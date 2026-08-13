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गंगा घाटों पर 'गंदगी' छोड़ने की प्रवृत्ति, पुण्य के लिए बन रहे पाप के भागीदार? शास्त्रों में क्या है उल्लेख

तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. लेकिन इन्हीं स्थलों पर गंदगी छोड़ने की प्रवृति बढ़ रही है. रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा

Dirt on banks of Ganges
गंगा घाटों पर गंदगी छोड़ क्या पुण्य के लिए बन रहे पाप के भागीदार? (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2026 at 2:23 PM IST

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हरिद्वार: तीर्थ पर जाना केवल मंदिर में जाकर पूजा करना और भगवान के सामने हाथ जोड़ने तक सीमित नहीं है. किसी भी धार्मिक स्थल की अपनी एक पूरी आस्था-परंपरा होती है. मंदिर के गर्भगृह से लेकर उसके प्रांगण तक मंदिर के आसपास का क्षेत्र वहां की भूमि, नदी, घाट, कुंड और तीर्थ की पूरी जगह श्रद्धालु के लिए महत्व रखती है. लेकिन बदलते समय के साथ धार्मिक स्थलों पर आस्था का एक ऐसा रूप भी दिखाई देने लगा है, जिसमें श्रद्धा के नाम पर लोग अपने पीछे ऐसी चीजें छोड़कर जा रहे हैं, जो न तो पूजा का हिस्सा हैं और न ही किसी धार्मिक अनुष्ठान की अनिवार्यता.

गंगोत्री से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार तक गंगा किनारे कई स्थानों पर पुराने कपड़े, जूते-चप्पल और पूजा के बाद बची सामग्री छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई दे रही है. कांवड़ मेले के बाद हरिद्वार में दो लाख से अधिक जोड़ी चप्पल-जूते छोड़े जाने की तस्वीरें सामने आई हैं. इसके साथ बड़ी मात्रा में कपड़े भी घाटों पर दिखाई देते हैं. यह केवल सफाई की समस्या नहीं है बल्कि यह सवाल भी है कि क्या हम अपनी धार्मिक आस्था को सही अर्थों में समझ रहे हैं या नहीं? क्या सच में ऐसा करके हम पुण्य कमा रहे हैं या पाप के भागी बन रहे हैं?

पुण्य के लिए बन रहे पाप के भागीदार (VIDEO-ETV Bharat)

गंगा तक आकर कपड़े-जूते छोड़ना, क्या आस्था है? गंगोत्री, ऋषिकेश या हरिद्वार, गंगा के किनारे पहुंचकर श्रद्धालु स्नान करते हैं. पूजा पाठ करते हैं. जल भरते हैं और अपने घर लौटते हैं. यह सदियों पुरानी तीर्थ परंपरा है. लेकिन इसके साथ अब एक नई आदत जुड़ती दिखाई दे रही है. लोग गंगा स्नान के बाद अपने पुराने और गंदे कपड़े वहीं छोड़ देते हैं. जूते और चप्पल घाटों पर छोड़कर चले जाते हैं. कई बार श्रद्धालु गंगा घाटों पर अपने कपड़े छोड़ जाते हैं जो पानी के बहाव में गंगा की जलधारा में पहुंच जाते हैं. कुछ कपड़े लोहे की जंजीरों में अटक जाते हैं, जिनका इस्तेमाल श्रद्धालु गंगा में उतरने और पकड़कर स्नान करने के लिए करते हैं. सवाल यह है कि यह परंपरा आखिर आई कहां से? क्या गंगा में पुराने कपड़े या जूते-चप्पल छोड़ना किसी धार्मिक अनुष्ठान का अनिवार्य हिस्सा है या फिर किसी एक व्यक्ति को ऐसा करते देखकर दूसरे लोगों ने भी यही करना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे यह आदत धार्मिक आस्था का रूप लेती चली गई.

शास्त्रों में क्या है? शास्त्रों के जानकार मनोज त्रिपाठी कहते हैं कि, सनातन परंपरा में गंगा की महिमा का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है. स्कंद पुराण के गंगा-माहात्म्य से जुड़े प्रसंग में गंगा को पापनाशिनी और नदी त्रैलोक्यभूषणा कहा गया है. एक प्रसंग में गंगा में स्नान और गंगेश्वर की पूजा का माहात्म्य बताया गया है. पद्म पुराण के गंगा-माहात्म्य प्रसंग में भी गंगा के स्मरण और महिमा का वर्णन मिलता है. इन ग्रंथों का मूल भाव गंगा को पवित्र तीर्थ और आध्यात्मिक साधना के केंद्र के रूप में स्थापित करना है. ऐसे में यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि गंगा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अर्थ, क्या उसकी स्वच्छता बनाए रखना नहीं होना चाहिए?

धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा के अनेक उल्लेख मिलते हैं. लेकिन पुराने जूते-चप्पल या गंदे कपड़े घाट पर छोड़ देना धार्मिक कर्तव्य है? ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाणित शास्त्रीय संदर्भ सामने नहीं आता. इसलिए किसी ऐसी आदत को केवल इस आधार पर धार्मिक मान लेना उचित नहीं कि वह लंबे समय से कुछ लोगों के बीच चल रही है.
-मनोज त्रिपाठी, शास्त्रों के जानकार-

मंदिर में जूते उतारते हैं, फिर तीर्थ के बाहर जूते क्यों छोड़ जाते हैं? मनोज त्रिपाठी कहते हैं, हमारे धार्मिक व्यवहार में एक दिलचस्प बात है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम जूते-चप्पल बाहर उतारते हैं. क्योंकि मंदिर का परिसर पवित्र माना जाता है. हम मंदिर की सीढ़ियों पर गंदगी नहीं फैलाना चाहते. भगवान के सामने जाने से पहले अपने शरीर और वस्त्रों की शुद्धता का ध्यान रखते हैं. लेकिन यही श्रद्धालु जब मंदिर से बाहर निकलकर गंगा घाट पर आता है तो कई बार उसी पवित्रता की भावना को भूल जाता है. गंगा का घाट भी उसी तीर्थ का हिस्सा है जिस स्थान पर खड़े होकर हम गंगा को प्रणाम करते हैं. जिस घाट की सीढ़ियों पर बैठकर पूजा करते हैं, जिस पानी में उतरकर स्नान करते हैं, और जिस जगह से गंगा जल भरकर घर ले जाते हैं, वह स्थान केवल एक सामान्य सार्वजनिक जगह नहीं हो सकता. वह भी धार्मिक अनुभव का हिस्सा है. इसलिए पवित्रता का अर्थ केवल मंदिर के अंदर सफाई रखना नहीं बल्कि पूरे तीर्थ क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी रखना है.

Dirt on banks of Ganges
हरिद्वार कांवड़ मेले से निकला 7000 मीट्रिक टन कूड़ा (PHOTO- ETV Bharat)

कितनी अजीब बात है कि हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान लोग उस जगह पर ही मलमूत्र त्याग कर गए, जहां कुंभ लगता है. जहां हर रोज कथा भागवत होती है. जहा इंसान के पैदा होने से लेकर मरण तक सभी कर्म होते हैं.

गंगा जल के साथ ही गंगा का तट और घाट भी पवित्र: हरिद्वार गंगा सभा से जुड़े उज्ज्वल पंडित कहते हैं कि, हम गंगा जल को घर लेकर जाते हैं. पूजा में उसका इस्तेमाल करते हैं. किसी शुभ कार्य में गंगाजल का छिड़काव करते हैं. मृत्यु और अंतिम संस्कार से जुड़े संस्कारों में भी गंगाजल का धार्मिक महत्व है. लेकिन जिस घाट से यह जल लिया जाता है, उसकी सीढ़ियों को हम क्यों भूल जाते हैं? जिस तट पर बैठकर गंगा की आरती होती है, उस तट पर कचरा छोड़ना कैसे सही हो सकता है? जिस जंजीर को पकड़कर कोई बुजुर्ग या बच्चा गंगा में स्नान करता है, उसी पर पुराने कपड़े लटका देना, किस तरह श्रद्धा का हिस्सा हो सकता है? गंगा को केवल पानी के रूप में देखने की बजाय पूरे तीर्थ के रूप में देखने की जरूरत है.

Dirt on banks of Ganges
सिर्फ हरिद्वार गंगा घाटों पर करीब 4,500 मीट्रिक टन तक कूड़ा (PHOTO- ETV Bharat)

गंगा की धारा, उसका तट, उसके घाट, वहां होने वाले धार्मिक अनुष्ठान और उससे जुड़ी पूरी सांस्कृतिक परंपरा मिलकर गंगा तीर्थ का निर्माण करती है. तीर्थ यात्रा का उद्देश्य केवल यह नहीं माना जा सकता कि व्यक्ति एक स्थान पर पहुंचा, स्नान किया, मंदिर में पूजा की और वापस घर लौट आया. तीर्थ की परंपरा व्यक्ति को भीतर से बदलने की बात करती है. अगर कोई व्यक्ति हरिद्वार आकर गंगा में स्नान करता है और लौटते समय घाट पर अपना कचरा छोड़ जाता है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उसने तीर्थ से क्या सीखा? अगर गंगा को मां कहा गया है तो मां के घर में गंदगी छोड़कर जाना कैसी श्रद्धा है? अगर घाट को पवित्र माना जाता है तो उसकी सीढ़ियों पर पुराने कपड़े और चप्पल छोड़ना किस धार्मिक भावना का हिस्सा है? असली आस्था शायद यही है कि श्रद्धालु अपने जाने के बाद तीर्थ को पहले से अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित छोड़कर जाएं.
-उज्ज्वल पंडित, सदस्य, हरिद्वार गंगा सभा-

पुराने कपड़े छोड़ने हैं तो किसी जरूरतमंद को दें, गंगा को नहीं: उज्ज्वल पंडित कहते हैं कि, गंगा किनारे पुराने कपड़े छोड़ने की समस्या का एक मानवीय समाधान भी हो सकता है. यदि किसी श्रद्धालु ने यात्रा के दौरान नए कपड़े खरीदे हैं और पुराने कपड़े साथ नहीं ले जाना चाहता तो वह उन्हें किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकता है. हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे तीर्थ क्षेत्रों में ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं, जिन्हें कपड़ों की जरूरत होती है. इसी तरह चप्पल और जूते भी किसी जरूरतमंद के काम आ सकते हैं. एक तरफ घाट पर सामान छोड़ने से सफाई का बोझ बढ़ता है.

Dirt on banks of Ganges
नगर निगम के 1 हजार कर्मचारी गंगा घाटों की सफाई में जुटे. (PHOTO- ETV Bharat)

दूसरी तरफ वही वस्तु किसी जरूरतमंद के लिए उपयोगी हो सकती है. अगर धर्म हमें दान और सेवा की सीख देता है तो पुराने कपड़े को कचरे की तरह छोड़ने के बजाय किसी जरूरतमंद को देना आस्था और मानवता दोनों के अधिक करीब है.

जिस गंगा का आचमन, उसी में गंदगी, ये कैसी आस्था?: एक पल के लिए उस दृश्य की कल्पना कीजिए. श्रद्धालु गंगा में उतरता है, हाथ जोड़ता है, सूर्य को अर्घ्य देता है, दोनों हथेलियों से गंगा जल भरता है और आचमन करने जा रहा है. तभी उसके सामने पानी में एक गंदा कपड़ा, पुरानी चप्पल या कोई फटी हुई किताब बहती हुई आ जाती है. क्या वह उसी पानी का आचमन सहजता से कर पाएगा? घर में पीने के पानी में अगर एक छोटा टुकड़ा या कोई बाहरी वस्तु गिर जाए तो हम उस पानी को पीने से पहले साफ करते हैं या बदल देते हैं. तो फिर गंगा के मामले में हमारी सोच क्यों बदल जाती है? गंगा की धार्मिक पवित्रता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति यदि गंगा की भौतिक स्वच्छता के लिए जिम्मेदार नहीं बनेगा तो आस्था अधूरी ही रहेगी.
-उज्ज्वल पंडित, सदस्य, हरिद्वार गंगा सभा-

कांवड़ मेले के बाद दिखी तस्वीर को चेतावनी की तरह देखने की जरूरत: उज्ज्वल पंडित का कहना है कि, कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं. बड़ी संख्या में लोग यात्रा के बाद अपने कपड़े और चप्पल घाटों पर छोड़ जाते हैं. दो लाख से अधिक जोड़ी चप्पल-जूतों का आंकड़ा यदि सामने आया है तो यह केवल एक मेले के बाद जमा हुए सामान का आंकड़ा नहीं है, बल्कि बदलती सामाजिक आदत की ओर संकेत है. इसे केवल सफाई कर्मचारियों की समस्या मानकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं होगा. कांवड़ मेला खत्म होने के बाद प्रशासन सफाई कर देगा. कपड़े और चप्पल हटा दिए जाएंगे. घाट फिर साफ दिखाई देने लगेंगे. लेकिन अगले साल फिर वही स्थिति पैदा हो सकती है. इसलिए असली समाधान सफाई के बाद कचरा उठाना नहीं बल्कि कचरा पैदा होने से रोकना है.

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हरकी पैड़ी, सुभाष घाट, नई घाट, अलकनंदा, बिरला और विष्णु घाट समेत कई घाटों में सफाई. (PHOTO- ETV Bharat)

धर्माचार्यों को भी इस पर खुलकर बोलना होगा: गंगा सभा का कहना है कि, इस विषय पर धर्माचार्यों और संत समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है. क्योंकि कई बार कुछ श्रद्धालु प्रशासन की बातों को अनसुना कर देते हैं. लेकिन अगर वही बात किसी संत, आचार्य या मंदिर के विद्वान पुरोहित की ओर से धार्मिक दृष्टि से समझाई जाती है तो उसका असर कहीं ज्यादा हो सकता है. धर्माचार्यों को स्पष्ट रूप से श्रद्धालुओं को बताना चाहिए कि गंगा की सेवा केवल आरती करने या जल चढ़ाने तक सीमित नहीं है. गंगा में गंदगी न डालना घाट को साफ रखना और दूसरे श्रद्धालु के लिए पवित्र वातावरण छोड़ना भी गंगा सेवा है.

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गंगा घाटों पर 'गंदगी' छोड़ने की प्रवृत्ति से पुण्य के लिए बन रहे पाप के भागीदार? (PHOTO- ETV Bharat)

उज्ज्वल पंडित कहते हैं कि हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं आरती से पहले और सुबह से शाम तक लोगों से शपथ दिलवाई जाती हैं कि वो सफाई का ध्यान रखें गंगा की सफाई का ध्यान रखें.

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