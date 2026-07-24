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50 मुगदर, 100 पुशअप और अनगिनत दंड बैठक, 76 साल के पहलवान के आगे फेल हैं इंटरनेशनल रेसलर

गया के 76 वर्षीय हीरा नाथ आज भी 50 किलो का मुगदर उठाकर कसरत करते हैं और युवा पहलवानों को ट्रेंड करते हैं. रिपोर्ट- सरताज

76 साल की उम्र में पहलवानी
76 साल की उम्र में पहलवानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 24, 2026 at 7:27 PM IST

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गया : जज्बा हो तो ढलती उम्र कभी भी रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती, गया के बुजुर्ग पहलवान पंडित हीरा नाथ इसकी एक मिसाल हैं. 76 वर्ष की उम्र में, जब हर कोई आराम की उम्मीद करता है, तब पंडित हीरा नाथ मेहरवार रोजाना 40 मिनट की कठिन कसरत से युवाओं को ललकार रहे होते हैं. उनके लिए पहलवानी सिर्फ एक खेल या व्यायाम नहीं, बल्कि पूर्वजों से मिली वह अनमोल विरासत और कड़ा अनुशासन है, जिसे उन्होंने अपने जीवन का संकल्प बना लिया.

69 वर्षों से अखाड़े की मिट्टी से जुड़ा रिश्ता : गया के विष्णुपद देव घाट के पास संगत घाट अखाड़ा आज भी परंपरागत मिट्टी की कुश्ती का जीवंत केंद्र है. इसी अखाड़े के उस्ताद हैं पंडित हीरा नाथ मेहरवार. उन्होंने महज छह-सात वर्ष की उम्र में पहली बार अखाड़े की मिट्टी को माथे से लगाया था. तब से लेकर अब तक करीब सात दशक से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उनका जोश कम नहीं हुआ. आज भी उनकी सुबह अखाड़े में शुरू होती है और घंटों अभ्यास के बाद ही दिनचर्या आगे बढ़ती है.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

''मैं आज भी 50 किलो के मुगदर उठा कर कसरत करता हूं. व्यायाम करने में कोई समस्या नहीं है, सेहत और तंदुरुस्ती का श्रेय मेरी कड़ी मेहनत और प्रतिदिन की कसरत को जाता है. पहलवानी मेरा शौक और पुरखों की विरासत को संभालना मकसद है.''- पंडित हीरा नाथ, बुजुर्ग पहलवान

150 साल पुरानी विरासत के संरक्षक : संगत घाट अखाड़े की स्थापना लगभग 150 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी कुश्ती गुरु श्री प्रसादी उस्ताद ने की थी. इस अखाड़े ने देश को अनेक नामी पहलवान दिए हैं. उन्हीं में पंडित हीरा नाथ मेहरवार भी शामिल हैं, जिन्होंने न केवल स्वयं पहलवानी की, बल्कि सैकड़ों युवा खिलाड़ियों को मिट्टी की कुश्ती की बारीकियां सिखाईं. आज भी गया के अधिकांश पहलवान तकनीक सीखने और दांव-पेंच समझने के लिए उनके पास पहुंचते हैं.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

76 साल की उम्र में भी युवाओं जैसी फुर्ती : हीरा नाथ मेहरवार मानते हैं कि उम्र का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उम्र को अपनी इच्छा शक्ति पर हावी नहीं होने देना चाहिए. वे बताते हैं कि अब पहले जैसी गति नहीं रखते, लेकिन रोजाना 40 मिनट से अधिक कसरत करते हैं और बिना किसी परेशानी के 50 किलो का मुगदर उठाकर अभ्यास करते हैं. उनके अनुसार अच्छी सेहत का सबसे बड़ा राज नियमित व्यायाम, अनुशासन और निरंतर मेहनत है.

पंडित भी और पहलवान भी : हीरा नाथ मेहरवार केवल अखाड़े के उस्ताद ही नहीं, बल्कि गया आने वाले देश-विदेश के श्रद्धालुओं के पुरोहित भी हैं. वे प्रतिदिन पिंडदान जैसे धार्मिक कार्य संपन्न कराते हैं. इसके बावजूद उनकी दिनचर्या में अखाड़ा कभी पीछे नहीं छूटा. धार्मिक जिम्मेदारियों और खेल, दोनों को समान समर्पण के साथ निभाना उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुका है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

गया की पहलवानी की बदलती तस्वीर : एक समय था जब गया में लगभग 40 अखाड़े हुआ करते थे और शहर की पहचान ही पहलवानी से होती थी. आज स्थिति बदल चुकी है. अधिकांश अखाड़े बंद हो गए हैं और युवा पारंपरिक मिट्टी की कुश्ती छोड़ जिम की ओर आकर्षित हो रहे हैं. हीरा नाथ मेहरवार का मानना है कि सरकारी सहयोग और आधुनिक सुविधाओं के अभाव में यह समृद्ध परंपरा धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है. फिलहाल संगत घाट अखाड़ा ही इस विरासत को जीवित रखने का बड़ा केंद्र बना हुआ है.

''मैं नेशनल खिलाड़ी हूं. जिस तरह संगत अखाड़े से मुझे सहयोग मिला, उससे कहीं ज्यादा सरकार से मिलने चाहिए था. गया जी में प्रशिक्षित करने वाले शिक्षकों की कमी है, क्योंकि अब अखाड़े की तकनीक बदल चुकी है. वह तो भला हो हीरा नाथ मेहरवार और अखाड़े अन्य सदस्यों का जो हमें सहायता करते हैं.''- रितिक सिंह, रेसलर, नेशनल

अखाड़े में कुश्ती के दौरान युवा पहलवानों को दांव-पेंच
बुजुर्ग पहलवान पंडित हीरा नाथ (ETV Bharat)

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के गुरु : संगत घाट अखाड़े से जुड़े कई पहलवान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हैं. इनमें संदीप कुमार पाठक और ऋतिक सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. संदीप बताते हैं कि अखाड़े में उतरते ही उनका वृद्धों वाला चोला खुद-ब-खुद उतर जाता है और उनमें युवाओं सी फुर्ती आ जाती है. 76 वर्ष की उम्र में भी हीरा नाथ जितनी कसरत कर लेते हैं, उतनी करना युवा खिलाड़ियों के लिए भी आसान नहीं होता. जब गुरुजी अभ्यास शुरू करते हैं तो उन्हें देखकर युवा पहलवान भी पीछे हट जाते हैं.

बड़े-बड़े पहलवानों के छूट जाते हैं पसीने : संदीप कुमार पाठक बताते हैं कि जब हमारे गुरू खुद मेहनत करने पर आते हैं, तो हम लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि फिर यह जब शुरू होते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते. हालांकि चिकित्सकों ने इन्हें कई बार सलाह दी है कि अब इस उम्र में ये ज्यादा कसरत नहीं करें लेकिन फिर 40 मिनट से अधिक ये कसरत करते हैं, आज भी गया के पहलवानों के लिए यह प्रथम गुरु होते हैं, इतनी उम्र में भी यह 50 किलो का मुगदर उठाकर एक हाथ से भांजते है, पुश अप की संख्या तो 100 से कम नहीं होती है जब यह दंड बैठक लगते हैं तो हम जैसे पीछे हट जाते

गया के 76 वर्ष के पहलवान हीरा नाथ महरवार
गया के 76 वर्ष के पहलवान हीरा नाथ महरवार (ETV Bharat)

''मेरे गुरु हीरा नाथ मेहरवार हैं. वे हमारे ही नहीं बल्कि हमसे पहले के पहलवानों की भी ये गुरु हैं. 76 वर्ष की उम्र में भी जितना एक्सरसाइज वो कर लेते हैं, आज हम जैसे पहलवान जो राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं, उनके भी पसीने छूट जाते हैं. हम आज भी तकनीक और हर दांव-पेंच उन्हीं से सीखते हैं.''- संदीप कुमार पाठक, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर

पारंपरिक अखाड़ों के संरक्षण की जरूरत : हीरा नाथ मेहरवार और उनके शिष्य मानते हैं कि मिट्टी की कुश्ती भारतीय संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा है. उनका कहना है कि यदि सरकार पारंपरिक अखाड़ों के संरक्षण, खिलाड़ियों की आर्थिक सहायता और आधुनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करे तो एक बार फिर गया देश को बड़े पहलवान दे सकता है. फिलहाल संगत घाट अखाड़ा स्थानीय सहयोग और समर्पित लोगों के प्रयास से ही संचालित हो रहा है.

100 से ज्यादा पुशअप लगाते 76 साल के पहलवान हीरा नाथ झा
100 से ज्यादा पुशअप लगाते 76 साल के पहलवान हीरा नाथ झा (ETV Bharat)

विरासत, स्वास्थ्य और प्रेरणा का संगम : हीरा नाथ मेहरवार कहते हैं कि पहलवानी उनके लिए कमाई का साधन नहीं, बल्कि पूर्वजों की धरोहर है. दादा, पिता और परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ-साथ वे चाहते हैं कि नई पीढ़ी अनुशासन, मेहनत और स्वस्थ जीवन का महत्व समझे. उनका विश्वास है कि जब तक भगवान हनुमान की कृपा रहेगी, तब तक वे अखाड़े की मिट्टी से जुड़े रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे.

मिसाल बने ओल्डएज आयरनमैन : आज भी गया के संगत घाट अखाड़े में हर सुबह दिखाई देने वाला यह दृश्य केवल एक बुजुर्ग पहलवान की दिनचर्या नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा, अनुशासन और इच्छाशक्ति का जीवंत प्रतीक है. 76 वर्षीय हीरा नाथ मेहरवार यह साबित करते हैं कि उम्र केवल संख्या है. यदि संकल्प मजबूत हो, तो शरीर भी साथ देता है और विरासत भी जीवित रहती है. ऐसे लोग केवल खिलाड़ी नहीं होते, बल्कि समाज की प्रेरणा और संस्कृति के सच्चे संरक्षक बन जाते हैं.

कई नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी किए तैयार
कई नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी किए तैयार (ETV Bharat)

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