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बंगाल के बहुरेंगे दिन, आएगी नौकरी की बहार! गौतम अडानी साल 2035 तक करेंगे 1 लाख करोड़ का बंपर निवेश

गौतम अडानी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ 2,000 बेड वाले अस्पताल 'आरोग्य मंदिर' की आधारशिला रखी.

Adani Bengal Investment Plan
गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को कोलकाता के न्यू टाउन में 'अडानी आरोग्य मंदिर' की आधारशिला रखने के समारोह के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और अडानी पोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडानी. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 5:27 PM IST

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कोलकाताः देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी ने पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर निवेश करने का ऐलान किया है. साल 2035 तक, अडानी ग्रुप राज्य के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और टेक्नोलॉजी सहित अलग-अलग सेक्टर्स में 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करेगा. कोलकाता के पास न्यू टाउन इलाके में 2,000 बेड वाले अस्पताल 'आरोग्य मंदिर' की आधारशिला रखने के बाद सभा को संबोधित करते हुए अडानी ने यह जानकारी दी.

इससे पहले अडानी ने अपनी पत्नी प्रीति अडानी और बेटे करण अडानी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए 'भूमि पूजन' किया और आधारशिला रखी. उन्होंने कहा कि इस हेल्थकेयर प्रोजेक्ट और इससे जुड़े संस्थानों से पश्चिम बंगाल के हेल्थकेयर इकोसिस्टम में 10,000 से ज्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद है.

ग्रुप के व्यापक निवेश प्लान पर बात करते हुए अडानी ने कहा कि यह हेल्थकेयर प्रोजेक्ट राज्य के प्रति उनकी बड़ी प्रतिबद्धता का हिस्सा है. उन्होंने कहा, "जहां स्वास्थ्य सेवा व्यक्तिगत जीवन को बदल सकती है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर लाखों लोगों के लिए उपलब्ध अवसरों को बदल सकता है और बंगाल के प्रति हमारी बड़ी प्रतिबद्धता यहीं से शुरू होती है."

Adani Bengal Investment Plan
गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को कोलकाता के न्यू टाउन में 'अडानी आरोग्य मंदिर' की आधारशिला रखने के समारोह के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और अडानी पोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडानी. (IANS)

अडानी ग्रुप साल 2035 तक पश्चिम बंगाल में पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन, सड़कों, पुलों, रोपवे, ग्रीन सीमेंट और हाइपरस्केल डेटा सेंटर्स जैसे सेक्टर्स में 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करने की योजना बना रहा है. ग्रुप ने कोलकाता की ऐतिहासिक इमारत 'राइटर्स बिल्डिंग' के जीर्णोद्धार के लिए भी अपना समर्थन देने की घोषणा की. इस इमारत का इस्तेमाल मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रशासनिक कार्यालय के रूप में किया जाता था और बाद में इसमें पश्चिम बंगाल सरकार के कार्यालय थे.

अडानी ने पश्चिम बंगाल की रणनीतिक स्थिति पर भी जोर दिया और कहा कि राज्य में भारत के औद्योगिक गढ़, पूर्वोत्तर और बंगाल की खाड़ी के बीच एक प्रमुख समुद्री और लॉजिस्टिक्स लिंक के रूप में काम करने की क्षमता है. उन्होंने कहा, "यह बंगाल को एक ऐसा ढांचागत लाभ देता है जिसकी बराबरी बहुत कम क्षेत्र कर सकते हैं, और इसमें केवल एक प्रवेश द्वार बनने से कहीं अधिक की क्षमता है."

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कोलकाता के न्यू टाउन में 'अडानी आरोग्य मंदिर' की आधारशिला रखने के समारोह के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी. (IANS)

बंगाल के सीएम ने की तारीफ, पूर्व सरकार की नीतियों पर साधा निशाना

बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार राज्य के औद्योगिक और स्वास्थ्य परिदृश्य को नया रूप देने के लिए अडानी ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रही है. बंगाल के सीएम ने कहा कि मई में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद, उन्होंने उद्योगपति (गौतम अडानी) से राज्य में निवेश करने का अनुरोध किया था और ग्रुप ने कुछ ही महीनों के भीतर इस हेल्थकेयर प्रोजेक्ट की शुरुआत करके अपनी प्रतिक्रिया दे दी.

सीएम ने कहा कि उन्होंने अडानी से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में मदद करने का आग्रह किया है और उद्योगपति ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अस्पताल अपनी कुल बेड क्षमता का आधा हिस्सा (50% बेड) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए मुफ्त में आरक्षित रखेगा.

बंगाल के सीएम ने कहा, "यह एक सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल होने के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान (मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च) का केंद्र होगा. यह भविष्य के डॉक्टरों को तैयार करने में मदद करेगा और पूर्वी व पूर्वोत्तर क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगा." उन्होंने कहा कि इस चिकित्सा सुविधा से पूर्वोत्तर राज्यों और पड़ोसी देशों से मेडिकल टूरिस्ट्स (इलाज के लिए आने वाले विदेशी नागरिक) के आने की भी उम्मीद है.

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