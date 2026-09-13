मां को कैंसर में खोया, अब AI से मरीजों तक पहुंचा रहे सही जानकारी; पटना के गौतम गौरी की कहानी
क्योंकि कैंसर का इलाज जागरूकता है. पटना के गौतम गौरी ने इसे मिशन बनाया, साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काम शुरू किया. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : September 13, 2026 at 9:04 PM IST|
Updated : September 13, 2026 at 9:15 PM IST
पटना : जिंदगी में कई बार निजी अनुभव इंसान के लिए सिर्फ एक दुखद याद बनकर नहीं रह जाते, बल्कि यही पीड़ा आगे की राह भी तय करती है. गौतम गौरी के जीवन में उनकी मां सुचित्रा गौरी की कैंसर से जंग ऐसा ही मोड़ लेकर आई. मां के इलाज के दौरान उन्होंने न सिर्फ बीमारी की जटिलताओं को करीब से देखा, बल्कि यह भी महसूस किया कि मरीज और परिवार के लिए सही और भरोसेमंद जानकारी तक पहुंच कितनी अहम है. मां के निधन के बाद इसी अनुभव को उन्होंने सामाजिक पहल में बदलने का फैसला किया.
आज गौतम गौरी शिक्षा, कैंसर जागरूकता, डिजिटल कंटेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कई पहलों पर काम कर रहे हैं. मां की स्मृति में शुरू किए गए सुचित्रा कैंसर केयर फाउंडेशन (SCCF) के जरिए कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मरीजों व उनके परिवारों तक विशेषज्ञ जानकारी पहुंचाने की कोशिश हो रही है. इसी पहल का हिस्सा Suchi Chatbot है, जिसके माध्यम से वेबसाइट और WhatsApp पर कैंसर से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं.
मां की बीमारी ने बदल दी जिंदगी की दिशा
गौतम के मुताबिक, उनकी मां सुचित्रा गौरी को 2019 में लिंफोमा कैंसर का पता चला था. बीमारी की शुरुआती पहचान नहीं हो पाने के कारण जब स्थिति स्पष्ट हुई, तब तक कैंसर काफी आगे बढ़ चुका था. इससे पहले उनका वजन तेजी से कम हो रहा था और बार-बार बुखार भी आ रहा था. परिवार ने चिकित्सकीय सलाह ली, लेकिन बीमारी की वास्तविक स्थिति सामने आने में समय लगा.
कैंसर की पुष्टि के बाद गौतम अपनी मां को इलाज के लिए मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल ले गए. करीब तीन महीने तक उनका अधिकांश समय अस्पताल में बीता. इस दौरान परिवार के सामने एक और चुनौती थी. गौतम के पिता डिमेंशिया के शुरुआती लक्षणों से जूझ रहे थे. ऐसे में मां के इलाज के साथ पिता की देखभाल की जिम्मेदारी भी परिवार पर थी.
तमाम कोशिशों के बावजूद गौतम अपनी मां को नहीं बचा सके. मां के निधन के बाद इस अनुभव ने उन्हें भीतर तक प्रभावित किया. लेकिन धीरे-धीरे यही निजी पीड़ा एक सामाजिक संकल्प में बदलने लगी.
कैंसर केयर फाउंडेशन के पीछे क्या है सोच?
गौतम ने महसूस किया कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में मरीज और परिवार के सामने केवल इलाज का सवाल नहीं होता. बीमारी को समझना, मेडिकल रिपोर्ट में लिखी जानकारी का अर्थ जानना, डॉक्टर से सही सवाल पूछना और इंटरनेट पर उपलब्ध अलग-अलग सूचनाओं में भरोसेमंद स्रोत की पहचान करना भी बड़ी चुनौती होती है.
इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए गौतम ने डॉक्टर अमित कुमार के साथ मिलकर अपनी मां के नाम पर सुचित्रा कैंसर केयर फाउंडेशन की शुरुआत की. फाउंडेशन कैंसर जागरूकता कार्यक्रमों के साथ-साथ विशेषज्ञों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर रहा है.
गौतम का कहना है कि फाउंडेशन का उद्देश्य लोगों को कैंसर के बारे में ऐसी जानकारी उपलब्ध कराना है, जिससे वे बीमारी को बेहतर तरीके से समझ सकें और चिकित्सकों से बातचीत के दौरान अधिक जागरूक होकर निर्णय ले सकें.
डॉक्टरों की विशेषज्ञता को आम लोगों तक पहुंचाने की पहल
कैंसर को लेकर सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने के लिए गौतम Gautam OncoTalks नाम से पॉडकास्ट भी करते हैं. इसमें अलग-अलग क्षेत्रों के कैंसर विशेषज्ञों से बातचीत की जाती है. कैंसर के प्रकार, जांच, उपचार और मरीजों के सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों जैसे विषयों पर विशेषज्ञों की राय को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है. फाउंडेशन की ऑनलाइन कैंसर एजुकेशन लाइब्रेरी में भी विशेषज्ञों की बातचीत और जागरूकता से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है.
"इसी जरूरत से सुचित्रा कैंसर केयर फाउंडेशन की शुरुआत हुई. फाउंडेशन समुदायों में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम चलाता है और ऑनलाइन माध्यमों से विशेषज्ञों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है." - गौतम गौरी, संस्थापक, सुचित्रा कैंसर केयर फाउंडेशन
Suchi Chatbot से कैंसर संबंधी सवालों के जवाब
इसी डिजिटल पहल को आगे बढ़ाते हुए Suchi Chatbot विकसित किया गया है. वेबसाइट और WhatsApp के जरिए लोग कैंसर से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं. चैटबॉट उपलब्ध विश्वसनीय स्रोतों और तैयार किए गए कंटेंट के आधार पर जानकारी देने की कोशिश करता है. इसे डॉक्टर की जगह लेने वाली व्यवस्था के तौर पर पेश नहीं किया गया है. इसका उद्देश्य मरीजों और उनके परिजनों को बीमारी से संबंधित जानकारी समझने और चिकित्सकीय परामर्श के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद करना है.
Suchi को तैयार करने में अमेरिका के National Cancer Institute के डेटा के साथ-साथ गौतम के Gautam OncoTalks में कैंसर विशेषज्ञों से हुई बातचीत से मिली जानकारी का इस्तेमाल किया जा रहा है. फिलहाल अंग्रेजी में इसका प्रदर्शन बेहतर है, जबकि हिंदी में भी सवाल पूछे जा सकते हैं. आने वाले समय में इसे भोजपुरी और नेपाली में विकसित करने की तैयारी है और इसके लिए सहयोगी पार्टनर तलाशे जा रहे हैं.
2010 में कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर पटना लौटे
कैंसर के क्षेत्र में काम करने से पहले गौतम गौरी ने बिहार में शिक्षा को अपने सामाजिक कार्य का केंद्र बनाया. साल 2010 में उन्होंने कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर पटना लौटने का फैसला किया. उस समय उनका करियर अच्छी दिशा में था, लेकिन उनके मन में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की शिक्षा और अवसरों को लेकर काम करने की इच्छा थी.
गौतम ने 1999 से 2003 के बीच बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. इसके बाद 2005 से 2007 के बीच इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, गाजियाबाद से एमबीए किया.
पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक निजी कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर करियर शुरू किया. कंपनी के एनालिटिक्स डिविजन में काम करते हुए वह गुरुग्राम से अपनी नौकरी कर रहे थे. स्थायी करियर और आमदनी के बीच उन्होंने करीब 2010 में कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर पटना लौटने का फैसला किया.
मां ने किया सामाजिक क्षेत्र में जाने के फैसले का समर्थन
गौतम का यह फैसला परिवार के लिए आसान नहीं था. उनके पिता ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं और बिहार सरकार के वित्त विभाग में बजट से संबंधित जिम्मेदारियों पर काम कर चुके थे. ऐसे में बेटे के स्थायी निजी क्षेत्र की नौकरी छोड़ने को लेकर उन्हें भविष्य और नियमित आमदनी की चिंता थी.
वहीं, उनकी मां ने गौतम के फैसले का समर्थन किया. यही वजह है कि मां के निधन के बाद उनके नाम पर शुरू हुआ कैंसर फाउंडेशन गौतम के लिए केवल एक संस्था नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़े अनुभव और रिश्ते की सामाजिक अभिव्यक्ति भी बन गया है.
पटना की बस्तियों से शुरू हुआ शिक्षा का सफर
पटना लौटने के बाद गौतम ने दीक्षा फाउंडेशन के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में काम शुरू किया. शुरुआती फोकस शहर की बस्तियों में रहने वाले बच्चों पर रहा. वह खुद परिवारों के बीच गए और अभिभावकों से बात की कि क्या वे अपने बच्चों को लर्निंग सेंटर भेजना चाहेंगे.
शुरुआत में संसाधन सीमित थे, लेकिन बच्चों की प्रतिक्रिया ने पहल को आगे बढ़ाया. रेलवे लाइन के आसपास रहने वाले बच्चे भी लर्निंग सेंटर पहुंचने लगे. कुछ ही समय में 30 से 40 बच्चों ने सेंटर आना शुरू कर दिया.
दीक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को किताबों तक सीमित रखना नहीं था. पढ़ाई के साथ उन्हें अपनी बात रखने, सवाल पूछने, संवाद करने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर देने पर भी जोर दिया गया.
आज बिहार में दीक्षा फाउंडेशन के तीन डे-टू-डे लर्निंग सेंटर चल रहे हैं. इनमें दो पटना और एक समस्तीपुर में है. संस्था के केंद्रों और अन्य शिक्षा कार्यक्रमों से करीब 800 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि लगभग 500 बच्चे सीधे लर्निंग सेंटर से जुड़े हैं.
गर्मी में भी बच्चों के लिए खुला रहता है सेंटर
गौतम के अनुसार, गर्मियों के दौरान इन सेंटरों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है. जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंचता है, तब भी कई बच्चे दोपहर में सेंटर पहुंचते हैं और शाम तक पढ़ाई, खेल और दूसरी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं.
इनमें से कई बच्चों के माता-पिता मजदूरी, निर्माण कार्य या दूसरे कामों में दिनभर व्यस्त रहते हैं. ऐसे में लर्निंग सेंटर बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ सुरक्षित और सीखने वाला वातावरण भी उपलब्ध कराते हैं. जरूरत के अनुसार सेंटरों पर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाती है.
छह झुग्गी बस्तियों की किशोरियों के लिए लाइफ स्किल कार्यक्रम
दीक्षा फाउंडेशन की एक अन्य पहल पटना की छह झुग्गी बस्तियों में किशोरियों के साथ चल रही है. यहां उन्हें लाइफ स्किल से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है. सिलाई-कढ़ाई, पेंटिंग और फाइन आर्ट जैसी गतिविधियों के जरिए उनकी रचनात्मक क्षमता को विकसित करने का प्रयास किया जाता है. इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ किसी हुनर की ट्रेनिंग देना नहीं है. किशोरियों में आत्मविश्वास, संवाद क्षमता और भविष्य को लेकर सोच विकसित करना भी इसका हिस्सा है.
कैम्ब्रिज में शिक्षा पर किया अध्ययन
शिक्षा के क्षेत्र में काम के दौरान गौतम को 2015 में कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के जरिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाने का अवसर मिला. 2015 से 2016 के बीच उन्होंने वहां शिक्षा विषय में एमफिल किया. कैम्ब्रिज में शिक्षा के उद्देश्यों और मूल्यों पर अध्ययन ने उनके काम को एक नया सैद्धांतिक आधार दिया.
हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के कैपेबिलिटी अप्रोच जैसे विचारों ने बच्चों के विकास को सिर्फ परीक्षा और अंकों से आगे देखने में मदद की. हालांकि, गौतम ने किसी विदेशी मॉडल को बिहार में सीधे लागू करने के बजाय स्थानीय परिस्थितियों और बच्चों की जरूरतों के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को विकसित करने पर जोर दिया.
शिक्षा में भी AI का इस्तेमाल
कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई और एनालिटिक्स के क्षेत्र में कॉरपोरेट अनुभव अब गौतम के सामाजिक कार्यों में भी दिखाई देता है. दीक्षा फाउंडेशन Rusty AI Tutor विकसित कर रहा है, जिसे बिहार बोर्ड के पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार करने की कोशिश की जा रही है.
इसका उद्देश्य उन बच्चों को पढ़ाई में अतिरिक्त सहायता देना है, जिन्हें हर विषय में व्यक्तिगत मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं हो पाता. गौतम के लिए कैंसर क्षेत्र का Suchi और शिक्षा क्षेत्र का Rusty AI Tutor, दोनों तकनीक के इस्तेमाल के अलग-अलग उदाहरण हैं. उनकी सोच है कि AI को इंसान के विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि जानकारी और मार्गदर्शन तक पहुंच बढ़ाने वाले माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए.
युवाओं को ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार करने की तैयारी
गौतम का काम अब स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं है. युवाओं को बेहतर रोजगार और वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करने की दिशा में भी पहल की जा रही है. दीक्षा फाउंडेशन अमेरिकी दूतावास के साथ मिलकर युवाओं के लिए अंग्रेजी और कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा कार्यक्रम चला रहा है. इसी पहल के तहत 22 सितंबर से एनआईटी पटना के फर्स्ट ईयर के करीब 50 छात्रों के समूह के साथ कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी है.
इसमें छात्रों की अंग्रेजी और कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि वे आगे ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध अवसरों के लिए ज्यादा सक्षम बन सकें. गौतम का मानना है कि बिहार के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है. लेकिन अंग्रेजी और कम्युनिकेशन स्किल की कमी कई बार उनकी संभावनाओं के रास्ते में बाधा बनती है. इस अंतर को कम करके युवाओं को देश और दुनिया के बड़े अवसरों से जोड़ा जा सकता है.
30 लोगों की टीम, 70 से अधिक लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े
आज गौतम के साथ करीब 30 लोग सीधे तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि 70 से अधिक लोग अप्रत्यक्ष रूप से इन पहलों से जुड़े हुए हैं. शिक्षा, लाइफ स्किल, कैंसर जागरूकता, डिजिटल कंटेंट, AI और युवाओं की स्किलिंग जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में यह टीम काम कर रही है.
एक दशक से अधिक समय पहले पटना की बस्तियों से बच्चों की शिक्षा के साथ शुरू हुआ यह सफर अब स्वास्थ्य और तकनीक तक पहुंच चुका है. अलग-अलग पहलों के बावजूद इनके केंद्र में एक ही विचार दिखाई देता है, लोगों तक सही जानकारी, सीखने के अवसर और आगे बढ़ने के साधन पहुंचाना.
निजी दर्द से सामाजिक संकल्प तक
गौतम गौरी की कहानी एक ऐसे सफर की कहानी है, जिसकी शुरुआत कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर पटना लौटने और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के साथ शिक्षा का काम शुरू करने से हुई. बाद में कैम्ब्रिज में शिक्षा पर अध्ययन, AI आधारित शिक्षा पहल और युवाओं की स्किलिंग तक इसका विस्तार हुआ.
मां सुचित्रा गौरी की कैंसर से हुई मृत्यु ने इस सफर को स्वास्थ्य के क्षेत्र से भी जोड़ दिया. उनकी स्मृति में शुरू किया गया सुचित्रा कैंसर केयर फाउंडेशन और Suchi Chatbot इसी अनुभव की देन हैं.
एक बच्चे के लर्निंग सेंटर तक पहुंचने से लेकर किसी कैंसर मरीज के सवाल का जवाब तलाशने और किसी युवा को ग्लोबल अवसरों के लिए तैयार करने तक, गौतम गौरी की विभिन्न पहलों के पीछे एक साझा सोच दिखाई देती है. सही जानकारी और अवसर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के कारण उससे दूर नहीं होने चाहिए.
''आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों और किशोरियों के लिए शिक्षा का अर्थ सिर्फ स्कूल में पढ़ाई करना नहीं है. उन्हें अपने आसपास की दुनिया समझने, सवाल करने और अपनी क्षमता के अनुसार अवसर तलाशने का आत्मविश्वास भी मिलना चाहिए.''- गौतम गौरी, संस्थापक, सुचित्रा कैंसर केयर फाउंडेशन
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