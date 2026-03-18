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ठाणे पुलिस ने गैंगस्टर रवि पुजारी को गिरफ्तार किया, 2017 के जबरन वसूली का मामला

गैंगस्टर रवि पुजारी (फाइल फोटो) ( ANI )

ठाणे(महाराष्ट्र): ठाणे पुलिस ने 2017 के जबरन वसूली और गोलीबारी के मामले में जेल में बंद गैंगस्टर रवि पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है और स्थानीय अदालत से उसकी हिरासत प्राप्त कर ली है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. गैंगस्टर(57) को बुधवार को एक विशेष मकोका अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे 27 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, ठाणे अपराध शाखा के जबरन वसूली विरोधी प्रकोष्ठ ने मंगलवार को उसे बेंगलुरु के परप्पना अग्रहरा सेंट्रल जेल से हिरासत में लिया और शहर में ले आई.