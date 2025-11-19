ETV Bharat / bharat

'गैंगस्टर्स बने युवकों को मुख्यधारा में लाना चाहिए', अनमोल बिश्नोई के चाचा की सरकार से अपील

अनमोल बिश्नोई का परिवार पंजाब के फाजिल्का जिले के दुतारा गांव में रहता है. यह गांव पंजाब-राजस्थान सीमा पर है.

ramesh kumar bishnoi
रमेश कुमार बिश्नोई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 19, 2025 at 8:15 PM IST

4 Min Read
फाजिल्का (पंजाब): पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को सुरक्षा एजेंसियां ​​अमेरिका से भारत ले आई हैं. गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया था. अनमोल बिश्नोई पर कई मामले दर्ज हैं.

अनमोल बिश्नोई का परिवार पंजाब के फाजिल्का जिले के दुतारा गांव में रहता है. यह गांव पंजाब-राजस्थान सीमा पर है. इन सभी मामलों को लेकर हमारी टीम ने अनमोल बिश्नोई के चाचा के बेटे रमेश कुमार बिश्नोई से खास बातचीत की. रमेश कुमार बिश्नोई ने कहा कि अनमोल बिश्नोई खुद गैंगस्टर नहीं बना, उसे गैंगस्टर बनाया गया था. अनमोल और लॉरेंस बहुत ही कुलीन परिवारों के युवक हैं. उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है."

'पुलिस ने झूठे मामले में फंसाया'
रमेश कुमार बिश्नोई ने कहा, "पुलिस ने पहले अनमोल बिश्नोई को झूठे मामले में फंसाया, जबकि अनमोल बिश्नोई घटना के समय मौजूद ही नहीं था. एक बार अबोहर के एक पेट्रोल पंप पर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था. इस झगड़े के बाद फाजिल्का पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लूट और मारपीट का झूठा मामला दर्ज कर लिया, जबकि अनमोल उस झगड़े में मौजूद ही नहीं था."

उन्होंने बताया, "उस समय पुलिस ने हमारे परिवार को लगातार परेशान किया और अनमोल बिश्नोई को हिरासत में भी ले लिया. उसके बाद हम अनमोल बिश्नोई की जमानत करवाकर उसे घर ले आए, जिसके बाद हमने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए ताकि पुलिस हमें दोबारा परेशान न कर सके. उस घटना के बाद अनमोल बिश्नोई घर से बाहर नहीं गया, लेकिन पुलिस फिर भी हमें परेशान करती रही."

'हमें अदालत पर पूरा भरोसा'
रमेश कुमार बिश्नोई ने कहा, "पुलिस द्वारा झूठा केस दर्ज करने और मुझे परेशान करने के बाद अनमोल बिश्नोई ने सोचा कि अब मुझे गैंगस्टरों की दुनिया में जाना होगा, क्योंकि यह पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी, इसीलिए वह गैंगस्टरों की दुनिया में चला गया और आज उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं. ये केस झूठे हैं या सच्चे, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी. लॉरेंस को कई मामलों में अदालत ने बरी भी किया है क्योंकि पुलिस ने झूठे केस दर्ज किए थे और अब भी हमें अदालत पर पूरा भरोसा है."

उन्होंने कहा, "हम सोशल मीडिया और खबरों में सुन रहे हैं कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया गया है, जिसके चलते मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि अनमोल की सुरक्षा बढ़ाई जाए. पंजाब और भारत के बीच पहले जैसा काला दौर चल रहा है. कहीं भी, कभी भी किसी की हत्या हो रही है, जिसके चलते अनमोल की जान को भी खतरा है."

अनमोल बिश्नोई के चाचा के बेटे ने बताया कि कुछ महीने पहले राजस्थान पुलिस हमारे घर आई थी. पुलिस ने संपत्ति और अन्य दस्तावेजों की जांच की, जिसमें हमारे परिवार ने पूरा योगदान दिया और सभी प्रकार की रसीदें और अन्य दस्तावेज प्रशासन को उपलब्ध कराए.

बिश्नोई के पिता के पास 110 एकड़ जमीन
उन्होंने कहा, "लॉरेंस बिश्नोई के पिता के पास 110 एकड़ जमीन है और इसके अलावा, हमारे परिवार ने कोई अतिरिक्त संपत्ति नहीं बनाई है और न ही वे लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई से कोई पैसा लेते हैं." हमें अदालत पर पूरा भरोसा है कि हमारे बच्चे बरी होंगे और निर्दोष पाए जाएंगे."

गैंगस्टर्स को मुख्यधारा में लाए सरकार
उन्होंने अगे कहा कि एक समय था जब चंबल के डाकुओं का हर जगह आतंक था, उस समय भारत सरकार ने चंबल के डाकुओं से वादा किया था कि अगर मुख्यधारा में आना है तो हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आ सकते हैं, तब चंबल के कई डाकू हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आ गए, जिसके बाद उस समय कोई घटना नहीं घटी.

उन्होंने कहा कि हर मां का बच्चा अपने परिवार में आकर शांति और सद्भाव से रहने लगा और सही रास्ते पर आ गया. इसी तरह, अब हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि भारत सरकार यह घोषणा करे कि जो भी गैंगस्टर मुख्यधारा में आना चाहता है, वह वापस आ सकता है और भारत सरकार उसकी पूरी मदद करेगी. भारत के कई युवा गैंगस्टर की दुनिया में चले गए हैं और उन्हें वापस लाने के लिए केवल भारत सरकार ही कदम उठा सकती है. इससे कई माताओं के बेटे गलत रास्ते पर जाने से बच सकते हैं."

यह भी पढ़ें- फिरोजपुर में RSS नेता के पौत्र की हत्या के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

