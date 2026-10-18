छोटी उम्र में ही जरूरतमंद बच्चों के लिए आशा की किरण बनीं गौरिका, बनना चाहती हैं IAS अधिकारी
गौरिका गुप्ता, इतनी कम उम्र में अपने बड़े प्रयासों को लेकर चर्चा में हैं. क्या है इसकी वजह, पढ़ें आनंद कुमार गुप्ता की रिपोर्ट में..
Published : October 18, 2026 at 7:03 PM IST
नई दिल्ली: कहते हैं कि 'पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं'. दिल्ली की गौरिका गुप्ता, इसी कहावत को चरितार्थ करती हुई नजर आती हैं. महज 10 साल की उम्र में गौरिका जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त पढ़ा रही हैं. उनके जज्बे को देखकर, लोग पार्क में चलते-चलते ठहरकर उन्हें देखने लगते हैं. वहीं कुछ उसकी इस पहल के बारे में भी पूछते हैं. गौरिका की उम्र भले ही छोटी है, लेकिन उनके इरादे आसमान से ऊंचे हैं. पार्क में कूड़ा बीनने वाले बच्चों को पढ़ाने के साथ, वह ऑनलाइन भी शिक्षा पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं.
पार्क में बच्चों को देखकर आया पढ़ाने का विचार
गौरिका पांचवीं कक्षा की छात्रा हैं. उन्होंने बताया, माता-पिता के साथ पार्क जाने के दौरान मैंने देखा कि वहां कुछ बच्चे कूड़ा बीनने और झाड़ू लगाने का काम करते हैं. मुझे लगा कि इन बच्चों को भी पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए. जब पार्क में दिखने वाले बच्चों को पढ़ाने की इच्छा अपने माता-पिता के सामने रखी, तो उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से भी बात की. अभिभावकों ने आर्थिक परेशानी के कारण बच्चों को पढ़ाने में असमर्थता बताई. इसके बाद मैंने खुद इन बच्चों को नि:शुल्क पढ़ाने का फैसला किया. धीरे-धीरे मेरे पास पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने लगी.
पिता ने दिलाया बोर्ड, मार्कर और सेल्फी स्टिक
उन्होंने पढ़ाने के लिए जरूरी सामान जुटाने में अपने पिता की मदद ली. पेश से कैब ड्राइवर नवीन गुप्ता ने भी बेटी की पहल को लेकर पूरा समर्थन किया. गौरिका ने उनसे बोर्ड, मार्कर और सेल्फी स्टिक लाने के लिए कहा, जिसके बाद नवीन ने उन्हें ये सारी चीजें उपलब्ध कराईं, ताकि वह वह बच्चों को पढ़ाने के साथ ऑनलाइन वीडियो भी बना सकें. गौरिका बच्चों को अंग्रेजी के कॉनसनेंट-वॉवेल-कॉनसनेंट (सीवीसी) शब्द, टेंस और गणित में भी विभिन्न चीजें पढ़ाती है. उनका मानना है कि बच्चों को केवल किताबी परिभाषाएं बताने के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े उदाहरणों के जरिए समझाना ज्यादा प्रभावी होता है.
पार्क की बाउंड्री से समझाया गणित का सवाल
बच्चों को पढ़ाने के लिए गौरिका हमेशा आसान और रोचक करीकों का इस्तेमाल करती हैं. वहीं ऑनलाइन पढ़ाते समय उसके सामने बच्चे मौजूद नहीं होते, इसलिए वह ऐसे उदाहरणों का उपयोग करती है, जिन्हें बच्चे अपनी असल जिंदगी से जोड़ सकें. गौरिका बताती हैं, जब बच्चों को परिमाप (पेरीमीटर) समझाया, तो पार्क की बाउंड्री का उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर पार्क की सीमा की लंबाई निकालनी हो, तो उसके चारों ओर की दूरी को समझना होगा. इस तरह वह गणित जैसे विषयों को रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर समझाने से बच्चे आसानी से समझते हैं और उनकी रुचि भी हमेशा बनी रहती है. गौरिका नेहरू प्लेस पार्क और एलएसआर कॉलेज सामने स्थित पार्क में बच्चों को पढ़ाती हैं.
बताया अपना उद्देश्य
गौरिका का प्रयास केवल पार्क में बच्चों को पढ़ाने तक सीमित नहीं है. वह ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना चाहती हैं. उनका मानना है कि आज कई बच्चे मोबाइल पर काफी समय बिताते हैं. ऐसे में मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ाई और नई चीजें सीखने के लिए भी किया जा सकता है. वह अपनी मां के मोबाइल से शैक्षणिक वीडियो बनवाती हैं और उन्हें ऑनलाइन शेयर करती हैं. उनका उद्देश्य उन बच्चों तक भी पढ़ाई पहुंचाना है, जिन्हें स्कूल में किसी विषय को समझने में परेशानी होती है या जिन्हें अतिरिक्त मार्गदर्शन की जरूरत होती है.
मां ने किया बेटी का समर्थन
शिफाली गुप्ता यानी (गौरिका की मां) गृहणी हैं. उन्होंने बताया, डॉक्टर की सलाह पर सुबह टहलने के लिए पार्क जाती हूं और गौरिका भी साथ ही जाती है. इसी दौरान उसने कुछ बच्चों को कूड़ा बीनते देख उन्हें पढ़ाने की इच्छा जताई थी. गौरिका की इसी इच्छा को देखते हुए मैंने उसके पिता से बात की, जिसपर उन्होंने भी हामी भर दी. बस फिर क्या था, हमने गौरिका को इस काम के लिए जरूरी चीजें दिलाईं और उसकी पहल की शुरूआत हुई. उन्होंने आगे बताया, इतनी कम उम्र में भी गौरिका का मानना है कि शिक्षा के माध्यम से ही बच्चे आगे बढ़ने के साथ देश की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं. गौरिका की स्कूल की पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा रहा है. वहीं परिवार भी हर तरह से उसके प्रयास को आगे बढ़ाने में उसका साथ दे रहा है.
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पार्क में बच्चों को पढ़ाने वाले कृष्ण कुमार भी हुए प्रभावित
दिल्ली के नेहरू में बच्चों को पढ़ाने वाले कृष्ण कुमार भी गौरिका की इस पहल से खासे प्रभावित हुए. पेशे से टीचर कृष्ण कुमार ने बताया कि एक दिन उनके पढ़ाने के दौरान गौरिका अपने पिता के साथ वहां से गुजरी तो रुककर मुझसे पूछा- आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं. मेरे बताने पर पता चला कि वह भी 10-15 बच्चों को पढ़ाती है. इतनी छोटी उम्र में जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा देने के लिए आगे आना, मुझे बड़ी आश्चर्य की बात लगी. मैंने उसके प्रयास की सराहना करने के साथ उसे आशीर्वाद दिया. इस काम में गौरिका के साथ खड़ा हूं और जरूरत पड़ी तो जरूर मदद करूंगा.
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आईएएस बनने का है लक्ष्य
गौरिका का लक्ष्य आईएएस अधिकारी बनने का है, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है. उन्होंने बताया कि अगर वह आईएएस अधिकारी नहीं बन पाईं तो जरूरतमंद बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल खोलेगी, जहां उन्हें पढ़ाई के लिए पैसे न देने पड़े. इतनी कम उम्र में इस अलग सोच और अपने प्रयास के चलते गौरिका आज कई लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं.
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