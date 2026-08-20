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हरियाणा के हिसार कोर्ट के सामने गैंगस्टर का मर्डर, बदमाशों ने दिनदहाड़े गोलियों से भूना

हरियाणा के हिसार कोर्ट के सामने गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काना की दिनदिहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है.

Gangster Vinod Panu alias Kana murdered in Haryana Hisar court
हरियाणा के हिसार कोर्ट के सामने गैंगस्टर का मर्डर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 20, 2026 at 4:10 PM IST

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हिसार : हरियाणा के हिसार कोर्ट के सामने गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काना की दिनदिहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है. वो पेशी के लिए हिसार कोर्ट पहुंचा था, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया.

गैंगस्टर विनोद पानू की हत्या : हिसार कोर्ट में पेशी के लिए आए गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काना की कोर्ट गेट के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई. बाइक सवार बदमाशों ने काना पर करीब 14 राउंड फायरिंग की और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. फायरिंग की घटना से कोर्ट परिसर के बाहर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.

हरियाणा के हिसार कोर्ट के सामने गैंगस्टर का मर्डर (ETV Bharat)

विनोद पानू पर 31 आपराधिक मामले दर्ज थे : विनोद पानू उर्फ काना पर हत्या समेत करीब 31 आपराधिक मामले दर्ज थे. काना पर हिसार में विधायक सावित्री जिंदल के पीए के भतीजे की हत्या का भी आरोप रहा है. कोर्ट के मुख्य गेट के सामने दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस अब आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान में जुटी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

Gangster Vinod Panu alias Kana murdered in Haryana Hisar court
विनोद पानू उर्फ काना (ETV Bharat)

"एक आरोपी को पकड़ा गया" : हिसार एएसपी मयंक मुदगिल ने कहा कि "कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर फायरिंग हुई है. 14 राउंड की फायरिंग हुई है. इसके अंदर पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए आरोपी को पकड़ लिया है और जितना भी असलहा था, उसे रिकवर कर लिया है. दो लोगों को गोली लगी है. एक की मौत हो गई है, जबकि एक का इलाज चल रहा है". वहीं प्रत्यक्षदर्शी वकील ने कहा कि "कोर्ट के अंदर दो पक्षों में गैंगवार हुई है. कोर्ट के अंदर बड़ा मामला था जिस पर सुनवाई होनी थी, उसी मामले को लेकर संभवत: गोलीबारी हुई है. मौके से एक आरोपी को पकड़ा गया है. कोर्ट के गेट के सामने फायरिंग हुई है. वकीलों की पार्किंग पर भी दो राउंड फायर हुए हैं. वकीलों की सुरक्षा के हिसाब से मामला संवेदनशील है."

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