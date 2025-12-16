असम चुनाव 2026: कांग्रेस इस पार्टी संग नहीं करेगी समझौता, जानें-असली वजह!
गौरव गोगोई ने कहा कि असम विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच गठबंधन की संभावना नहीं है.
Published : December 16, 2025 at 8:43 PM IST
गुवाहाटी: असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है. असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने मंगलवार को कहा कि 2026 असम विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के बीच गठबंधन की संभावना नहीं है. जिसके बाद चुनाव पूर्व गठजोड़ पर किसी भी अटकलबाजी पर विराम लग गया है.
गुवाहाटी के राजीव भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गोगोई ने कहा कि कांग्रेस और पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले AIUDF के बीच किसी भी प्रकार की समझ, गठबंधन या राजनीतिक समझौते की संभावना "शून्य प्रतिशत" है. उनके इस बयान ने 2026 के चुनावों से पहले नई साझेदारी की अजमल की बची-खुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया.
अजमल ने पहले बिहार चुनाव परिणामों का हवाला देते हुए विपक्षी गठबंधन की आवश्यकता का संकेत दिया था. चेतावनी दी थी कि AIUDF के साथ तालमेल के बिना, कांग्रेस असम में खराब प्रदर्शन कर सकती है. हालांकि, गोगोई ने इस विचार को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, और जोर देकर कहा कि कांग्रेस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी.
विपक्ष में सीट-बंटवारा
विपक्षी दलों के बीच सीट-बंटवारे से जुड़े सवालों पर गोगोई ने कहा कि पार्टी के भीतर चर्चाएं चल रही हैं लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से विवरण प्रकट करने से इनकार कर दिया. राइजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई सहित अन्य विपक्षी नेताओं की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए, उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर मीडिया के माध्यम से चर्चा नहीं की जाएगी.
'पाकिस्तान लिंक' के आरोप
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कथित "पाकिस्तान लिंक" की जांच से जुड़े बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, गोगोई ने इन दावों को निराधार बताया. गोगोई ने कहा, "मुख्यमंत्री दबाव में हैं और जानते हैं कि उनकी कुर्सी खतरे में है. कोई सबूत नहीं है. ये आरोप केवल ध्यान भटकाने के लिए दोहराए जाते हैं." उन्होंने आगे कहा कि झूठे दावे करने वालों को अंततः कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा.
नेशनल हेराल्ड मामला
नेशनल हेराल्ड मामले पर टिप्पणी करते हुए, गोगोई ने भाजपा पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की छवि खराब करने का प्रयास करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा प्राथमिकी (FIR) को खारिज करने से पता चलता है कि आरोपों में कोई दम नहीं था. गोगोई ने दावा किया, "भाजपा दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से डरती है, और असम में भी वे कांग्रेस के लिए बढ़ते जनसमर्थन को देखकर चिंतित हैं."
प्रधान मंत्री का असम दौरा
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिसंबर को असम आने वाले हैं. इस यात्रा पर, गोगोई ने राज्य के छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) का दर्जा देने में देरी पर सवाल उठाया.
गोगोई ने पूछा, "जनजातीय दर्जे का वादा छह महीने के भीतर क्यों पूरा नहीं किया गया? राज्यसभा में विधेयक पेश करने के बाद भी इसे पारित क्यों नहीं किया गया?" गोगोई ने प्रधान मंत्री से जवाब की मांग की.
इसे भी पढ़ेंः