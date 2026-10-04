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मुंबई में ठाकरे बंधुओं की गर्जना रैली, CEC- SIR और सरकार पर हमला, लोगों से की ये अपील

मुंबई में ठाकरे बंधुओं की बड़ी गर्जना रैली निकाली ( ETV Bharat )

मुंबई: चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के विरोध में आज रविवार (4 अक्टूबर) को मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की लीडरशिप में ‘गर्जना मोर्चा’ (रोअर मार्च) निकाला गया. सुबह 11 बजे शुरू हुआ यह मार्च मेट्रो सिनेमा से मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर की ओर बढ़ा.

मार्च खत्म होने पर हेडक्वार्टर के सामने एक पब्लिक मीटिंग हुई. महा विकास अघाड़ी के अंदर अलग-अलग पार्टियों के नेताओं ने इस इवेंट में हिस्सा लिया. ठाकरे भाइयों ने बिना किसी पार्टी के झंडे दिखाए शामिल होने की अपील की. राज ठाकरे ने अपने भाषण में क्या कहा ? मार्च के दौरान राज ठाकरे ने आरोप लगाया, 'बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, इलेक्शन कमीशन और टेलीविजन चैनलों पर कंट्रोल कर लिया है.' अपने भाषण में उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बावजूद जनता में उम्मीद के मुताबिक जोश और खुशी नहीं थी. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि लोकसभा चुनाव में कम वोट मिलने के कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोट कैसे बढ़ गए. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के बारे में स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा, 'वोटर्स की संख्या कैसे बढ़ी? यह कैसा रहस्य है?' राज ने कहा, 'हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप पावर में हैं. बल्कि, हमें इस बात से गुस्सा है कि आप उस पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं.' उन्होंने आगे जोर दिया कि यह लोगों को तय करना चाहिए - चुनाव आयोग को नहीं. उद्धव ठाकरे ने 'गर्जना' रैली के दौरान चुनाव आयोग और सरकार पर तीखा हमला किया साउथ मुंबई में रविवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मिलकर एक बड़ी 'गर्जना' रैली निकाली. इसका मकसद चुनाव आयोग के काम करने के तरीके का विरोध करना और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना था. दोनों पार्टियों ने इस इवेंट के लिए जोरदार तैयारी की