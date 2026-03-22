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पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर भंडारे में गैस संकट, अब लकड़ी और डीजल भट्ठियों से बन रहा प्रसाद

माता मनसा देवी मंदिर पंचकूला में कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत ( Etv Bharat )

प्रसाद का मेन्यू बदलाः श्रद्धालुओं को फिलहाल हलवा, चावल और कढ़ी-दाल का प्रसाद दिया जा रहा है. व्रत रखने वालों के लिए अलग से समा के चावल और फ्रूट चाट की भी व्यवस्था की गई है.

डीजल भट्ठियों के भरोसे भंडारा: भंडारे को जारी रखने के लिए कमेटी ने लकड़ी मंगवाई है और दो डीजल भट्ठियां भी लगाई गई हैं. अब इन्हीं के सहारे रोटी, पूड़ी और अन्य प्रसाद तैयार किया जा रहा है. हालांकि, इससे काम में समय और मेहनत दोनों ज्यादा लग रही हैं.

भंडारे के लिए वैकल्पिक उपायः मंदिर से जुड़े सेवक दल ट्रस्ट के सदस्यों के मुताबिक, भंडारे में रोजाना बड़ी मात्रा में गैस की जरूरत होती है, लेकिन सप्लाई बंद होने से कामकाज ठप पड़ गया. ऐसे में अब व्यवस्था को संभालने के लिए वैकल्पिक उपाय किए गए हैं.

चंडीगढ़: पंचकूला स्थित माता मनसा देवी मंदिर के भंडारे में इन दिनों गैस की कमी का असर साफ देखने को मिल रहा है. कमर्शियल गैस सिलेंडर न मिलने के कारण कुछ समय के लिए रोटी और प्रसाद वितरण प्रभावित हुआ, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा.

माता मनसा देवी मंदिर में एलपीजी की किल्लत (Etv Bharat)

घरेलू सिलेंडर उपलब्ध करवाने की मांगः कमेटी सदस्यों ने प्रशासन से कहना है कि "जब तक कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सामान्य नहीं होती, तब तक उन्हें घरेलू सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि भंडारा बिना रुकावट चलता रहे."

गैस संकट भंडारे के लिए बड़ी चुनौतीः ये भंडारा हर रोज हजारों लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और पिछले कई वर्षों से लगातार सेवा में लगा हुआ है. ऐसे में गैस संकट ने इस व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.

अभी 25 से 30 हजार श्रद्धालु रोजाना आते हैं मंदिरः बता दें कि रोजाना मनसा देवी में करीब 12000 श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं और सभी श्रद्धालु लंगर खाकर ही लौटते हैं. अभी जहां नवरात्रि चल रहे हैं जिसके चलते रोजाना 25000 से 30000 श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं.

व्रत वाले लोगों के लिए खास भोजनः मंदिर में आए श्रद्धालुओं को लंगर भी परोसा जाता है. वहीं पहले जहां लंगर में चावल सब्जी कड़ी हलवा दिया जाता था उसके साथ ही रोटी की सेवा भी दी जाती थी. लेकिन गैस की किल्लत के चलते सिर्फ चावल ही दिए जा रहे हैं. वहीं जरूरतमंदों को यानी व्रत वाले लोगों के लिए भी खास तरह का भोजन तैयार किया जाता है.

क्या बोले कमेटी के अध्यक्षः भंडारा संगठन के अध्यक्ष सत्यपाल जैन ने बताया कि "लंगर की सेवा में किसी भी तरह की कमी नहीं की गई है. लंगर पहले की तरह परोसा जा रहा है. वहीं रोटी की जगह चावल को दोगुना कर दिया गया है."