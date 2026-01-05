ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश : कोनासीमा में ONGC के कुएं में गैस लीक होने से लगी भीषण आग

आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में ONGC के कुएं से गैस लीक होने से आग लगी ( ETV Bharat )

अमलापुरम (आंध्र प्रदेश) : आंध्र प्रदेश के डॉ. बी. आर. अंबेडकर कोनासीमा जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के तेल के कुएं में गैस लीक होने से सोमवार को भीषण आग लग गई, जिससे गांव वालों में दहशत फैल गई.

यह घटना इरुसुमंडा गांव के मोरी-5 कुएं में हुई, जहां ओएनजीसी के कॉन्ट्रैक्टर, दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रोडक्शन बढ़ाने का काम किया जा रहा है.

ओएनजीसी अधिकारियों की शुरुआती जांच के मुताबिक, किसी के मरने या घायल होने की कोई खबर नहीं है. बताया जा रहा है कि आग दोपहर करीब 12.30 बजे लगी, जब चल रहे ऑपरेशन के दौरान एक पाइपलाइन से गैस लीक हो गई. इसके तुरंत बाद, लीक हुई गैस ने आग पकड़ ली, जिससे लपटें 100 फीट से ज़्यादा हवा में उठ गईं. आस-पास के नारियल के बागान इसकी चपेट में आ गए, और आस-पास के गांवों में घना धुआं फैल गया.

ओएनजीसी के वरिष्ठ अधिकारी राजमुंदरी से मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया और घटना का कारण पता लगाया. इसके साथ ही कोनासीमा जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया. फायर विभाग की टीमों को तैनात किया गया है और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं.