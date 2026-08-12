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'विदेशी' और 'परदेशी' के घर पैदा हुए 'अंग्रेज' और 'कांग्रेस', जानिए बिहार के इस परिवार के अनोखे नामों का सच

गया में 'अंग्रेज' और 'कांग्रेस' जैसे अनोखे नाम वाला विदेशी मांझी का परिवार बुनियादी सुविधाओं और योजनाओं से वंचित है. पढ़ें सरताज अहमद की रिपोर्ट

GAYA BHUP NAGAR UNIQUE NAMES FAMILY
गयाजी में अजब-गजब नामों वाला भूपनगर गांव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2026 at 7:09 AM IST

13 Min Read
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गयाजी: अंग्रेजी में एक कहावत है..व्हाट्स इन ए नेम (What's in a name?) जिसका निहित अर्थ ये है कि नाम मनमाने होते हैं और वे किसी व्यक्ति या वस्तु के असली स्वभाव, मूल्य या सार को नहीं बदलते..ये कहावत बिहार के गया निवासी स्वर्गीय विदेशी मांझी के परिवार और उसके सदस्यों के नामों पर बिल्कुल सटीक बैठती है.

विदेशी मांझी के परिवार का दिलचस्प नाम: गया के आमस प्रखंड स्थित आमस पंचायत के भूपनगर गांव निवासी विदेशी मांझी के परिवार के सदस्यों के नाम बेहद दिलचस्प और मजेदार हैं. दिलचस्प इतने कि जब कोई पहली बार इनके नाम सुनता है तो हंसी और हैरत दोनों एक साथ होती है. कई लोग जब पहली बार ये नाम सुनते हैं तो उनके नामों के पीछे की कहानी भी जानने की कोशिश करते हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

लोगों के मजाक का करते हैं सामना: दरअसल इस परिवार के अधिकतर सदस्यों के नाम देश, विदेश, प्रदेश, राजनीतिक दल के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषाई समुदाय पर -'विदेशी', 'अंग्रेज', 'कांग्रेस', 'पंजाब', 'गुलाटी', 'परदेशी' रखे गए हैं. इस वजह से परिवार के सदस्यों को कई बार लोगों के मजाक का भी सामना करना पड़ता है, जिससे वे व्यथित भी होते हैं लेकिन अब ये लोग अपने नामों को किसी के चेहरे के मुस्कान की वजह मान कर खुश हो जाते हैं.

दिलचस्प और मजेदार नाम: बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के दिलचस्प और मजेदार नामों को सुनकर आपको भी हैरत होगी. ऐसा नहीं है कि उनके ये नाम पुकारु यानी 'निकनेम' है. इस परिवार के इन सदस्यों के ये नाम बकायदा भारत और बिहार सरकार के दस्तावेजों में भी ऐसे ही दर्ज हैं. स्वर्गीय विदेशी मांझी के परिवार के सदस्यों के हर नाम के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है.

नामों के पीछे की अनोखी कहानी: इन नामों के पीछे की कहानी साझा करते हुए 80 साल के गुलाटी मांझी कहते हैं कि वे भी इसी परिवार से संबंध रखते हैं. वो कहते हैं कि सालों पहले घर के बड़े-बुजुर्ग परिवार में बच्चों का नाम रखते थे. वे पढ़े-लिखे नहीं होते थे और गांव देहात जंगल के क्षेत्रों में रहते थे. पहले के बड़े-बुजुर्ग पढ़े-लिखे नहीं थे इसलिए पढ़े लिखे लोगों जैसे नाम भी उन्हें मालूम नहीं थे.

GAYA BHUP NAGAR UNIQUE NAMES FAMILY
आमस गांव (ETV Bharat)

बुजुर्गों ने किया नामकरण: गुलाटी आगे कहते हैं कि बुजुर्गों ने अपने आसपास जो भी देखा-सुना उसी पर आधारित नामकरण कर दिया. अब मैं खुद बचपन में सांप की तरह गुलाटी मारता था इसलिए मेरा भी नाम गुलाटी रख दिया गया. वे कहते हैं कि जहां तक मुझे जानकारी है मूलतः विदेशी दूसरे देशों के निवासियों को कहा जाता है. लेकिन ये विदेशी किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं हैं बल्कि गयाजी के आमस पंचायत के रहने वाले हैं.

अंग्रेजों के नाम पर पड़ा 'विदेशी' नाम: गुलाटी बताते हैं कि गांव के स्वर्गीय विदेशी मांझी के पिता ने अपने बेटे का नाम आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों को कहे जाने वाले शब्द विदेशी सुनकर 'विदेशी' ही रख दिया था. हालांकि अब विदेशी जीवित नहीं रहे लेकिन वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए इसी नाम से ही प्रसिद्ध थे. गुलाटी मांझी बताते हैं कि विदेशी सिर्फ अकेले दिलचस्प नाम वाले व्यक्ति नहीं थे बल्कि उनके परिवार में एक भाई का नाम परदेशी भी है और उनका परदेशी नाम रखने की वजह भी खास है.

"वर्षों पूर्व हमारे पूर्वजों द्वारा बच्चों के नाम रखे जाते थे, पूर्वज अपने आसपास जो देखे थे, उसी पर आधारित नाम रख देते थे, वह पढ़े-लिखे नहीं होते थे और गांव देहात जंगल के क्षेत्रों में रहते थे, इसलिए पढ़े लिखो के जैसे नाम उन्हें मालूम भी नहीं थे, मेरा नाम खुद ही गुलाटी इसलिए रखा गया था क्योंकि मैं बचपन में सांप की तरह गुलाटी मारता था इसलिए मेरा नाम गुलाटी रख दिया गया."- गुलाटी मांझी

पिता मजदूरी के लिए थे बाहर,नाम पड़ा 'परदेशी': बताया जाता है कि स्वर्गीय विदेशी मांझी के एक और भाई थे, जिनका नाम परदेशी है. गांव में परदेशी नामकरण के पीछे का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प बताया जाता है. गुलाटी मांझी के अनुसार परदेशी मांझी के पिता उनके जन्म से दो तीन महीने पहले मजदूरी के लिए बाहर किसी दूसरे राज्य गए थे. तभी उनके घर में बेटे का जन्म हुआ.

'परदेशी' नामकरण के पीछे का किस्सा: इसके आगे की कहानी बड़ी मजेदार है. गुलाटी बताते हैं कि जब उस बच्चे के नामकरण की बात आई तो तब के जमाने में किसी को कोई नाम समझ में नहीं आ रहा था, तभी उसके एक बूढ़े रिश्तेदार ने कहा कि पिता परदेश में रहता है, इसलिए बच्चे का नाम परदेशी रख दो. बाहर रह कर पिता के कमाने की वजह से उस बच्चे का नामकरण 'परदेशी' कर दिया गया और वो आज तक परदेशी के नाम से ही जाने जाते हैं.

'भुइयां मुसहर' समाज से है परिवार का ताल्लुक: विदेशी और परदेशी मांझी का संबंध मांझी 'भुइयां मुसहर' समाज से है. परिवार के अनोखे नामों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ,बल्कि इनकी अगली पीढ़ी के बच्चों तक भी पहुंचा. विदेशी और परदेशी मांझी के बच्चों का भी नाम बड़ा अनोखा. परदेशी मांझी के 4 बेटे हैं इनमें अंग्रेज (30), कांग्रेस (28), पंजाबी (26) है. इनके भी ये निकनेम नहीं हैं बल्कि सरकारी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड , राशन कार्ड और अन्य पहचान पत्रों में भी यही नाम दर्ज हैं.

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नामांकन के दौरान पड़ा 'अंग्रेज' नाम: अंग्रेज मांझी कहते हैं कि नाम तो पिता ने ही रखा था लेकिन उनका ये नाम स्कूल में नामांकन के दौरान रखा गया था. अपने नामकरण की मजेदार कहानी ईटीवी भारत से साझा करते हुए अंग्रेज कहते हैं कि जब वे पहली बार गांव के प्राथमिक विद्यालय पहुंचे थे तो उस दौरान उन्हें घर में किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता था. तब स्कूल में दाखिले के दौरान पिताजी ने स्कूल मास्टर से कहा कि जो नाम अच्छा लगे उसी नाम के साथ नामांकन कर दीजिए.

अंग्रेजों की पढ़ाई-लिखाई से प्रभावित होकर नामकरण: अंग्रेज मांझी ने आगे बताया कि इसी दौरान बातों-बातों में मास्टर जी शिक्षा का महत्व समझने लगे. शिक्षा का महत्व समझाने के दौरान किसी बात को लेकर वो अंग्रेजों का उदाहरण दिया. तब पिताजी ने मास्टर साहब से अंग्रेजों के बारे में जानना चाहा. अंग्रेज मांझी कहते है कि तब पिता ने स्कूल मास्टर से पूछा कि क्या अंग्रेज पढ़े लिखे होते हैं? मास्टर साहब ने जवाब में कहा हां अंग्रेज पढ़े-लिखे होते हैं. बस फिर क्या था मेरे पिता ने मेरा नाम भी तभी अंग्रेज रख दिया.

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अंग्रेज मांझी (ETV Bharat)

"मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, गांव के प्राथमिक विद्यालय में 5 वीं कक्षा तक ही पढ़ा हूं. मजदूरी का काम करता हूं. गांव और आसपास के इलाकों में तो लोग मेरे नाम के संबंध में कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन बाहर लोग पूछते हैं कि अंग्रेज तो लगते नहीं हो फिर अंग्रेज नाम क्यों हैं? मैं कहता हूं कि पता नहीं पिता जी और मास्टर साहब ने क्यों ऐसा नाम रख दिया. कभी कभार तो अंग्रेज चले गए तुम रह गए क्या ? कह कर लोग मजाक भी बनाते हैं."- अंग्रेज मांझी

'गांव के बाहर लोग उड़ाते हैं नाम का मजाक': अंग्रेज मांझी शादीशुदा और बच्चों के पिता हैं पत्नी ममता देवी कहती है कि जब उनकी शादी हो गई तब पूरे परिवार का नाम पता चला कि किसी अंग्रेज तो किसी का कांग्रेस, बनारसी, परदेशी, विदेशी, पंजाबी है. ममता कहतीं हैं कि इनके नाम के पीछे की कहानी मुझे मालूम नहीं है. गांव में तो कोई मजाक नहीं उड़ाता है लेकिन बाहर लोग नाम लेकर हंसते हैं. ममता ने कहा कि उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कोई खराब नाम नहीं है.

'बस नाम ही अंग्रेज दिखते नहीं हैं': ममता देवी कहती हैं कि उनके पति का नाम बस अंग्रेजों के नाम पर अंग्रेज है लेकिन वो अंग्रेज की तरह बिल्कुल नहीं दिखते हैं. उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की तरह हमारी आर्थिक रूप से खुशहाल जिंदगी भी नहीं है, नाम में क्या रखा है नाम पर कुछ मिलता तो आज परिवार की हालत बेहतर होती.

मूलभूत सुविधाओं से भी दूर: ममता के मुताबिक परिवार में अंग्रेज, कांग्रेस, देशी, परदेशी, पंजाबी सभी हैं लेकिन कुछ मिला तो नहीं. पहले के समय लोगों को जो समझ में आता था वो नाम रख लेते थे. वो कहतीं हैं कि हमारा परिवार सरकार के द्वारा मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से भी काफी दूर है, कई जनकल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिला है.

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ETV Bharat (ETV Bharat)

"हमने अपने बच्चों का नाम इस तरह का नहीं रखा है. हमारे बच्चों का नाम साधारण ही है लेकिन जानकारों से पूछ कर रखा है. मेरे बच्चों में एक का चंदन मांझी, दूसरे का सूरज मांझी, तीसरे का आनंद मांझी और चौथे का विराज मांझी है. परिवार में नाम तो बड़े-बड़े हैं जैसे अंग्रेज, कांग्रेस, पंजाबी है. लेकिन हमारा बेहद गरीब और साधारण परिवार हैं मेहनत मजदूरी करके जीवनयापन होता है." - ममता देवी, अंग्रेज मांझी की पत्नी

कांग्रेस तो हैं लेकिन राजनीति वाले नहीं: विदेशी मांझी के दसरे बेटे कांग्रेस मांझी कहते हैं कि नाम सुनते ही लगता होगा कि हम बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन हम गरीब हैं. परिवार में सब से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमने 8 वीं तक की पढ़ाई की है. मजदूरी करते हैं और जंगल से जड़ी बूटी ला कर बेचते हैं.

"पता नहीं बाबू जी ने कांग्रेस नाम क्यों रखा? लेकिन लोग कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था तभी उस बार कांग्रेस के प्रचार के लिए लोग आए थे, पिता ने कांग्रेस पार्टी से प्रभावित हो कर कांग्रेस नाम रख दिया होगा, मेरे सभी पहचान पत्रों में भी नाम कांग्रेस ही है."- कांग्रेस मांझी

पंजाब से पंजाबी बना दिया: विदेशी मांझी के छोटे बेटे पंजाबी मांझी भी कहते हैं कि उनका नाम पंजाब प्रदेश पर रखा गया था. कारण क्या था ये मालूम नहीं लेकिन घर में सुनते थे कि बाबूजी ने पंजाब में भी मजदूरी की है, शायद उसी पंजाब के नाम पर पंजाबी रख दिया होगा.पंजाबी आगे कहते हैं कि जब कोई पंजाबी व्यक्ति मिलता है और नाम पूछता है तो मैं अपना नाम पंजाबी बताता हूं. उन्होंने कहा कि लोग इस नाम की वजह भी पूछते है लेकिन, मुझे मालूम नहीं है तो मैं उन्हें क्या बताऊं कि मेरा नाम पंजाबी क्यों है, स्कूल से लेकर हर जगह यही नाम दर्ज है.

गरीबी में जीता है परिवार: बहरहाल ये तो रही इस परिवार के दिलचस्प नाम और उनके पीछे की मजेदार कहानी.. लेकिन अंग्रेजी की उस कहावत- 'व्हाट्स इन ए नेम?' के छिपे तात्पर्य के तरह ही इस परिवार के लोगों की जिंदगी भी बेहद तकलीफ और मुश्किलों भरी है.विदेशी मांझी का ये परिवार आर्थिक रूप से बेहद पिछड़ा हुआ है. अगर मजदूरी न करें तो उन्हें एक समय का भोजन पर भी नहीं मिल सकेगा.

परिवार के सभी लोग मेहनती: स्थानीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जितेंद्र कुमार कहते हैं कि वो पिछले कई सालों से यहां पद स्थापित हैं. इस परिवार को जानते हैं क्योंकि अंग्रेज और उनके बच्चों को भी यहां पढ़ाते हैं. नाम तो परिवार में दिलचस्प है लेकिन नाम की तरह इनका जीवन नहीं है. जितेंद्र बताते हैं कि पूरा परिवार मजदूरी और जंगल से जड़ी बूटी लाकर बेचने पर आश्रित हैं, लेकिन परिवार के सभी लोग बेहद मेहनती हैं. भले ही वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन मेहनत से काम काज करने में पीछे नहीं हटते हैं.

"पहले सूदूरवर्ती इलाकों और जंगल के क्षेत्रों में ऐसे ही दिलचस्प नाम हुआ करते थे. पढ़े-लिखे नहीं होते थे लोग तो जिसको जो समझ आया अपने से वहीं नाम रख देता था. हालांकि अब ग्रामीण परिवेश में भी नामों के चयन ख्याल रखा जाता है. इस गांव में कई और भी दिलचस्प नाम के लोग हैं बुट्टा मांझी, शनिचरा और भी नाम के लोग हैं, क्योंकि पहले पिछड़ी जातियों के वो लोग जंगली क्षेत्रों में रहते थे वो इसी तरह का नाम रखते थे."- जितेंद्र कुमार, शिक्षक

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जितेंद्र कुमार, शिक्षक (ETV Bharat)

सामाजिक कार्यकर्ता का बयान: स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता शैलेश कुमार मिश्रा इन नामों को लेकर कहते हैं कि पहली बार जब वो गांव गए थे तब वहां के लोगों के नामों को सुनकर उनकी भी हंसी निकल पड़ी थी, क्योंकि नाम ही दिलचस्प थे. वो इन नामों को सुनकर हैरान भी हुए थे, उस समय वहां के बड़े बुजुर्गों से इन नामों का कारण भी जानने की कोशिश की थी. तब कई नामों के पीछे दिलचस्प कहानी सुनने को मिली थी.

परदेशी मांझी की कहानी: शैलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि परदेशी मांझी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके जन्म पर पिता घर पर नहीं थे, वो दूसरे राज्य में रह कर मजदूरी करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे राज्यों को आज भी परदेश कहा जाता है, वो राज्यों का नाम नहीं लेते हैं बल्कि उन्हें परदेश ही कहा करते हैं, इसलिए उनके जन्म के बाद नाम उनका नाम परदेशी हो गया था.

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