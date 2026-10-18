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छोटी उम्र में ही जरूरतमंद बच्चों के लिए आशा की किरण बनीं गौरिका, बनना चाहती हैं IAS अधिकारी

समाज में बदलाव लाने के प्रयास में जुटी गौरिका गुप्ता ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कहते हैं कि 'पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं'. दिल्ली की गौरिका गुप्ता, इसी कहावत को चरितार्थ करती हुई नजर आती हैं. महज 10 साल की उम्र में गौरिका जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त पढ़ा रही हैं. उनके जज्बे को देखकर, लोग पार्क में चलते-चलते ठहरकर उन्हें देखने लगते हैं. वहीं कुछ उसकी इस पहल के बारे में भी पूछते हैं. गौरिका की उम्र भले ही छोटी है, लेकिन उनके इरादे आसमान से ऊंचे हैं. पार्क में कूड़ा बीनने वाले बच्चों को पढ़ाने के साथ, वह ऑनलाइन भी शिक्षा पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं.

पार्क में बच्चों को देखकर आया पढ़ाने का विचार