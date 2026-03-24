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Explainer: गैस सिलेंडर की किल्लत, 1.58 लाख का बैकलॉग.. सब कुछ ठीक है?

वाकई गैस की किल्लत है या लोग अफवाहों के चलते परेशान हो रहे हैं. पटना से रंजीत कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट..

LPG CYLINDERS IN PATNA
पटना में गैस सिलेंडर की किल्लत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 24, 2026 at 8:03 PM IST

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पटना: ईरान के साथ इजरायल और अमेरिका के युद्ध के कारण एलपीजी की आपूर्ति कम हो गई है. जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है. गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान हैं. राजधानी पटना समेत बिहार के तमाम जिलों में गैस गोदामों के बाहर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है. अफरा-तफरी का माहौल है.आलम ये है कि शहर में भी लोग लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने लगे हैं.

राजधानी में गहराया एलपीजी संकट: पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से यह निर्देश जारी किया गया था कि 25 दोनों पर एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी और लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन जैसे-जैसे युद्ध लंबा खींच रहा है, वैसे-वैसे एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति भी बाधित हो रही है. लोगों का इंतजार भी लंबा हो रहा है. गैस गोदाम के बाहर सैकड़ो लोगों की भीड़ यह शिकायत करते हुए दिखती है कि उन्हें सिलेंडर डिलीवर का मैसेज आ गया लेकिन सिलेंडर नहीं मिले.

पटना में एलपीजी सिलेंडर कमी (ETV Bharat)

लकड़ी पर खाना बना रहा है सत्येंद्र का परिवार: राजधानी पटना स्थित राजीव नगर निवासी सत्येंद्र पिछले 2 महीने से परेशान है. उनका दोनों सिलेंडर खाली पड़ा है. परिवार में सात लोग हैं और सभी लोगों के लिए भोजन अब मुश्किल हो गया है. वैकल्पिक तौर पर सत्येंद्र ने छत के ऊपर लकड़ी खरीद कर लाए हैं और उसी से फिलहाल दो जून की रोटी नसीब हो रही है.

सत्येंद्र ने बताया कि उनके पास मैसेज आया था लेकिन फिर भी सिलेंडर नहीं मिला. वह बताते हैं कि पिछले डेढ़ महीने से वह गैस सिलेंडर हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हर रोज गैस सिलेंडर स्कूटी पर रखकर गोदाम पर जाते हैं और चार-पांच घंटे इंतजार करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती. थक-हार कर वापस लौट जाना पड़ता है.

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गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ता परेशान (ETV Bharat)

"मेरे पास सिलेंडर डिलीवर का मैसेज आ गया है लेकिन वेंडर ने सिलेंडर नहीं दिया. 5 से 6 घंटे कतार में रहने के बाद भी जब सिलेंडर नहीं मिला और वापस घर चले आए. हालत ये है कि बच्चों को मैगी खिलाकर रखना पड़ रहा है."- सत्येंद्र, गैस उपभोक्ता

वहीं, सत्येंद्र की पत्नी रेणु देवी कहती हैं कि अब हमारे लिए गुजारा मुश्किल हो गया है. वह बताती हैं, 'किसी तरीके से बच्चों का पेट भर रहे हैं. कई बार तो भूखे भी सोना पड़ता है. बच्चों को मैगी खिलाकर भी पेट भरना पड़ रहा है. पिछले डेढ़-दो महीने से लकड़ी पर खाना बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं और आधा समय हमारा छत पर गुजरता है.'

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लकड़ी पर खाना बनाने को महिलाएं मजबूर (ETV Bharat)

प्रतिमा के घर पर नहीं बना खाना: यही हालत प्रतिमा देवी का भी है. उनके घर में पिछले दो दिनों से खाना नहीं बना है. बच्चे भूखे सो रहे हैं. वह भी गैस गोदाम के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रही है.

"हमारे लिए लकड़ी का इस्तेमाल करना भी मुश्किल है. दो दिनों से घर में खाना नहीं बना है और बच्चे परेशान हैं. पिछले एक महीने से बिना गैस के हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं."- प्रतिमा देवी, गैस उपभोक्ता

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सिलेंडर की कमी से गृहिणी परेशान (ETV Bharat)

लोगों ने कालाबाजारी का लगाया आरोप: गैस गोदाम के बाहर इंतजार कर रहे मनीष कुमार झा का कहना है कि हमने सिलेंडर के लिए नंबर लगाया था और नंबर मिल भी गया. चार-पांच दिनों पहले मैसेज आया कि आपका सिलेंडर डिलीवर हो गया लेकिन हमें सिलेंडर नहीं मिला. वह कहते हैं कि हम जब गोदाम पर आए तो यहां कोई सही जवाब देने के लिए ना तो मौजूद है ना ही किसी से मुलाकात हो रही है. हमें तो लगता है कि सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है.

दो दिनों से गोदाम में है ताला बंद: वहीं, विकास कहते हैं कि हम लगातार कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है. वह कहते हैं, 'दो दिनों से गैस गोदाम बंद है. हमें जो मैसेज आया था, उसके हिसाब से कार्रवाई नहीं हो रही है. हमारे सिलेंडर को किसी और को दे दिया गया है. गैस गोदाम मालिक जमकर गैस की कालाबाजारी कर रहे हैं और इसकी सजा हम लोगों को भुगतनी पड़ रही है.'

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सिलेंडर के लिए लंबी कतारें (ETV Bharat)

मैसेज आने के बावजूद नहीं मिल रहे सिलेंडर: मुन्ना कुमार का भी कहना है कि 14 मार्च को उनको मैसेज आया था लेकिन अब तक सिलेंडर नहीं मिला है. बीच में चार-पांच दिन पहले यह मैसेज मुझे डिलीवर किया गया कि हमारा सिलेंडर डिलीवर हो गया है लेकिन मुझे सिलेंडर नहीं मिला. इसका मतलब साफ है कि बिहार में सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है.

गैस गोदाम के बाहर अफरातफरी: एलपीजी सिलेंडर हासिल करने के लिए गैस गोदाम के दफ्तर पर लोगों की भीड़ लगी रहती है और हल्ला हंगामा तो दिनचर्या का हिस्सा बन गया है. राजीव नगर के रोड नंबर एक में गैस सिलेंडर हासिल करने के लिए लोगों ने जमकर बवाल काटा. हालांकि संचालक का कहना है कि नंबर के हिसाब से ही लोगों को सिलेंडर दिया जा रहा है.

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डिमांड के मुताबिक सिलेंडर की आपूर्ति नहीं (ETV Bharat)

"दो दिनों से गाड़ी नहीं आई है, जिसके चलते हम लोग लोगों को सिलेंडर मुहैया नहीं कर सक रहे हैं. हम लोगों ने वेंडर को सिलेंडर दे दिए हैं और जल्द ही वह डिलीवर कर देंगे. हमलोग तो नंबर के हिसाब से ही सबको सिलेंडर दे रहे हैं."- प्रवीण कुमार, संचालक, गैस गोदाम

पटना में गैस सिलेंडर की किल्लत: पटना जिले में कुल 136 गैस एजेंसियां हैं, जो 16 लाख 65 हजार 360 उपभोक्ताओं को सेवा देती है. औसतन 33,603 सिलेंडर की खपत है लेकिन मंगलवार को 40,773 लोगों ने गैस बुक करवाए हैं लेकिन लेकिन महज 19,795 सिलेंडर ही प्राप्त हुए. जिस वजह से अफरातफरी की स्थिति है. फिलहाल 1 लाख 58 हजार सिलेंडर का बैकलॉग है. हालांकि पिछले 8 दिनों में स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है लेकिन अभी भी रोजाना 40 हजार लोग बुकिंग करवा रहे हैं.

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कंपनीवार आंकड़ों पर नजर डालें तो IOCL के पास 9.59 लाख उपभोक्ता हैं. आइओसीएल को प्रतिदिन 18787 सिलेंडर मिल रहा है लेकिन बुकिंग के मुकाबले आपूर्ति कम है. बीपीसीएल और एचपीसीएल की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है. बीपीसीएल को तो कई दिनों तक शून्य आपूर्ति तक का सामना करना पड़ा है. एचपीसीएल हर रोज 1000 से अधिक सिलेंडर मिल रहे हैं जबकि डिमांड इससे अधिक है.

क्या कहते हैं जानकार?: अर्थशास्त्री डॉक्टर विद्यार्थी विकास का कहना है कि बिहार में प्रति व्यक्ति एक साल में 13.7 किलोग्राम गैस की खपत है लेकिन वास्तव में यह आंकड़ा 30 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है. हाल के कुछ दिनों में 30 से 40% गैस की आपूर्ति कम हुई है. वैसे में 6 से 7 किलो प्रति व्यक्ति गैस की खपत रहने की संभावना है. सरकार को चाहिए कि वैकल्पिक व्यवस्था करें.

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सिलेंडर के लिए मारामारी (ETV Bharat)

"लकड़ी के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं और कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए इसके अलावा इंडक्शन चूल्हे के विकल्प को भी मजबूत किया जाए. संकट बरकरार रहा तो बिहार जैसे राज्य के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा और बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी होगी लोग रोजगार के लिए पलायन भी करेंगे."- डॉ. विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री

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