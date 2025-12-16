ETV Bharat / bharat

असम चुनाव 2026: कांग्रेस इस पार्टी संग नहीं करेगी समझौता, जानें-असली वजह!

गुवाहाटी: असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है. असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने मंगलवार को कहा कि 2026 असम विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के बीच गठबंधन की संभावना नहीं है. जिसके बाद चुनाव पूर्व गठजोड़ पर किसी भी अटकलबाजी पर विराम लग गया है.

गुवाहाटी के राजीव भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गोगोई ने कहा कि कांग्रेस और पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले AIUDF के बीच किसी भी प्रकार की समझ, गठबंधन या राजनीतिक समझौते की संभावना "शून्य प्रतिशत" है. उनके इस बयान ने 2026 के चुनावों से पहले नई साझेदारी की अजमल की बची-खुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

अजमल ने पहले बिहार चुनाव परिणामों का हवाला देते हुए विपक्षी गठबंधन की आवश्यकता का संकेत दिया था. चेतावनी दी थी कि AIUDF के साथ तालमेल के बिना, कांग्रेस असम में खराब प्रदर्शन कर सकती है. हालांकि, गोगोई ने इस विचार को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, और जोर देकर कहा कि कांग्रेस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी.

विपक्ष में सीट-बंटवारा

विपक्षी दलों के बीच सीट-बंटवारे से जुड़े सवालों पर गोगोई ने कहा कि पार्टी के भीतर चर्चाएं चल रही हैं लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से विवरण प्रकट करने से इनकार कर दिया. राइजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई सहित अन्य विपक्षी नेताओं की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए, उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर मीडिया के माध्यम से चर्चा नहीं की जाएगी.

'पाकिस्तान लिंक' के आरोप

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कथित "पाकिस्तान लिंक" की जांच से जुड़े बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, गोगोई ने इन दावों को निराधार बताया. गोगोई ने कहा, "मुख्यमंत्री दबाव में हैं और जानते हैं कि उनकी कुर्सी खतरे में है. कोई सबूत नहीं है. ये आरोप केवल ध्यान भटकाने के लिए दोहराए जाते हैं." उन्होंने आगे कहा कि झूठे दावे करने वालों को अंततः कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा.