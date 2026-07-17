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मुंबई: गैस टैंकर में जोरदार धमाका, हवा में कई फीट उछले लोग; ड्राइवर की मौत

मुंबईः चेंबूर के मैसूर कॉलोनी इलाके में शुक्रवार शाम एक वेल्डिंग गैराज में मरम्मत के दौरान खाली गैस टैंकर में जोरदार विस्फोट हो गया. इस भीषण हादसे में टैंकर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वेल्डिंग कर रहे दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. धमाका इतना शक्तिशाली था कि टैंकर का पिछला हिस्सा पूरी तरह से फट गया और आसपास के घरों की खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए.

घटना कैसे हुई

यह घटना शुक्रवार शाम करीब 5 बजे की है. मैसूर कॉलोनी इलाके में अक्सर कई टैंकर खड़े रहते हैं, जहां नियमित रूप से मरम्मत और रखरखाव का काम किया जाता है. शुक्रवार को भी ऐसा ही काम चल रहा था. आरसीएफ (RCF) पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार, मुकुंद नगर इलाके में एक वेल्डिंग गैराज में खाली गैस टैंकर पर वेल्डिंग का काम किया जा रहा था, तभी अचानक यह जोरदार धमाका हो गया.

विस्फोट इतना भयानक था कि टैंकर का पिछला हिस्सा पूरी तरह उड़कर अलग हो गया. इस धमाके में टैंकर ड्राइवर की जान चली गई, जबकि वेल्डिंग का काम कर रहे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के सही कारणों और हालातों की जांच फिलहाल चल रही है. पुलिस ने घटना के समय के आसपास के इलाके के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है.

धमाके से कांपा इलाका