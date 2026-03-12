हॉस्टल में खाना बनाने को गैस नहीं! चेन्नई के मेडिकल कॉलेज ने छात्रों से कहा- 'कमरा खाली करो, घर से करो पढ़ाई'
एलपीजी संकट के कारण चेन्नई के रेस्तरां अब लकड़ी और बिजली के चूल्हों पर निर्भर हैं. मेनू छोटा हुआ और हॉस्टल बंद हो गए.
Published : March 12, 2026 at 9:29 AM IST
चेन्नई: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इन दिनों कुकिंग गैस की भारी किल्लत ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. वाणिज्यिक सिलेंडरों की कमी के कारण शहर के प्रसिद्ध रेस्तरां, बेकरी और चाय की दुकानों को या तो अपना कामकाज समेटना पड़ रहा है या फिर खाना पकाने के लिए लकड़ी और बिजली के चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है.
संकट की मुख्य वजह
विशेषज्ञों के अनुसार, इस किल्लत का सीधा संबंध पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से है. भारत अपनी एलपीजी जरूरतों के लिए कुवैत, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों से होने वाले आयात पर निर्भर है. युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे गैस की उपलब्धता में भारी गिरावट आई है.
भारत सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिना किसी रुकावट के गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने का वादा किया है. इस प्राथमिकता के चलते, गैस कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडरों का उत्पादन या तो बंद कर दिया है या बेहद कम कर दिया है. इसका सीधा असर चेन्नई के होटल उद्योग पर पड़ा है.
थाली से गायब हुए व्यंजन
गैस बचाने के चक्कर में शहर के बड़े और मध्यम दर्जे के रेस्तरां ने अपने मेनू में भारी कटौती की है. जहां पहले लंच में सांभर, रसम, पोरियल, अवियल और पापड़ जैसे कई व्यंजन मिलते थे, वहीं अब कई जगहों पर केवल एक ग्रेवी और चटनी परोसी जा रही है. ईंधन बचाने के लिए होटल अब केवल 'टमाटर चावल', 'इमली चावल' और 'लेमन राइस' जैसे सरल व्यंजन बना रहे हैं. नुंगमबक्कम और एगमोर जैसे इलाकों में चाय की दुकानों ने वड़ा और बज्जी जैसे स्नैक्स बनाना बंद कर दिया है. मांसाहारी होटलों में ऑमलेट मिलना भी मुश्किल हो गया है.
शिक्षा और हॉस्टल पर प्रभाव
यह संकट केवल खान-पान तक सीमित नहीं है. चेन्नई के कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी हॉस्टल गैस की कमी के कारण छात्रों को भोजन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं. स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि एक निजी मेडिकल कॉलेज ने 12 मार्च से 25 मार्च तक अपनी नियमित कक्षाएं निलंबित कर दी हैं और छात्रों को हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया है. अब वहां पढ़ाई ऑनलाइन मोड में होगी.
लकड़ी के दामों में उछाल
विकल्प के तौर पर लकड़ी और चारकोल की मांग अचानक बढ़ गई है, जिससे लकड़ी की कीमतों में 500 से 1,000 रुपये प्रति टन तक की बढ़ोतरी देखी गई है. रेस्तरां मालिकों का कहना है कि अगर जल्द ही कमर्शियल गैस की आपूर्ति बहाल नहीं हुई, तो कई प्रतिष्ठान स्थायी रूप से बंद हो सकते हैं.
