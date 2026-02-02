ETV Bharat / bharat

गरियाबंद दुत्कैया हिंसा: तनाव के बीच हालात काबू में, छावनी में तब्दील हुआ गांव

गरियाबंद के दुतकैया गांव में रविवार को 2 समुदाय में हिंसा हुई. इसके बाद भारी पुलिस बल तैनात कर हालात नियंत्रण में किए गए हैं.

DUTKAIYA VILLAGE VIOLENCE UPDATE
गरियाबंद के दुतकैया गांव में रविवार को 2 समुदाय में हिंसा हुई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 2, 2026 at 6:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गरियाबंद: जिले के दुतकैया गांव में रविवार रात को भड़की हिंसा के बाद अब हालात काबू में आ रहे हैं. पुलिस और प्रशासन ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है, जहां भारी पुलिस बल तैनात है. कोई नई हिंसा या झड़प की खबर नहीं है लेकिन गांव में तनाव बना हुआ है.

रविवार को कैसे भड़की हिंसा?

रविवार सुबह आरिफ और उसके साथियों ने कथित तौर पर 4–6 युवकों पर लाठियों से हमला किया. इसी घटना के बाद दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया और रात में हिंसा भड़क उठी. गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी पक्ष के 11 घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की. साथ ही 3-4 वाहनों को जलाने का भी आरोप है. कुछ घरों में महिलाएं और बच्चे भी फंसे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला.

गरियाबंद दुत्कैया हिंसा: तनाव के बीच हालात काबू में (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस पर भी हुआ पथराव

हिंसा की सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची, लेकिन हालात संभालने के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. इस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए. बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति पर काबू पाया.

अब कैसे हैं हालात?

गरियाबंद एसपी वेदव्रत सिरमौर के मुताबिक, गांव में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. भारी पुलिस बल तैनात है. अनौपचारिक रूप से कर्फ्यू जैसे हालात हैं, लेकिन आधिकारिक कर्फ्यू लागू नहीं किया गया है.

हिंसा की असली वजह क्या थी?

करीब एक साल पहले गांव के एक शिव मंदिर में मूर्ति तोड़फोड़ का मामला सामने आया था. इस मामले में आरिफ खान और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया था. हाल ही में तीनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आए. अब उनपर आरोप लग रहे हैं कि वे गांव लौटने के बाद गवाहों को धमका रहे और ग्रामीणों के साथ मारपीट कर रहे.

आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

मुख्य आरोपी आरिफ खान, जिसे पुलिस सीरियल अपराधी बता रही है, को उसके दो साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

प्रशासन और सरकार की सख्ती

आईजी रायपुर और गरियाबंद एसपी ने खुद मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला. मुख्यमंत्री स्तर से भी सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं. प्रशासन गांव में शांति बहाल करने और तनाव कम करने में जुटा है.

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में दो समुदायों के बीच भड़की हिंसा, कई घर जले, पुलिस पर पथराव
कोरबा में नए बीजेपी दफ्तर का सीएम विष्णु देव साय ने किया भूमिपूजन, बताया कार्यकर्ताओं का मंदिर
नाले के टूटे स्लैब में गिरी बुजुर्ग महिला, सीसीटीवी वीडियो हो रहा वायरल, नगरपालिका पर फूटा लोगों का गुस्सा

TAGGED:

GARIBAND DUTKAIYA VILLAGE
DUTKAIYA VILLAGE VIOLENCE
DUTKAIYA VIOLENCE POLICE ACTION
गरियाबंद दुत्कैया हिंसा
DUTKAIYA VILLAGE VIOLENCE UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.