ETV Bharat / bharat

बिहार की जेल से यूपी पहुंचा अतीक गैंग का शूटर अरमान, उमेश पाल हत्याकांड में था 3 साल से फरार

अतीक का शूटर और उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी मोहम्मद अरमान ( ETV Bharat )

गया : यूपी के बाहुबली और माफिया डॉन अतीक के बेटे के साथ मोहम्मद अरमान प्रयागराज में चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है, उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था. घटना के बाद से ही वह फरार था. प्रयागराज पुलिस को उसकी सरगरमी से तलाश थी. हाल में यूपी पुलिस को जानकारी मिली कि अरमान गया केंद्रीय कारा में बंद है. जिसके बाद यूपी पुलिस गया केंद्रीय जेल पहुंची और रिमांड पर लेने की प्रक्रिया पूरी कर उसे अपने साथ लेकर यूपी रवाना हुई.