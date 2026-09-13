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मां को कैंसर में खोया, अब AI से मरीजों तक पहुंचा रहे सही जानकारी; पटना के गौतम गौरी की कहानी

मां की बीमारी ने बदल दी गौतम गौरी के जिंदगी की दिशा ( ETV Bharat )

पटना : जिंदगी में कई बार निजी अनुभव इंसान के लिए सिर्फ एक दुखद याद बनकर नहीं रह जाते, बल्कि यही पीड़ा आगे की राह भी तय करती है. गौतम गौरी के जीवन में उनकी मां सुचित्रा गौरी की कैंसर से जंग ऐसा ही मोड़ लेकर आई. मां के इलाज के दौरान उन्होंने न सिर्फ बीमारी की जटिलताओं को करीब से देखा, बल्कि यह भी महसूस किया कि मरीज और परिवार के लिए सही और भरोसेमंद जानकारी तक पहुंच कितनी अहम है. मां के निधन के बाद इसी अनुभव को उन्होंने सामाजिक पहल में बदलने का फैसला किया. आज गौतम गौरी शिक्षा, कैंसर जागरूकता, डिजिटल कंटेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कई पहलों पर काम कर रहे हैं. मां की स्मृति में शुरू किए गए सुचित्रा कैंसर केयर फाउंडेशन (SCCF) के जरिए कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मरीजों व उनके परिवारों तक विशेषज्ञ जानकारी पहुंचाने की कोशिश हो रही है. इसी पहल का हिस्सा Suchi Chatbot है, जिसके माध्यम से वेबसाइट और WhatsApp पर कैंसर से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं. देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat) मां की बीमारी ने बदल दी जिंदगी की दिशा गौतम के मुताबिक, उनकी मां सुचित्रा गौरी को 2019 में लिंफोमा कैंसर का पता चला था. बीमारी की शुरुआती पहचान नहीं हो पाने के कारण जब स्थिति स्पष्ट हुई, तब तक कैंसर काफी आगे बढ़ चुका था. इससे पहले उनका वजन तेजी से कम हो रहा था और बार-बार बुखार भी आ रहा था. परिवार ने चिकित्सकीय सलाह ली, लेकिन बीमारी की वास्तविक स्थिति सामने आने में समय लगा. कैंसर की पुष्टि के बाद गौतम अपनी मां को इलाज के लिए मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल ले गए. करीब तीन महीने तक उनका अधिकांश समय अस्पताल में बीता. इस दौरान परिवार के सामने एक और चुनौती थी. गौतम के पिता डिमेंशिया के शुरुआती लक्षणों से जूझ रहे थे. ऐसे में मां के इलाज के साथ पिता की देखभाल की जिम्मेदारी भी परिवार पर थी. तमाम कोशिशों के बावजूद गौतम अपनी मां को नहीं बचा सके. मां के निधन के बाद इस अनुभव ने उन्हें भीतर तक प्रभावित किया. लेकिन धीरे-धीरे यही निजी पीड़ा एक सामाजिक संकल्प में बदलने लगी. फाउंडेशन के जरिए स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्र में कदम (ETV Bharat) कैंसर केयर फाउंडेशन के पीछे क्या है सोच? गौतम ने महसूस किया कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में मरीज और परिवार के सामने केवल इलाज का सवाल नहीं होता. बीमारी को समझना, मेडिकल रिपोर्ट में लिखी जानकारी का अर्थ जानना, डॉक्टर से सही सवाल पूछना और इंटरनेट पर उपलब्ध अलग-अलग सूचनाओं में भरोसेमंद स्रोत की पहचान करना भी बड़ी चुनौती होती है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए गौतम ने डॉक्टर अमित कुमार के साथ मिलकर अपनी मां के नाम पर सुचित्रा कैंसर केयर फाउंडेशन की शुरुआत की. फाउंडेशन कैंसर जागरूकता कार्यक्रमों के साथ-साथ विशेषज्ञों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर रहा है. गौतम का कहना है कि फाउंडेशन का उद्देश्य लोगों को कैंसर के बारे में ऐसी जानकारी उपलब्ध कराना है, जिससे वे बीमारी को बेहतर तरीके से समझ सकें और चिकित्सकों से बातचीत के दौरान अधिक जागरूक होकर निर्णय ले सकें. डॉक्टरों की विशेषज्ञता को आम लोगों तक पहुंचाने की पहल कैंसर को लेकर सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने के लिए गौतम Gautam OncoTalks नाम से पॉडकास्ट भी करते हैं. इसमें अलग-अलग क्षेत्रों के कैंसर विशेषज्ञों से बातचीत की जाती है. कैंसर के प्रकार, जांच, उपचार और मरीजों के सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों जैसे विषयों पर विशेषज्ञों की राय को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है. फाउंडेशन की ऑनलाइन कैंसर एजुकेशन लाइब्रेरी में भी विशेषज्ञों की बातचीत और जागरूकता से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है. "इसी जरूरत से सुचित्रा कैंसर केयर फाउंडेशन की शुरुआत हुई. फाउंडेशन समुदायों में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम चलाता है और ऑनलाइन माध्यमों से विशेषज्ञों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है." - गौतम गौरी, संस्थापक, सुचित्रा कैंसर केयर फाउंडेशन Suchi Chatbot से कैंसर संबंधी सवालों के जवाब इसी डिजिटल पहल को आगे बढ़ाते हुए Suchi Chatbot विकसित किया गया है. वेबसाइट और WhatsApp के जरिए लोग कैंसर से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं. चैटबॉट उपलब्ध विश्वसनीय स्रोतों और तैयार किए गए कंटेंट के आधार पर जानकारी देने की कोशिश करता है. इसे डॉक्टर की जगह लेने वाली व्यवस्था के तौर पर पेश नहीं किया गया है. इसका उद्देश्य मरीजों और उनके परिजनों को बीमारी से संबंधित जानकारी समझने और चिकित्सकीय परामर्श के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद करना है. Suchi को तैयार करने में अमेरिका के National Cancer Institute के डेटा के साथ-साथ गौतम के Gautam OncoTalks में कैंसर विशेषज्ञों से हुई बातचीत से मिली जानकारी का इस्तेमाल किया जा रहा है. फिलहाल अंग्रेजी में इसका प्रदर्शन बेहतर है, जबकि हिंदी में भी सवाल पूछे जा सकते हैं. आने वाले समय में इसे भोजपुरी और नेपाली में विकसित करने की तैयारी है और इसके लिए सहयोगी पार्टनर तलाशे जा रहे हैं. 2010 में कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर पटना लौटे कैंसर के क्षेत्र में काम करने से पहले गौतम गौरी ने बिहार में शिक्षा को अपने सामाजिक कार्य का केंद्र बनाया. साल 2010 में उन्होंने कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर पटना लौटने का फैसला किया. उस समय उनका करियर अच्छी दिशा में था, लेकिन उनके मन में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की शिक्षा और अवसरों को लेकर काम करने की इच्छा थी. गौतम ने 1999 से 2003 के बीच बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. इसके बाद 2005 से 2007 के बीच इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, गाजियाबाद से एमबीए किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक निजी कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर करियर शुरू किया. कंपनी के एनालिटिक्स डिविजन में काम करते हुए वह गुरुग्राम से अपनी नौकरी कर रहे थे. स्थायी करियर और आमदनी के बीच उन्होंने करीब 2010 में कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर पटना लौटने का फैसला किया. मां ने किया सामाजिक क्षेत्र में जाने के फैसले का समर्थन गौतम का यह फैसला परिवार के लिए आसान नहीं था. उनके पिता ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं और बिहार सरकार के वित्त विभाग में बजट से संबंधित जिम्मेदारियों पर काम कर चुके थे. ऐसे में बेटे के स्थायी निजी क्षेत्र की नौकरी छोड़ने को लेकर उन्हें भविष्य और नियमित आमदनी की चिंता थी. वहीं, उनकी मां ने गौतम के फैसले का समर्थन किया. यही वजह है कि मां के निधन के बाद उनके नाम पर शुरू हुआ कैंसर फाउंडेशन गौतम के लिए केवल एक संस्था नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़े अनुभव और रिश्ते की सामाजिक अभिव्यक्ति भी बन गया है. पटना की बस्तियों से शुरू हुआ शिक्षा का सफर