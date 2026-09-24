ETV Bharat / bharat

बंगाल के बहुरेंगे दिन, आएगी नौकरी की बहार! गौतम अडानी साल 2035 तक करेंगे 1 लाख करोड़ का बंपर निवेश

गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को कोलकाता के न्यू टाउन में 'अडानी आरोग्य मंदिर' की आधारशिला रखने के समारोह के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और अडानी पोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडानी. ( IANS )