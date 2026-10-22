अबूझमाड़ का छिपा खजाना गारपा जलप्रपात, घने जंगल के बीच प्रकृति का अनछुआ नजारा,लेकिन सुंदरता बचाए रखना बड़ी चुनौती
अबूझमाड़ की खूबसूरती बदलाव की नई कहानी लिख रही है.गारपा जलप्रपात भी इसी का एक हिस्सा है.आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 7:09 AM IST
नारायणपुर : बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के बाद जिन इलाकों में कभी आम लोगों की आवाजाही मुश्किल थी, जहां सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का पहुंचना एक बड़ी चुनौती रहा, वहां अब बदलाव दिख रहा है. नारायणपुर जिले का अबूझमाड़ भी इसी बदलाव की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
जलप्रपात लोगों के बीच बना चर्चा
कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण दुनिया की नजरों से दूर रहा अबूझमाड़ अब अपनी प्राकृतिक खूबसूरती से लोगों को आकर्षित कर रहा है. गारपा जलप्रपात का साफ पानी, पहाड़ों से उतरती जलधारा, प्राकृतिक कुंड और चारों ओर फैली हरियाली इस जगह को खास बनाती है.कभी नक्सलवाद के प्रभाव और सुरक्षा संबंधी प्रतिबंधों के कारण बाहरी दुनिया से काफी हद तक कटा रहा यह इलाका अब अपनी प्राकृतिक संपदा, खूबसूरत पहाड़ियों, जंगलों और जलस्रोतों के कारण लोगों का ध्यान खींच रहा है.
कहां पर है जलप्रपात ?
ग्राम गारपा के पास मौजूद एक मनमोहक जलप्रपात इन दिनों चर्चा में है, जो अबूझमाड़ की बदलती तस्वीर के साथ-साथ प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारी की याद भी दिलाता है. नारायणपुर जिले के कच्चापाल जलप्रपात के बाद अब ग्राम गारपा के पास मौजूद यह छोटा-सा झरना लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है. नारायणपुर जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर ग्राम गारपा में बीएसएफ कैंप के पीछे मौजूद एक छोटा-सा जलप्रपात इन दिनों स्थानीय युवाओं और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.
कंटेट क्रिएटर्स ने किया लोकप्रिय
कैंप के किनारे से होकर यहां तक पहुंचा जा सकता है और कैंप से करीब 200 मीटर की दूरी पर यह खूबसूरत प्राकृतिक स्थल दिखाई देता है. आकार में भले ही यह जलप्रपात बहुत बड़ा न हो, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता और आसपास का शांत वातावरण इसे खास बना देता है. इन दिनों स्थानीय स्तर पर सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो खूब साझा किए जा रहे हैं. यही वजह है कि बड़ी संख्या में युवा और कंटेंट क्रिएटर यहां पहुंचकर इस प्राकृतिक नजारे को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं.
क्यों है जलप्रपात इतना आकर्षक
घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बहती जलधारा जब चट्टानों से उतरकर नीचे बने प्राकृतिक कुंड में पहुंचती है, तो यहां का दृश्य देखते ही बनता है. पानी की स्वच्छता इतनी आकर्षक है कि कुंड की तलहटी तक साफ दिखाई देती है. पानी के भीतर तैरती छोटी मछलियों और अन्य जलीय जीवों को भी आसानी से देखा जा सकता है.आसपास मौजूद पेड़ों की हरियाली और ऊपर फैले खुले आसमान का प्रतिबिंब पानी पर पड़ता है, जिससे कभी यह जल नीला तो कभी हरे रंग की आभा लिए नजर आता है.सूरज की रोशनी और आसपास के प्राकृतिक वातावरण के साथ पानी के रंगों में आने वाला यह बदलाव इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देता है
आबादी से दूर एक शांत प्रवास
यहां की सबसे खास बात सिर्फ जलप्रपात नहीं, बल्कि उसके आसपास मौजूद प्राकृतिक वातावरण भी है. शहरों के शोर-शराबे से दूर जंगलों के बीच बहते पानी की आवाज और पहाड़ियों से आती ठंडी हवा सुकून का एहसास कराती है. जो लोग प्रकृति के करीब कुछ समय बिताना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह आकर्षण का केंद्र बन सकती है. यहां पहुंचने वाले युवा इस स्थान की तस्वीरें और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं, जिससे गारपा के इस जलप्रपात के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल रही है.
नक्सल प्रभाव के कारण लोगों की पहुंच से रहा दूर
स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह जलप्रपात वर्षों से इसी प्राकृतिक स्वरूप में मौजूद है. हालांकि, नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने और आवाजाही से जुड़ी परिस्थितियों के कारण यह स्थान लंबे समय तक आम लोगों के बीच पहचान नहीं बना सका. नक्सलवाद के प्रभाव में कमी और क्षेत्र में बदले हालात के बाद लोगों की इस तरह के स्थानों तक पहुंच बढ़ी है. मानसून के दौरान जलधाराओं में पानी बढ़ने के साथ यह झरना और भी आकर्षक दिखाई देने लगा, जिसके बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ.
पर्यटक फैला रहे हैं गंदगी
गारपा के इस जलप्रपात की खूबसूरती देखकर यहां पहुंचने वाले लोगों को जहां सुकून मिलता है, वहीं कुछ लोगों की लापरवाही चिंता भी पैदा करती है. यहां घूमने आने वाले कुछ लोग अपने साथ खाने-पीने की सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल के बाद खाली पॉलिथीन, प्लास्टिक की बोतलें और अन्य कचरा वहीं छोड़कर चले जाते हैं. कुछ स्थानों पर शराब की बोतलें और पानी की खाली बोतलें भी फेंक दिए जाने की समस्या सामने आ रही है. यदि यही स्थिति बनी रही, तो जिस स्वच्छ और सुंदर प्राकृतिक वातावरण को देखने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं, वही धीरे-धीरे गंदगी की चपेट में आ सकता है.
..वरना तबाह हो जाएगा प्राकृतिक सौंदर्य
प्राकृतिक जलस्रोतों में प्लास्टिक और अन्य कचरा पहुंचने से पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा रहता है. इससे जल में रहने वाले जीवों और आसपास के पर्यावरण को भी नुकसान हो सकता है. जंगलों के बीच मौजूद ऐसे छोटे जलप्रपातों और कुंडों की सफाई बनाए रखना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि यहां नियमित सफाई व्यवस्था उपलब्ध होना सुनिश्चित नहीं है. पर्यटन की बढ़ती आवाजाही के साथ यदि जिम्मेदारी नहीं निभाई गई, तो प्रकृति की यह खूबसूरत देन अपनी चमक खो सकती है.गारपा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात डाक्टर हेमंत साहू बताते हैं कि उनकी नौकरी के सालों बीत गए है लेकिन नक्सलवाद के कारण बहुत मुश्किलों से केवल वे अपने कार्यस्थल तक ही पहुंच पाते थे.
पास में मौजूद इतने खूबसूरत जलप्रपात की जानकारी मुझे अब तक नहीं थी. पहली बार मैं इस स्थान पर पहुंचा हूं. इस खूबसूरत नजारे को देखकर हम सब अचंभित हैं- हेमंत साहू, डॉक्टर
स्थानीय युवक भी आने से डरते थे
वहीं एक युवक बलवीर भारती जो नारायणपुर निवासी है वे स्वयं भी इस झरने को जब से सोशल मीडिया में देखे हैं तब से इसको देखने की इच्छा लिए यहां पहुंचे हैं. झरने तक पहुंचने में उन्हें कोई डर या परेशानी नहीं हुई है. पहले नक्सलियों के दहशत के कारण नारायणपुर जिले मुख्यालय से 15 किलोमीटर के रेडियस में आना जाना प्रतिबंध जैसा था लेकिन आज समय बदल रहा है.
स्थानीय लोगों की गंदगी ना फैलाने की अपील
इस विषय पर बलबीर भारती ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग यहां आएं, घूमे-फिरें और प्रकृति की खूबसूरती को करीब से महसूस करें, लेकिन इसके साथ ही इस स्थान की स्वच्छता बनाए रखना भी सभी की जिम्मेदारी है.
लोगों को अपने साथ एक पॉलिथीन या कचरा रखने वाला बैग लाना चाहिए और खाने-पीने की सामग्री से निकले रैपर, खाली बोतलें समेत अन्य कचरा उसमें इकट्ठा करके वापस ले जाना चाहिए. ऐसी कोई भी सामग्री, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकती है या इस स्थान की खूबसूरती पर दाग लगा सकती है, उसे यहां छोड़कर नहीं जाना चाहिए- बलबीर भारती, पर्यटक
प्रकृति संरक्षण के लिए जनसहयोग भी जरुरी
स्थानीय युवक की ये अपील केवल गारपा के जलप्रपात तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी प्राकृतिक स्थलों के लिए जरूरी है, जहां लोगों की आवाजाही धीरे-धीरे बढ़ रही है. किसी जगह को सुंदर बनाए रखने के लिए केवल उसका प्रचार करना पर्याप्त नहीं है.वहां पहुंचने वाले लोगों को भी यह समझना होगा कि प्रकृति कोई ऐसी वस्तु नहीं, जिसका इस्तेमाल करके उसे उसी हालत में छोड़ देना हमेशा संभव हो. जंगल, पानी, पहाड़ और वहां रहने वाले जीव-जंतु एक-दूसरे से जुड़े हैं. इसलिए इन स्थानों पर छोटी-सी लापरवाही भी लंबे समय में बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है.
बदलाव की कहानी लिख रहा अबूझमाड़
गारपा का यह छोटा-सा जलप्रपात बदलते अबूझमाड़ की एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है.जिस क्षेत्र को लंबे समय तक नक्सलवाद के कारण सीमित पहचान मिली, वहां अब प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़े नए स्थान लोगों के सामने आ रहे हैं. यह बदलाव स्थानीय लोगों के लिए उम्मीदों के नए रास्ते खोल सकता है. सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कौशल विकास के साथ यदि क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा को भी उचित पहचान मिलती है, तो अबूझमाड़ की एक नई और सकारात्मक छवि सामने आ सकती है. लेकिन इस बदलाव का वास्तविक लाभ तभी होगा, जब विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे.
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