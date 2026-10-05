बिहार की जेल से यूपी पहुंचा अतीक गैंग का शूटर अरमान, उमेश पाल हत्याकांड में था 3 साल से फरार
उमेश पाल हत्याकांड में इनामी अरमान आरोपी की तलाश में यूपी पुलिस बिहार की गया जेल पहुंची. उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर प्रयागराज पहुंची. रिपोर्ट-रत्नेश
Published : October 5, 2026 at 7:16 AM IST
गया : यूपी के बाहुबली और माफिया डॉन अतीक के बेटे के साथ मोहम्मद अरमान प्रयागराज में चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है, उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था. घटना के बाद से ही वह फरार था. प्रयागराज पुलिस को उसकी सरगरमी से तलाश थी. हाल में यूपी पुलिस को जानकारी मिली कि अरमान गया केंद्रीय कारा में बंद है. जिसके बाद यूपी पुलिस गया केंद्रीय जेल पहुंची और रिमांड पर लेने की प्रक्रिया पूरी कर उसे अपने साथ लेकर यूपी रवाना हुई.
'अरमान को लेकर प्रयागराज लेकर गई यूपी पुलिस'
गया एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद अरमान को उत्तर प्रदेश पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर प्रयागराज रवाना हो गई है. गया में आवश्यक कानूनी और जेल संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रयागराज पुलिस उसे अपने साथ ले गई. गौरतलब है कि इस हत्याकांड में माफिया डॉन अतीक और उसके भाई समेत आधा दर्जन आरोपी मारे जा चुके हैं. जिसमें कइयों का एनकाउंटर हो चुका है.
''गया के मोहम्मद अरमान को यूपी पुलिस ने गया केंद्रीय जेल से ट्रांजिट रिमांड पर लिया है. ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद उसे लेकर वापस प्रयागराज रवाना हो गई.''- सुशील कुमार, एसएसपी गया
सत्यापन के बाद कोर्ट में दी गई थी अर्जी
जानकारी मिलने के बाद प्रयागराज पुलिस की टीम गया पहुंची और जेल में बंद अरमान के संबंध में सत्यापन किया. पुलिस के मुताबिक सत्यापन में यह स्पष्ट हुआ कि जेल में बंद व्यक्ति वही मोहम्मद अरमान है, जिसकी तलाश उमेश पाल हत्याकांड के मामले में की जा रही थी. इसके बाद 1 अक्टूबर को प्रयागराज पुलिस ने गया सिविल कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए अर्जी दी.
कोर्ट का आदेश मिलने के बाद प्रयागराज रवाना
कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड की अनुमति मिलने के बाद रविवार देर शाम जेल की आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज पुलिस मोहम्मद अरमान को लेकर यूपी के लिए रवाना हो गई. अब पुलिस उसे प्रयागराज ले जाकर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े मामले में आगे की कार्रवाई करेगी.
गया के फायरिंग मामले में जेल में बंद था अरमान
मोहम्मद अरमान गया शहर के कठोकर तालाब इलाके का रहने वाला बताया गया है. वह भोलू अंडा वाले पर फायरिंग के मामले में आरोपी था. इस मामले में उसने कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे गया केंद्रीय कारा भेजा गया था. इसी दौरान उसके उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी होने की जानकारी यूपी पुलिस को मिली.
उमेश पाल हत्याकांड में सामने आया था नाम
24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी. पुलिस के अनुसार, इस वारदात में मोहम्मद अरमान और गुड्डू मुस्लिम समेत अन्य आरोपी शामिल थे. घटना के बाद सामने आए वीडियो फुटेज के आधार पर भी पुलिस ने आरोपियों की पहचान की थी. फरार होने के बाद अरमान की गिरफ्तारी पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था.
परिवार को एनकाउंटर का डर
अरमान को यूपी पुलिस के साथ भेजे जाने की जानकारी मिलने के बाद उसके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य गया केंद्रीय कारा के बाहर पहुंचे थे. परिवार ने आशंका जताई कि यूपी ले जाए जाने के बाद अरमान की जान को खतरा हो सकता है. अरमान के पिता मोहम्मद शमी और भाई मोहम्मद इमरान ने कहा कि कानून के तहत मिलने वाली सजा उन्हें मंजूर है, लेकिन उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए.
परिवार ने यूपी पुलिस से की सुरक्षा की मांग
परिजनों का कहना है कि अरमान की शादी के बाद वह काम करने के लिए उत्तर प्रदेश गया था. इसी दौरान वह गलत संगत में पड़ गया. परिवार ने यूपी पुलिस और प्रशासन से अरमान की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. अब प्रयागराज पहुंचने के बाद उमेश पाल हत्याकांड में उससे पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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