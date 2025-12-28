ETV Bharat / bharat

गौतम अडाणी ने बारामती में वर्ल्ड-क्लास AI सेंटर का किया उद्घाटन, तकनीक के महत्व पर जोर

बारामती (महाराष्ट्र): अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने रविवार को बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में निर्मित 'शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' का उद्घाटन किया. कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एनसीपी (SP) अध्यक्ष शरद पवार, सांसद सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, विद्या प्रतिष्ठान के पदाधिकारी, अलग-अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स शामिल हुए. यह सेंटर पवार परिवार द्वारा चलाए जाने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद्या प्रतिष्ठान के तहत बनाया गया है. पवार परिवार के जरिये बारामती में शुरू हुए इस वर्ल्ड-क्लास AI सेंटर ने गांव के युवाओं के लिए वर्ल्ड-क्लास एजुकेशन के दरवाजे खोल दिए हैं. अडाणी ग्रुप ने AI सहयोग को बढ़ाने के लिए बारामती के विद्या प्रतिष्ठान के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करके एक ट्रांसफॉर्मेटिव पार्टनरशिप की है. गौतम अडाणी ने बारामती में वर्ल्ड-क्लास AI सेंटर का किया उद्घाटन (ETV Bharat) कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गौतम अडाणी ने कहा, "यह पार्टनरशिप व्यावहारिक तकनीकी क्षमता बनाने की एक प्रतिबद्धता है, जहां AI रिसर्च, इंजीनियरिंग और एग्जीक्यूशन एक साथ इंटीग्रेटेड तरीके से आगे बढ़ते हैं." उन्होंने कहा कि बारामती ऐसे ही बदलाव की निशानी है, जिसमें असीमित क्षमता है, जो एक असाधारण नेता और मार्गदर्शक, शरद पवार के विजन से मुमकिन हुआ है. शरद पवार के नेतृत्व की तारीफ करते हुए अडाणी ने कहा, "मैं भाग्यशाली हूं कि मैं पवार साहब को तीन दशकों से अधिक समय से जानता हूं, और मैंने उनसे जो सीखा है, वो अद्वितीय है. लेकिन ज्ञान से परे, उनकी समझदारी, उनका प्यार और उनकी गहरी हमदर्दी सबसे गहरी छाप छोड़ती है." गौतम अडाणी ने आगे कहा, "मेरे लिए, वह हमेशा सही मायने में एक मार्गदर्शक रहे हैं. बारामती में दर्जनों बार आने के बाद, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि पवार साहब ने यहां जो हासिल किया है, वह सिर्फ स्थानीय विकास से कहीं ज्यादा है. खेती को बदलकर, कोऑपरेटिव को मजबूत करके, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देकर, शैक्षणिक संस्थान बनाकर, इंडस्ट्री पॉलिसी बनाकर, और यह सब एक बेमिसाल, इंटीग्रेटेड तरीके से किया है." उन्होंने कहा कि इतिहास देखने वाले लोग नहीं, बल्कि इतिहास बनाने वाले लोग जरूरी होते हैं और युवाओं से देश बनाने के लिए तैयार होने की अपील की. मानव प्रगति छलांग लगाकर आगे बढ़ती है...

एआई को भविष्य की तकनीक के तौर पर महत्व देते हुए गौतम अडाणी ने कहा कि पहले बीज धरती में बोए जाते थे, लेकिन कल के बीज एल्गोरिदम में बोए जाएंगे. उन्होंने कहा, "मानव प्रगति सीधी लाइन में नहीं चलती. यह छलांग लगाकर आगे बढ़ती है. हर छलांग एक प्रौद्योगिकी क्रांति से आगे बढ़ती है जो पहले समाज को अस्थिर करती है, और फिर उसे क्षमता के कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर पर फिर से बनाती है."