'गैंगस्टर्स बने युवकों को मुख्यधारा में लाना चाहिए', अनमोल बिश्नोई के चाचा की सरकार से अपील

फाजिल्का (पंजाब): पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को सुरक्षा एजेंसियां ​​अमेरिका से भारत ले आई हैं. गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया था. अनमोल बिश्नोई पर कई मामले दर्ज हैं.

अनमोल बिश्नोई का परिवार पंजाब के फाजिल्का जिले के दुतारा गांव में रहता है. यह गांव पंजाब-राजस्थान सीमा पर है. इन सभी मामलों को लेकर हमारी टीम ने अनमोल बिश्नोई के चाचा के बेटे रमेश कुमार बिश्नोई से खास बातचीत की. रमेश कुमार बिश्नोई ने कहा कि अनमोल बिश्नोई खुद गैंगस्टर नहीं बना, उसे गैंगस्टर बनाया गया था. अनमोल और लॉरेंस बहुत ही कुलीन परिवारों के युवक हैं. उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है."

'पुलिस ने झूठे मामले में फंसाया'

रमेश कुमार बिश्नोई ने कहा, "पुलिस ने पहले अनमोल बिश्नोई को झूठे मामले में फंसाया, जबकि अनमोल बिश्नोई घटना के समय मौजूद ही नहीं था. एक बार अबोहर के एक पेट्रोल पंप पर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था. इस झगड़े के बाद फाजिल्का पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लूट और मारपीट का झूठा मामला दर्ज कर लिया, जबकि अनमोल उस झगड़े में मौजूद ही नहीं था."

उन्होंने बताया, "उस समय पुलिस ने हमारे परिवार को लगातार परेशान किया और अनमोल बिश्नोई को हिरासत में भी ले लिया. उसके बाद हम अनमोल बिश्नोई की जमानत करवाकर उसे घर ले आए, जिसके बाद हमने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए ताकि पुलिस हमें दोबारा परेशान न कर सके. उस घटना के बाद अनमोल बिश्नोई घर से बाहर नहीं गया, लेकिन पुलिस फिर भी हमें परेशान करती रही."

'हमें अदालत पर पूरा भरोसा'

रमेश कुमार बिश्नोई ने कहा, "पुलिस द्वारा झूठा केस दर्ज करने और मुझे परेशान करने के बाद अनमोल बिश्नोई ने सोचा कि अब मुझे गैंगस्टरों की दुनिया में जाना होगा, क्योंकि यह पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी, इसीलिए वह गैंगस्टरों की दुनिया में चला गया और आज उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं. ये केस झूठे हैं या सच्चे, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी. लॉरेंस को कई मामलों में अदालत ने बरी भी किया है क्योंकि पुलिस ने झूठे केस दर्ज किए थे और अब भी हमें अदालत पर पूरा भरोसा है."

उन्होंने कहा, "हम सोशल मीडिया और खबरों में सुन रहे हैं कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया गया है, जिसके चलते मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि अनमोल की सुरक्षा बढ़ाई जाए. पंजाब और भारत के बीच पहले जैसा काला दौर चल रहा है. कहीं भी, कभी भी किसी की हत्या हो रही है, जिसके चलते अनमोल की जान को भी खतरा है."