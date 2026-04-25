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GI टैग वाली चांदी की कलाकारी पर युद्ध की मार! कटक में थमीं कारीगरों की उंगलियां, दशहरे की रौनक बचाने की जंग

कटक की दुर्गा पूजा की वो भव्यता, वो चमक... क्या इस बार इतिहास बन जाएगी? मिडल ईस्ट युद्ध के कारण प्रभावित हो रही तैयारी.

Cuttack Centuries Old silver filigree craft
'चांदी तारकशी' का काम करते कारीगर. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 25, 2026 at 7:15 PM IST

6 Min Read
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नारायण साहू

कटकः ओडिशा के कटक की सदियों पुरानी 'चांदी तारकशी' (सिल्वर फिलीग्री) कला पर मिडल ईस्ट के युद्ध का साया पड़ गया है. कमर्शियल एलपीजी गैस की आपूर्ति में बाधा आने के कारण तारकशी कारीगरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कारीगरों के पास आगामी दशहरे के लिए 'चांदी मेढ़ा' (चांदी का भव्य मंडप) के ऑर्डर हैं, लेकिन गैस संकट की वजह से अब गहनों और सजावट के काम को समय पर पूरा करने पर सीधा असर पड़ा है.

कटक की दुर्गा पूजा के दौरान 'चांदी मेढ़ा' के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. इस साल पूजा मंडप समितियों ने अपनी मेढ़ा को और भी सुंदर बनाने के लिए कारीगरों को कई क्विंटल चांदी के ऑर्डर दिए हैं. चूंकि चांदी की तारकशी का काम बेहद महीन और जटिल होता है, इसलिए इसमें काफी समय लगता है. दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए कारीगर दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बाजार में जरूरत के मुताबिक गैस उपलब्ध नहीं है. दशहरे से पहले काम पूरा होना था, लेकिन अब इस अनिश्चितता ने चिंता बढ़ा दी है कि काम समय पर खत्म हो पाएगा या नहीं.

कटक के शेख बाज़ार के एक चांदी तारकशी कारीगर विजय कुमार डे ने कहा, "मेढ़ा बनाने के लिए डिज़ाइन बहुत महत्वपूर्ण होता है. डिज़ाइन को देखकर ही उसके निर्माण में लगने वाला समय तय होता है. इस बार भी कारीगर दशहरे से पहले मेढ़ा तैयार करने के लिए दिन-रात काम कर रहे थे, लेकिन गैस संकट की वजह से काम में बाधा आ गई है."

Cuttack Centuries Old silver filigree craft
'चांदी तारकशी' का काम करते कारीगर. (ETV Bharat)

तारकशी के काम में चांदी को जोड़ने (वेल्डिंग), पॉलिश करने और अन्य जटिल प्रक्रियाओं के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर से चलने वाले बर्नर और स्टोव की जरूरत होती है. इसके लिए हर 3-4 दिन में एक गैस सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है. बाजार में मांग के अनुसार गैस उपलब्ध नहीं होने के कारण कारीगर अपने रिश्तेदारों से गैस मांगकर काम चला रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है.

इस स्थिति में कई कारीगर ब्लैक मार्केट से गैस लेकर काम करते थे, लेकिन अब वह भी संभव नहीं है. क्योंकि ब्लैक में एक सिलेंडर के लिए कोई 3,000 तो कोई 4,000 रुपये तक मांग रहा है. कारीगरों का कहना है कि इतनी महंगी गैस खरीदकर काम करना बहुत घाटे का सौदा होगा.

इस साल दशहरे के दौरान कटक का सारदा बाज़ार पूजा मंडप 'चांदी मेढ़ा' (चांदी का भव्य मंडप) के साथ नजर आएगा. पूजा कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी तारकशी कारीगर विजय कुमार डे को सौंपी है. इस तारकशी कार्य का ऑर्डर दो साल पहले मिला था. अब लगभग दो क्विंटल चांदी से बनने वाली इस मेढ़ा के काम में गैस की कमी के कारण बाधा आ रही है.

इस बारे में विजय ने कहा, "गैस की किल्लत की वजह से कई कारीगरों ने काम करने से मना कर दिया है. जब कारीगर आते हैं, तो वे गैस के बिना काम नहीं कर सकते. उनके खाली बैठने से काफी नुकसान हुआ है. जहां पहले 15 कारीगर काम करते थे, अब इस मेढ़ा पर केवल 2 से 3 कारीगर ही काम कर रहे हैं."

Cuttack Centuries Old silver filigree craft
'चांदी तारकशी' का काम करते कारीगर. (ETV Bharat)

इसी तरह, एक अन्य कारीगर सुशांत महापात्रा ने बताया कि मंडप के कार्यकर्ता पूजा कमेटी के साथ मेढ़ा निर्माण के लिए तय की गई राशि को बढ़ाने के लिए राजी नहीं होंगे. इतना ही नहीं, अब शोरूम के ऑर्डरों पर काम करना भी संभव नहीं हो पा रहा है.

कटक के कई पूजा मंडप, जो कई वर्षों से चांदी मेढ़ा बनवा रहे हैं, उन्होंने इस बार अपनी मेढ़ा के डिजाइन में बदलाव करने का निर्णय लिया है. योजना के अनुसार, नई डिजाइन का काम इस साल अक्षय तृतीया से शुरू होना था, लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया है.

इस संबंध में कटक महानगर शांति समिति के अध्यक्ष देवेंद्र साहू ने कहा, "गैस संकट के कारण कारीगर अधिक मजदूरी की मांग कर रहे हैं. इसलिए, कई पूजा मंडपों को स्थिति सामान्य होने तक अपनी चांदी मेढ़ा के नए डिजाइन का काम रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा है. साथ ही, जिन मंडपों ने नई मेढ़ा बनाने की योजना बनाई थी, उनके समय पर पूरा होने पर भी अनिश्चितता बनी हुई है." हालांकि, गैस संकट पर आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने कहा कि राज्य में गैस की कोई कमी नहीं है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है.

Cuttack Centuries Old silver filigree craft
'चांदी तारकशी' का काम करते कारीगर. (ETV Bharat)

पिछले कुछ वर्षों में, आभूषण बनाने की कला पूरी तरह से गैस-आधारित तकनीक पर निर्भर हो गई है. पहले कारीगर मोम और तेल के दीयों जैसे पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते थे, लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत से कमर्शियल गैस अनिवार्य हो गई है. अब आभूषण बनाने की पूरी प्रक्रिया गैस पर टिकी है. कमर्शियल गैस सिलेंडरों की किल्लत ने स्थिति को जटिल बना दिया है और कारीगरों का दावा है कि इसका कोई वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध नहीं है. यह संकट अब सीधे तौर पर आभूषणों की डिलीवरी के समय को प्रभावित कर रहा है.

ओडिशा राज्य सहकारी हस्तशिल्प निगम लिमिटेड (उत्कलिका) ने 2021 में कटक की सदियों पुरानी तारकशी कला के लिए जीआई (GI) टैग हेतु आवेदन किया था, जिसे भारत सरकार ने 2024 में मंजूरी दे दी. तारकशी एक धातु कला है, जिसमें सुनार मुख्य रूप से गहने और अन्य सजावटी सामान बनाने के लिए चांदी के बारीक तारों का उपयोग करते हैं. पारंपरिक रूप से, चांदी को एक बेहद महीन छेद से गुजारकर पतला तार बनाया जाता है, जिससे बाद में कलाकृतियां तैयार की जाती हैं. 'तारकशी' का शाब्दिक अर्थ ही 'तारों का डिज़ाइन' है.

Cuttack Centuries Old silver filigree craft
'चांदी तारकशी' का काम करते कारीगर. (ETV Bharat)

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