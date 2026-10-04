मुंबई में ठाकरे बंधुओं की गर्जना रैली, CEC- SIR और सरकार पर हमला, लोगों से की ये अपील
रैली के दौरान राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, इलेक्शन कमीशन और टेलीविजन चैनलों पर कंट्रोल कर लिया है.
Published : October 4, 2026 at 2:23 PM IST
मुंबई: चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के विरोध में आज रविवार (4 अक्टूबर) को मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की लीडरशिप में ‘गर्जना मोर्चा’ (रोअर मार्च) निकाला गया. सुबह 11 बजे शुरू हुआ यह मार्च मेट्रो सिनेमा से मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर की ओर बढ़ा.
मार्च खत्म होने पर हेडक्वार्टर के सामने एक पब्लिक मीटिंग हुई. महा विकास अघाड़ी के अंदर अलग-अलग पार्टियों के नेताओं ने इस इवेंट में हिस्सा लिया. ठाकरे भाइयों ने बिना किसी पार्टी के झंडे दिखाए शामिल होने की अपील की.
राज ठाकरे ने अपने भाषण में क्या कहा ?
मार्च के दौरान राज ठाकरे ने आरोप लगाया, 'बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, इलेक्शन कमीशन और टेलीविजन चैनलों पर कंट्रोल कर लिया है.' अपने भाषण में उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बावजूद जनता में उम्मीद के मुताबिक जोश और खुशी नहीं थी.
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि लोकसभा चुनाव में कम वोट मिलने के कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोट कैसे बढ़ गए. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के बारे में स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा, 'वोटर्स की संख्या कैसे बढ़ी? यह कैसा रहस्य है?' राज ने कहा, 'हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप पावर में हैं. बल्कि, हमें इस बात से गुस्सा है कि आप उस पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं.' उन्होंने आगे जोर दिया कि यह लोगों को तय करना चाहिए - चुनाव आयोग को नहीं.
उद्धव ठाकरे ने 'गर्जना' रैली के दौरान चुनाव आयोग और सरकार पर तीखा हमला किया
साउथ मुंबई में रविवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मिलकर एक बड़ी 'गर्जना' रैली निकाली. इसका मकसद चुनाव आयोग के काम करने के तरीके का विरोध करना और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना था.
दोनों पार्टियों ने इस इवेंट के लिए जोरदार तैयारी की
'ठाकरे भाइयों' ने चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मनमाने कामकाज और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस के खिलाफ मिलकर आवाज उठाई. मुंबई में ऐतिहासिक 'विराट गर्जना मोर्चा' को संबोधित करते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला.
उन्होंने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि 'मेक इन इंडिया' की आड़ में देश में तानाशाही लाने की किसी भी कोशिश को दबा दिया जाएगा. उन्होंने इस संघर्ष को देश की दूसरी आजादी की लड़ाई बताया. उन्होंने भारी भीड़ के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया और रैली में शामिल होने वाली सभी सहयोगी पार्टियों को धन्यवाद दिया.
उन्होंने आरोप लगाया कि होम मिनिस्टर अमित शाह इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करके मनमाने फैसले ले रहे हैं. भारत के चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमिश्नरों को अपॉइंट करने वाली कमेटी से हटा दिया गया है और उनकी जगह मंत्रियों को लाया गया है.
नतीजतन देश भर में 13 करोड़ वोटर्स और अकेले महाराष्ट्र में हैरान करने वाले 2 करोड़ को वोटर लिस्ट से सिस्टमैटिक तरीके से बाहर कर दिया गया है. उन्होंने इलेक्शन कमीशन के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रोसेस को पूरी तरह से गैर-कानूनी और 'वोट चोरी' का काम बताया.
कुछ सही वोटर्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी प्रोसेस कभी न खत्म होने वाले टालमटोल ('तारीख पे तारीख') में फंसा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकों के अधिकार और नागरिकता खत्म करने का अधिकार असल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के हाथों में दे दिया गया है मांग की कि ऐसे वोट चुराने वाले अधिकारियों को पद पर नहीं रहना चाहिए.
उन्होंने दावा किया कि अमित शाह सरदार वल्लभभाई पटेल की बनाई निष्पक्ष मशीनरी का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों से बदला लेने के लिए कर रहे हैं, और कहा कि बीजेपी अच्छे से शासन करने में नाकाम है.
ठाकरे ने कानून-व्यवस्था की हालत की आलोचना की, गुस्से में पूछा कि मुश्किल में फंसे किसानों को मदद देने के बजाय सिर्फ घोषणाएं क्यों की जा रही है और सवाल किया कि जब ठाणे में पूर्णेकर की हत्या हुई थी तो सत्ताधारी सरकार की मशीनरी क्या कर रही थी या क्या करने में नाकाम रही थी.