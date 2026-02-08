ETV Bharat / bharat

'हिमंत सरमा की प्रेस कांफ्रेंस C-ग्रेड सिनेमा से भी बदतर': गौरव गोगोई का पलटवार

असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंता विस्व शर्मा के उनके पाकिस्तानी कनेक्शन संबंधी आरोपों को खारिज कर दिया.

Gaurav Gogoi
गौरव गोगोई. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 8, 2026 at 4:02 PM IST

|

Updated : February 8, 2026 at 4:58 PM IST

3 Min Read
गुवाहाटीः असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ कई आरोप लगाए. उन्होंने सांसद और उनकी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई पर पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख के साथ करीबी रिश्ते होने का आरोप लगाया. असम के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है. कांग्रेस के असम प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने पलटवार किया.

गौरव गोगोई ने 8 फरवरी 2026 को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सदी की सबसे फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस बतायी. उन्होंने इसे "C-ग्रेड सिनेमा से भी बदतर" बताया और कहा कि इसमें सबसे बेतुके और झूठे बिंदु रखे गए. गोगोई ने लिखा कि दिल्ली और असम के पत्रकारों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सहना पड़ा, जो पूरी तरह फ्लॉप रही.

गौरव गोगोई ने लिखा- "मुझे दिल्ली और असम के उन पत्रकारों पर दया आती है जिन्हें सदी की सबसे फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस झेलनी पड़ी. यह C ग्रेड सिनेमा से भी बदतर था. तथाकथित राजनीतिक रूप से चतुर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सबसे बेवकूफी भरे और झूठे पॉइंट्स. यह #SuperFlop हमारी #XomoyParivartanYatra के उलट है, जो मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कब्ज़ा की गई 12,000 बीघा ज़मीन का पता लगाने में सफल रही है."

यात्रा के दौरान कांग्रेस ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनके परिवार ने असम में 12,000 बीघा (लगभग 4,000 एकड़) सरकारी/प्रधान भूमि पर कब्जा किया हुआ है. गोगोई ने कहा था कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, तो ये जमीनें वापस लेकर गरीबों और भूमिहीनों में बांटी जाएंगी.

हिमंत बिस्वा सरमा ने क्या आरोप लगाये

बता दें हिमंत बिस्वा सरमा ने 8 फरवरी को एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाए. गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई के पाकिस्तान में एक एजेंट/संस्था से कथित संबंध, गोगोई के परिवार के पाकिस्तानी बैंकों में खाते होने का दावा, 2013 में गोगोई की पाकिस्तान यात्रा और विशेष वीजा एक्सटेंशन और उनके बच्चों की भारतीय नागरिकता छोड़ने और अन्य मुद्दों पर सवाल उठाया. सरमा ने SIT की रिपोर्ट का हवाला दिया और मामले को गृह मंत्रालय (MHA) को सौंपने का ऐलान किया, क्योंकि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताया.

