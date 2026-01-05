आंध्र प्रदेश : कोनासीमा में ONGC के कुएं में गैस लीक होने से लगी भीषण आग
मरम्मत के काम के दौरान ओएनजीसी के एक कुएं में आग लगने से कोनासीमा में अफरा-तफरी मच गई.
Published : January 5, 2026 at 8:12 PM IST
अमलापुरम (आंध्र प्रदेश) : आंध्र प्रदेश के डॉ. बी. आर. अंबेडकर कोनासीमा जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के तेल के कुएं में गैस लीक होने से सोमवार को भीषण आग लग गई, जिससे गांव वालों में दहशत फैल गई.
यह घटना इरुसुमंडा गांव के मोरी-5 कुएं में हुई, जहां ओएनजीसी के कॉन्ट्रैक्टर, दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रोडक्शन बढ़ाने का काम किया जा रहा है.
ओएनजीसी अधिकारियों की शुरुआती जांच के मुताबिक, किसी के मरने या घायल होने की कोई खबर नहीं है. बताया जा रहा है कि आग दोपहर करीब 12.30 बजे लगी, जब चल रहे ऑपरेशन के दौरान एक पाइपलाइन से गैस लीक हो गई. इसके तुरंत बाद, लीक हुई गैस ने आग पकड़ ली, जिससे लपटें 100 फीट से ज़्यादा हवा में उठ गईं. आस-पास के नारियल के बागान इसकी चपेट में आ गए, और आस-पास के गांवों में घना धुआं फैल गया.
ओएनजीसी के वरिष्ठ अधिकारी राजमुंदरी से मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया और घटना का कारण पता लगाया. इसके साथ ही कोनासीमा जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया. फायर विभाग की टीमों को तैनात किया गया है और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं.
एहतियात के तौर पर, अधिकारियों ने घटनास्थल के पांच किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को निकाल लिया. अधिकारियों ने कहा कि लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करके आस-पास के गांवों के लोगों को सलाह दी गई कि वे आगे आग लगने से बचाने के लिए बिजली, स्टोव या किसी दूसरे इलेक्ट्रिकल उपकरण का इस्तेमाल न करें. आग लगने से करीब 500 नारियल के पेड़ों को नुकसान हुआ है, और आस-पास के एक्वा तालाबों को भी नुकसान होने की चिंता है.
जिला कलेक्टर, एसपी और स्थानीय सांसद हालात पर करीब से नज़र रख रहे हैं. मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना का रिव्यू किया और अधिकारियों को राहत के काम तेज करने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों को लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया कि गांव वालों को कोई परेशानी न हो.
ये भी पढ़ें- कोच्चि के चर्च में पटाखा से विस्फोट में बुजुर्ग की मौत, पादरी समेत तीन पर केस