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मुंबई: गैस टैंकर में जोरदार धमाका, हवा में कई फीट उछले लोग; ड्राइवर की मौत

धमाका इतना शक्तिशाली था कि टैंकर का पिछला हिस्सा पूरी तरह से फट गया और आसपास के घरों की खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए.

Gas tanker blast in chembur
घटना की जांच करती पुलिस. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 17, 2026 at 10:41 PM IST

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मुंबईः चेंबूर के मैसूर कॉलोनी इलाके में शुक्रवार शाम एक वेल्डिंग गैराज में मरम्मत के दौरान खाली गैस टैंकर में जोरदार विस्फोट हो गया. इस भीषण हादसे में टैंकर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वेल्डिंग कर रहे दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. धमाका इतना शक्तिशाली था कि टैंकर का पिछला हिस्सा पूरी तरह से फट गया और आसपास के घरों की खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए.

घटना कैसे हुई

यह घटना शुक्रवार शाम करीब 5 बजे की है. मैसूर कॉलोनी इलाके में अक्सर कई टैंकर खड़े रहते हैं, जहां नियमित रूप से मरम्मत और रखरखाव का काम किया जाता है. शुक्रवार को भी ऐसा ही काम चल रहा था. आरसीएफ (RCF) पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार, मुकुंद नगर इलाके में एक वेल्डिंग गैराज में खाली गैस टैंकर पर वेल्डिंग का काम किया जा रहा था, तभी अचानक यह जोरदार धमाका हो गया.

विस्फोट इतना भयानक था कि टैंकर का पिछला हिस्सा पूरी तरह उड़कर अलग हो गया. इस धमाके में टैंकर ड्राइवर की जान चली गई, जबकि वेल्डिंग का काम कर रहे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के सही कारणों और हालातों की जांच फिलहाल चल रही है. पुलिस ने घटना के समय के आसपास के इलाके के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है.

धमाके से कांपा इलाका

विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास के घरों की खिड़कियों के कांच टूटने की खबरें आई हैं. दिनदहाड़े हुए इस धमाके से स्थानीय निवासियों में डर का माहौल बन गया. चश्मदीदों के मुताबिक, धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि टैंकर ड्राइवर और वेल्डर हवा में कई फीट ऊपर उछल गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया.

एक की मौत और दो घायल

एल.टी.एम.जी. (सायन) अस्पताल के संबंधित एएमओ (AMO) के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी को अस्पताल लाने से पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था. हादसे में घायल मोहम्मद अकरम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है. जबकि मोहम्मद फैयाज (पुरुष, 48 वर्ष) का इलाज करने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है.

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