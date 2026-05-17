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'बिहार हमेशा से राष्ट्र को नई चेतना देने वाली धरती', गौतम अदाणी ने किया 'Eye नेटवर्क' का भूमिपूजन

150 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी: अदाणी फाउंडेशन की ओर से इस परियोजना को मजबूत बनाने के लिए 150 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी. इस राशि से अत्याधुनिक नेत्र अस्पताल और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी. कार्यक्रम के दौरान 10 एंबुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, ताकि बिहार और आसपास के दूरदराज इलाकों तक आंखों के इलाज की सुविधा पहुंचाई जा सके. इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों को कम लागत में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है.

"हमारे लिए भी सेवा ही साधना है, कोई नारा नहीं, बल्कि करुणा को कर्म में बदलने की प्रेरणा है. बिहार हमेशा से राष्ट्र को नई चेतना देने वाली धरती रही है. यह पुनीत मुहिम उसी सेवा भावना, संस्कार और समर्पण के माध्यम से देश को नई रोशनी देने का प्रयास है."- गौतम अदाणी, चेयरमैन, अदाणी समूह

उन्होंने कहा, 'गायत्री परिवार, अखंड ज्योति और आदरणीय मृत्युंजय जी के इस असाधारण कार्य के लिए उन्हें हार्दिक साधुवाद. किसी व्यक्ति की आंखों की रोशनी लौटाना केवल इलाज नहीं होता. यह उसके जीवन में फिर से उम्मीद, आत्मविश्वास और सम्मान लौटाने का पुण्य काम है. मानवता के लिए इससे बड़ी सेवा शायद ही कुछ और हो सकती है.'

3.3 लाख आंखों की सर्जरी की क्षमता: मस्तीचक में स्थापित होने वाले अदाणी सेंटर फॉर आई और अदाणी ट्रेनिंग इन ऑप्थैल्मिक मेडिसिन के जरिए हर साल करीब 3.3 लाख आंखों की सर्जरी की क्षमता विकसित की जाएगी. साथ ही हर वर्ष लगभग 1000 हेल्थ प्रोफेशनल को नेत्र चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा की ट्रेनिंग दी जाएगी. कार्यक्रम के दौरान गौतम अदाणी ने कहा कि आज बिहार की पवित्र धरती मस्तीचक आकर मन गर्व, भावनाओं और आत्मीयता से भर गया. गायत्री शक्तिपीठ पहुंचकर एक अलग ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रेरणा का अनुभव हुआ. यह स्थान केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, संस्कार और सामाजिक जागरण का एक सशक्त केंद्र बनकर उभर रहा है.

नेत्र चिकित्सा की दिशा में बड़ी पहल: इस पहल के जरिए बिहार के ग्रामीण इलाकों में आधुनिक आंखों के इलाज की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही उन्होंने देशभर के वंचित समुदायों तक नेत्र चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की भी घोषणा की. अदाणी फाउंडेशन और अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के सहयोग से शुरू हो रही यह परियोजना बिहार ही नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े ग्रामीण नेत्र चिकित्सा नेटवर्क में से एक बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

सारण: देश के प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अदाणी ने बिहार की धरती से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बड़े सामाजिक अभियान की शुरुआत करते हुए ग्रामीण भारत में सस्ती और सुलभ नेत्र चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत बनाने का ऐलान किया है. अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने सारण जिले के मस्तीचक में आयोजित कार्यक्रम में 150 करोड़ रुपये की नेत्र स्वास्थ्य सेवा परियोजना का भूमि पूजन किया. इस मौके पर उनकी पत्नी डॉक्टर प्रीति अदाणी भी मौजूद रहीं.

आधुनिक तकनीक से इलाज उपलब्ध: अदाणी सेंटर फॉर आई में मरीजों को आधुनिक तकनीक से इलाज उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि अदाणी ट्रेनिंग इन ऑप्थैल्मिक मेडिसिन में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा. इसके जरिए गांवों में भी आंखों की जांच और इलाज की सुविधाओं को मजबूत बनाने की योजना है. गौतम अदाणी ने इस पूरे अभियान को लंबे समय तक प्रभावी ढंग से चलाने के लिए संचालन सहयोग की भी घोषणा की.

नेत्र स्वास्थ्य सेवा परियोजना का भूमि पूजन (ETV Bharat)

क्या बोले मृत्युंजय तिवारी?: अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मृत्युंजय तिवारी भी इस दौरान मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि गौतम अदाणी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल पर विश्वास जताते हुए इस परिवर्तनकारी यात्रा में हमें सहभागी बनाया. यह साझेदारी केवल भवनों और संरचनाओं के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के अंतिम पंक्ति में खड़े वंचित एवं उपेक्षित लोगों के जीवन में दृष्टि, सम्मान, अवसर और आशा का संचार करने का एक साझा संकल्प है. हमें विश्वास है कि यह सहयोग आने वाले वर्षों में करोड़ों जीवनों पर दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करेगा.

इस मौके पर अदाणी फाउंडेशन और अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल ने भागलपुर जिले के पीरपैंती में 200 बेड के अस्पताल की स्थापना की घोषणा भी की. यह अस्पताल क्षेत्र में सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को और मजबूत करेगा. गौरतलब है कि पीरपैंती में अदाणी समूह 2400 मेगावॉट का अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट भी स्थापित कर रहा है, जिसे बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है.

सस्ती नेत्र चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे: गौतम अदाणी ने देशभर में नेत्र चिकित्सा सेवाओं को विस्तार देने के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि ‘अदाणी अखंड ज्योति फाउंडेशन’ बिहार के बाहर भी दूरदराज क्षेत्रों में सस्ती नेत्र चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराएगा. इन सभी परियोजनाओं पर कुल निवेश 700 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में अपने 60वें जन्मदिन पर उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के लिए 60000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी. वहीं पिछले वर्ष अपने पुत्र जीत अदाणी के विवाह के अवसर पर 10000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रतिबद्धता भी जताई गई थी. अदाणी समूह ने महाकुंभ और पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे आयोजनों में भी भोजन और सेवा कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई थी.

बिहार में अपार संभावनाएं: बिहार में बढ़ते निवेश को लेकर गौतम अदाणी ने कहा कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि थर्मल पावर प्लांट, रोड कंस्ट्रक्शन और हेल्थकेयर सेक्टर में समूह तेजी से काम कर रहा है. आने वाले समय में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में भी निवेश किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर स्कूल, कॉलेज और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें. उन्होंने कहा कि अगले तीन से चार वर्षों में बिहार में करीब 60000 करोड़ रुपये निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है.

सम्राट चौधरी पर क्या बोले?: राज्य के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर गौतम अदाणी ने कहा, 'वह युवा हैं और नए विचारों के साथ काम कर रहे हैं. बिहार के विकास को लेकर उनकी सोच सकारात्मक है. यदि हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर राज्य में काम करने का अवसर मिला तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी.' उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े और राज्य में ही रोजगार के पर्याप्त अवसर तैयार किए जा सकें.

2005 में 30 बेड वाले छोटे अस्पताल के रूप में शुरू हुआ अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल आज देश के प्रमुख नेत्र चिकित्सा संस्थानों में शामिल हो चुका है. अब तक यहां 14 लाख से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी लौटाई जा चुकी है. अदाणी समूह और अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की यह साझेदारी भारत सरकार के राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टि बाधा नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप मानी जा रही है.

विजन केयर प्रोग्राम के तहत पहल: अदाणी फाउंडेशन के विजन केयर प्रोग्राम के तहत भी लगातार काम किया जा रहा है. वर्ष 2024 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के माध्यम से अब तक करीब 1.93 लाख लोगों की आंखों की जांच की जा चुकी है और लगभग 59 हजार लोगों को मुफ्त चश्मे वितरित किए गए हैं. यह अभियान 11 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों और स्कूलों तक पहुंच चुका है. बिहार के ग्रामीण इलाकों से शुरू हुआ यह अभियान अब देशभर के वंचित समुदायों तक सस्ती और सुलभ नेत्र चिकित्सा पहुंचाने की दिशा में बड़ा मॉडल बनने की तैयारी में है. गौतम अदाणी के मुताबिक यह केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में उम्मीद, सम्मान और नई रोशनी लौटाने का प्रयास है.

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