रही है. खुद पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद मेहरे ने मुखिया का पद संभालते ही पूरे गांव को ही बदल डाला. अपराधमुक्त गांव में महिला मुखिया ने बुजुर्गों को भी साक्षर बनाने का काम किया है. जानें उनकी पूरी कहानी..

भारत मंडपम में होगा सम्मानित: मुखिया मेहरे अंगेज खानाम को पंचायती राज दिवस के अवसर 3 जून 2026 को अवार्ड मिलेगा. इसके लिए बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग से आमंत्रण लेटर भी प्राप्त हो चुका है. गयाजी से मेहरे अंगेज खानाम अकेली मुखिया हैं, जिनका चयन हुआ है. 3 जून को भारत मंडपम दिल्ली में उन्हें ये अवॉर्ड मिलेगा. जानकारी के अनुसार खुद राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी. हालांकि अतिथि कौन होंगे, आमंत्रण में इसकी जानकारी नहीं दी गई है.

Mukhiya Mehre Angez Khanam
जीतन राम मांझी ने भी किया था सम्मानित (ETV Bharat)

नक्सल और अपराध का दंश झेल रहा था गांव: दरअसल जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर बिकोपुर पंचायत है. आज से 15 वर्षों पहले तक ये भी पंचायत आम पंचायतों की तरह ही पिछड़ी और मूलभूत सुविधाओं से जूझ रही थी. नक्सल और आपराधिक गतिविधियों व घटनाओं के कारण इस पंचायत की एक अलग तस्वीर थी. इस पंचायत के विकास के लिए नई उम्मीदों का दरवाजा साल 2016 में तब खुला जब एक महिला प्रत्याशी के रूप में मेहरे अंगेज खानाम ने मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया.

भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के मुद्दे पर भरोसा: तब मेहरे अंगेज खानाम ने पंचायत के निवासियों के बीच एक सुविचार लिखा. वो सुविचार था "आत्मा उसी दिन मर जाती है जब 50 हजार सैलरी कमाने वाले अधिकारी और हाथ जोड़ कर वोट लेने वाला जनप्रतिनिधि, 300 रुपए कमाने वाले मजदूर से रिश्वत मांगता है." पंचायत के लोगों के लिए ये कोई असाधारण सुविचार नहीं था बल्कि एक उम्मीद की नई किरण थी. मुखिया मेहरे अंगेज खानाम के इस सुविचार पर जनता ने भरोसा किया.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

पंचायत में हैं सभी सुविधाएं: स्थानीय शुभम बताते हैं, पंचायत में करीब 19 गांव हैं जिनमें बिकोपुर, कोठी, धरैरा, हयात चक, गंगटी अन्य गांव हैं. जिनकी कुल आबादी लगभग 25 हजार है. हालांकि 2011 के जनगणना में जनसंख्या 12000 के करीब थी. बिकोपुर के निवासी शुभम कुमार अपने मुखिया के कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट नजर आते हैं और कहते हैं कि आज पंचायत में सभी सुविधाएं हैं.

"ये एक ऐसी पंचायत है जिसका टर्न ओवर महीने में 7 से 10 करोड़ रुपए है, क्योंकि यहां एक बड़ी बाजार के रूप में कोठी बाजार है. यहां सुई धागे से लेकर सोना चांदी तक मिलते हैं. चूंकि ये झारखंड की सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है, इसलिए झारखंड के दर्जनों गांव हैं जिनकी हजारों आबादी यहां से मार्केटिंग के लिए पहुंचती है."- शुभम कुमार, स्थानीय

जागरूकता अभियान से विकास: मुखिया मेहरे अंगेज खानाम कहती हैं कि जब उनके हाथों में पंचायत की कमान मिली, तब विभिन्न प्रकार की समस्याओं के साथ उन्हें विकास करने का एक चैलेंज भी था. तब उन्होंने विकास के कार्यों को शुरू करने से पहले पंचायत के लोगों में खुद को बदलने के लिए जागरूगता अभियान चलाया. जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाने में लोगों से सहयोग करने की अपील की.

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सड़क ने बदली लोगों की जिंदगी (ETV Bharat)

मुहैया कराई सुविधाएं: पंचायत के टुनटुन कुमार कहते हैं कि मुखिया मेहरे अंगेज खानाम ने पंचायत को हर उस योजना का लाभ पहुंचाया, जो केंद्र और राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के लिए चालू किया है. आवास योजना, शिक्षा, खेल, पार्क, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई, सड़क, नली गली, गरीबों को उज्वला योजना के तहत रसोई गैस जैसी सारी सुविधाएं आज उपलब्ध है.

"हर घर नलजल योजना,रोजगार समेत विकसित पंचायत के सभी मानकों को पूरा किया है. साथ ही सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए जागरूगता अभियान चलाया. खास कर पंचायत को शराब मुक्त, दहेज मुक्त, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए भी कई बड़े प्रयास किए हैं."- टुनटुन कुमार, स्थानीय

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मुखिया का संदेश (ETV Bharat)

नक्सल ही नहीं अपराध पर भी अंकुश: मो अफसर कहते हैं कि एक समय था जब इस पंचायत के क्षेत्र में हर दिन अपराधिक घटनाएं होती थीं. आम लोगों की सुरक्षा तो दूर यहां पुलिस के जवान भी सुरक्षित नहीं थे. साल 2017 में ही तत्कालीन थाना अध्यक्ष कैयूम अंसारी की भी हत्या अपरधियों ने गोली मारकर की थी. चोरी लूट की घटनाएं आम बात थी.

"अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से निकल जाते थे और उनकी पहचान करने में पुलिस को कठिनाई होती थी. तब मुखिया ने पंचायत के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की एक पहल शुरू की. अपने घर दुकान और आस-पास में सीसीटीवी कैमरे लगाने वालों को उन्होंने सम्मानित करना शुरू किया. आज स्थिति ये है कि पूरी पंचायत में 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं."- मो अफसर, स्थानीय

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15 लाख अवार्ड की राशि से खरीदी एंबुलेंस (ETV Bharat)

पहले भी मिल चुका है अवॉर्ड: इससे पहले साल 2020-21 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड भी मिल चुका है. कोरोना काल में प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल प्रोग्राम में मेहरे अंगेज खानाम को अवॉर्ड मिला था. इस अवार्ड के तहत उन्हें 15 लाख राशि मिली थी, जिसको उन्होंने पंचायत के ग्रामीणों के लिए एंबुलेंस खरीद कर समर्पित किया था. जिससे अब तक पिछले 5 सालों में 7 हजार से अधिक मरीजों, इनमें गर्भवती महिलाओं से लेकर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति,हार्ट अटैक और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजो को अस्पताल पहुंचाया गया है.

मरीजों का मुफ्त इलाज: मुखिया प्रतिनिधि रियासत नवाज खान उर्फ छोटन खान कहते हैं कि मुखिया ने ना सिर्फ पंचायत के लोगों के लिए एंबुलेंस खरीद कर सुविधा प्रदान की, बल्कि प्रखंड के सरकारी अस्पताल तक जाने के लिए एंबुलेंस में तेल तक नहीं लिया जाता है.

"पूरी सुविधा और व्यवस्था अपनी निजी फंड से किया जाता है, जबकि एंबुलेंस ड्राइवर और टेक्निशियन को तनख्वाह भी वो (मुखिया) निजी फंड से ही देती हैं."- रियासत नवाज खान उर्फ छोटन खान, मुखिया के पति

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

मुखिया को फोन किया और तुरंत आ गई एंबुलेंस: महजबीं खातून कहती हैं कि पिछले साल उनकी बेटी प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी. तभी उन्होंने मुखिया को फोन किया और कुछ ही मिनटों में ना सिर्फ एंबुलेंस घर तक पहुंची बल्कि मुखिया के पति रियासत नवाज खान उर्फ छोटन खान भी पहुंचे. उन्होंने अपनी मौजूदगी में मेरी बेटी को एम्बुलेंस को रवाना किया और वहां अस्पताल में इलाज की व्यवस्था भी कराई.

"उनके घर पर जब भी किसी कार्य के लिए पहुंचे वहां से कभी खाली हाथ नहीं लौटी. हमें आवास योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड का लाभ तो मिला ही अब गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क का निर्माण भी हो चुका है. एक समय ऐसा लगता था कि कभी इस सड़क का निर्माण नहीं होगा, बरसात तो दूर गर्मी में भी चलना मुश्किल था."- महजबीं खातून, स्थानीय महिला

कम उम्र में हो गई थी शादी: मेहरे अंगेज खानाम कोठि थाना क्षेत्र के बाहा गांव के एक किसान की बेटी हैं, वो साक्षर जरूर हैं लेकिन कभी स्कूल नहीं गईं. गांव देहात के चलन के अनुसार माता-पिता ने कम उम्र में ही उनकी शादी कोठी गांव निवासी रियासत नवाज खान उर्फ छोटन खान से कर दिया था.

2016 में बनीं मुखिया: ससुराल आने के बाद उन्हें राजनीतिक माहौल मिला, क्योंकि पति सामाजिक कार्यों में पहले से लगे थे और तब वो पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हुए पंचायत समिति के पद पर भी थे. मेहरे अंगेज खानाम ने ससुराल में राजनीतिक माहौल मिलने पर धीरे-धीरे खुद राजनीति को समझा और फिर पंचायत की कमान 2016 में मुखिया के रूप में संभाला.

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2020-21 में पीएम ने किया था सम्मानित (ETV Bharat)

दूसरी बार मिलेगा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार: पहली बार जब वो मुखिया बनीं तब उनकी उम्र महज 25 साल थी. कम पढ़ी-लिखी होने के बावजूद उन्होंने अपने पति के सहयोग से पंचायत के लोगों के साथ सीधे संवाद शुरू किया और योजनाबद्ध तरीके से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया. उन्होंने विकास की लंबी लकीर खींची यही कारण है कि मेहरे अंगेज खानाम का दूसरी बार केंद्रीय मंत्रालय में नाम दर्ज हुआ है. दूसरी बार राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से वो सम्मानित होंगी.

बुजुर्गों को बनाया साक्षर: मुखिया मेहरे अंगेज खानाम अपने पति से साक्षर हुईं और उन्होंने इतना पढ़ लिख लिया कि वे खुद ही पंचायत के काम काज की ड्राफ्टिंग कर लेती हैं. इतना ही नहीं अपनी पंचायत की 100 फीसद साक्षरता दर के लिए उन बूढ़े बुजुर्गों को साक्षर बनाया जो खुद का नाम तक लिख नहीं पाते थे. आज वर्तमान में उनके पंचायत के लगभग 200 से अधिक बुजुर्ग साक्षर हो चुके हैं, जो अपना नाम पता के साथ अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं.

दादा, दादी, नानी पढ़ो अभियान: पंचायत के अशिक्षित लोगों को पढ़ाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई. मुखिया ने बुजुर्गों को उनके घर के बच्चों और पढ़े लिखे बेटे शौहर पत्नी को प्रेरित कर उनको पढ़वाया. गांव की वृद्ध महिला नूरानी खातून, इतवारिया देवी, समुरनी देवी,वीरेंद्र दास कहते हैं कि उनके गांव के अधिकतर 40 साल से अधिक उम्र के लोग निरक्षर थे.

"इनमें महिलाओं की संख्या अधिक थी लेकिन आज हम सब बैंक से लेकर अन्य कागजी कामों पर खुद हस्ताक्षर करते हैं. खुद ही अपने घर परिवार का पता लिखते हैं. हम खुद स्कूल तो नहीं गए लेकिन हमारे घर के बच्चों ने हमें पढ़ाया और इसके लिए मुखिया ने प्रेरित किया."- नूरानी खातून, स्थानीय

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बिकोपुर पंचायत (ETV Bharat)

पंचायत भवन बना आधुनिक सेवाओं का केंद्र: मुखिया मेहरे खानाम या उनके प्रतिनिधि छोटन खान प्रतिदिन पंचायत भवन में बैठते हैं. इस पंचायत भवन को भी उन्होंने आधुनिकता का प्रतीक बनाया है. यहां सीसीटीवी कैमरे के साथ मिटिंग हॉल, कूलर पंखा आरओ का साफ और ठंडा पीने के पानी समेत आने वाले लोगों के लिए बैठने की भी अच्छी व्यवस्था कराई है.

रोस्टर के अनुसार पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, राजस्व कर्मचारी मौजूद होते हैं. आरटीपीएस काउंटर सक्रिय होने के कारण पंचायत के लोग ही नहीं बल्कि अन्य पंचायतों के लोग भी प्रमाणपत्र और अन्य कागजात बनवाने पहुंचते हैं. सरकार और प्रशासन के आदेशानुसार सभी मीटिंग जागरूगता अभियान भी संचालित होता है.

युवाओं के लिए स्किल आधारित प्रोग्राम: मुखिया कहती हैं कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय के लिए काम किया है. युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पंचायत भवन में विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण कार्यक्रम चलवाती हैं. इसमें कंप्यूटर समेत स्किल आधारित दूसरे प्रोग्राम हैं.

"यहां से प्रशिक्षित हो कर युवा गयाजी शहर से लेकर अन्य बड़े शहरों में जाकर अच्छी निजी नौकरी कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हुई है. महिलाओं के लिए भी मैंने विशेष अभियान चलाया है. चाहे उनके रोजगार और आत्मनिर्भर बनने के कार्य हों या फिर महिलाओं की शारीरिक समस्याओं को लेकर जागरुक करना हो."- मेहरे अंगेज खानाम,बिकोपुर पंचायत की मुखिया

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मुखिया का संदेश (ETV Bharat)

महिलाओं के लिए विशेष अभियान: मुखिया ने कहा कि महिलाओं युवतियों में माहवारी में पैड उपयोग करने के लिए विशेष रूप से जागरुग किया जाता है. प्रसव सरकारी अस्पतालों में कराने से लेकर नवजात शिशु की देखभाल और उनके टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया और उन्हें प्रेरित किया, जिसके नतीजे में आज मेरे पंचायत की 90 प्रतिशत महिलाएं सरकारी अस्पतालों में ही प्रसव और अपने बच्चों के टीकाकरण के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंचती हैं.

तीन उपस्वास्थ केंद्र: आयुष्मान आरोग्य मंदिर के इंचार्ज डॉ हेमंत कहते हैं कि "पहले की तुलना में इस पंचायत में स्वास्थ्य को लेकर बड़ी तब्दीली आई है. हालांकि अभी कुछ कमियां हैं. खास कर भवन की कमी है. कुछ सालों पहले तक यहां दिन भर में 5-10 मरीज ही चिकित्सा लाभ लेने पहुंचते थे, लेकिन आज प्रति दिन सेंटर पर 50-60 मरीज पहुंचते हैं.सभी को निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है."

पंचायत में है ये सारी सुविधाएं: इस पंचायत में प्राथमिक स्कूल से लेकर हाई स्कूल, स्वास्थ्य सुविधा के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ऐपीएससी सेंटर भी है. एक बड़े डैम का निर्माण भी हो रहा है. इसके अलावा कम्युनिटी भवन, बाजार हाट, श्मशान घाट, कब्रिस्तान की दीवार,मनरेगा से चिल्ड्रन पार्क का भी निर्माण हुआ है.

पंचायत में ही सब पॉवर इलेक्ट्रिक स्टेशन, बैंक, थाना, प्रशिक्षण सेंटर, बस स्टैंड जहां से दिल्ली कोलकाता के लिए सीधे बस सेवा और अन्य सुविधा सेंटर हैं. इसके अलावा किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए लगभग 100 स्थानों पर बोरिंग कराई गई है. गर्मी में भूजल नीचे जाने की वजह से उन सभी घरों में टैंकर से पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, जिनके घरों में पानी नहीं है. शहरों की तरह हर घर से कूड़ा उठाने और साफ सफाई की खास व्यवस्था भी है.

मॉडल के रूप में स्थापित हुआ पंचायत: रियासत नवाज खान उर्फ छोटन खान कहते हैं कि मुखिया की नेतृत्व में पंचायत में सड़क, पेयजल, शौचालय,आवास, पेंशन, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, और महिलाओं से संबंधित योजनाओं का प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन हुआ है,जिसकी वजह से यह पंचायत एक मॉडल के रूप में स्थापित हुई है.

इसलिए मिल रहा अवार्ड: जिले में पहली बार इसी पंचायत ने किसानों के लिए ड्रीप सिंचाई विधि को अपनाया गया था, जिससे हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना संभव बनाया गया था. रियासत नवाज खान ने कहा कि भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय से बेस्ट मुखिया अवार्ड के लिए 9 प्वाइंट पर कार्य होना होता है, उनकी पंचायत में 6 प्वाइंट पर 100 फ़ीसदी क्रियान्वयन हुआ है, जिसकी वजह से ये सम्मान मिल रहा है.

"हमारा अगला प्रयास है कि हम उन सभी 9 संकल्पों के तहत कार्य करें, 9 संकल्पना में गरीबी मुक्त ,आजीविका उन्नत गांव , स्वास्थ्य गांव ,बाल हितेषी , जल पर्याप्त गांव , स्वच्छ और हरित गांव , आत्मनिर्भर बुनियाद ढांचा युक्त गांव, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासित गांव , महिला हितैषी गांव शामिल हैं."- रियासत नवाज खान उर्फ छोटन खान, मुखिया के पति

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