महाराष्ट्र निकाय चुनाव परिणाम: गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी की बड़ी जीत, जालना में निर्दलीय ठोका था ताल
"मुझे जनता की अदालत में न्याय मिला है. मेरे खिलाफ लगे आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं."- श्रीकांत पांगारकर
Published : January 16, 2026 at 5:08 PM IST
जालना (महाराष्ट्र): राज्य में 29वें नगर निकाय चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है. इस बीच, पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी श्रीकांत पांगारकर ने जालना नगर निगम चुनाव में जीत हासिल की है. श्रीकांत पांगारकर ने वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था. जीत दर्ज करने के बाद, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर जश्न मनाया. ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते और फूल बरसाते हुए जीत की खुशियां मनाते नजर आए.
जीत ने राजनीतिक हलकों में छेड़ दी चर्चा
वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले श्रीकांत पांगारकर ने 2,621 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है. इस वार्ड में बीजेपी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार मैदान में थे. एकनाथ शिंदे की शिवसेना का कोई उम्मीदवार इस वार्ड से खड़ा नहीं था.
श्रीकांत पांगारकर इससे पहले 2001 से 2006 तक शिवसेना की ओर से जालना नगर परिषद के नगरसेवक रह चुके हैं. साल 2011 में टिकट न मिलने के बाद वे हिंदू जनजागृति समिति में शामिल हो गए थे. चुनाव परिणामों के बाद पांगारकर की इस जीत ने राजनीतिक गलियारों में बहस छेड़ दी है.
क्या कहा श्रीकांत पांगारकर ने
अगस्त 2018 में, महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने विस्फोटक और हथियार जब्ती मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था. इस मामले में उन पर यूएपीए (UAPA) समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे. इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सितंबर 2024 में पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड में श्रीकांत पांगारकर को जमानत दे दी थी. फिलहाल यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है. जीत के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए श्रीकांत पांगारकर ने कहा, "मुझे जनता की अदालत में न्याय मिला है. मेरे खिलाफ लगे आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं."
क्या है गौरी लंकेश हत्याकांड
पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या 5 सितंबर 2017 को हुई थी. बेंगलुरु में उनके निवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उन्हें छाती और सिर में गोलियां मारी गई थीं. मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी. गौरी लंकेश की हत्या की गूंज पूरे देश में महसूस की गई थी. वह एक तर्कवादी (rationalist) विचारधारा वाली महिला थीं. उनकी हत्या के बाद, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना कड़ा विरोध और गुस्सा व्यक्त किया था.
