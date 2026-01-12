ETV Bharat / bharat

गर्भवती पत्नी से मिलने अस्पताल आया था गैंगस्टर, गला रेतकर हत्या, शक की सुई ससुरालियों पर

चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में गैंगस्ट आधी केसवानी की कुछ लोगों ने गला रेतकर हत्या कर दी.

Gangster killed in Chennai
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 1:19 PM IST

Updated : January 12, 2026 at 1:32 PM IST

चेन्नई: चेन्नई के किलपॉक सरकारी अस्पताल में सोमवार 12 जनवरी की सुबह कुख्यात गैंगस्टर आधी केसवन की अज्ञात हमलावरों ने गला काटकर हत्या कर दी. यह हमला उस वक्त किया जब वह अपनी पत्नी से मिलने अस्पताल आया था. बताया जाता है कि उसकी पत्नी को डिलिवरी के लिए भर्ती कराया गया था. अस्पताल परिसर में गैंगस्टर की संदिग्ध हालत में मिली लाश के बाद इलाके में सनसनी फैल गयी.

आधी केसवन जिसे आधी के नाम से भी जाना जाता था, चेन्नई के राजमंगलम इलाके का रहनेवाला था. वह एक कुख्यात गैंगस्टर था, जिसके खिलाफ कोलाथुर और राजमंगलम जैसे पुलिस स्टेशनों में कई मामले दर्ज हैं. आधी केसवन की पत्नी को हाल ही में बच्चे के जन्म के लिए चेन्नई के किलपॉक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

कैसे हुई हत्या

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आधी आज सुबह करीब 5 बजे अपनी पत्नी से मिलने अस्पताल पहुंचा था. बताया जा रहा है कि अपनी पत्नी से बात करने के बाद आधी किलपॉक अस्पताल की नई इमारत के पीछे खड़ा था. उसी समय, हेलमेट पहने चार लोगों का एक समूह अस्पताल परिसर में दाखिल हुआ.

उन्हें देखते ही आधी केसवन को आशंका हुई कि ये लोग उसे ही ढूंढने आया है. उसने भागने की कोशिश की. हालांकि, हमलावरों ने उसका पीछा किया और अस्पताल परिसर के अंदर ही गला काटकर उसकी हत्या कर दी. उसकी मौत पक्की करने के बाद, गिरोह मौके से फरार हो गया.

पुलिस कर रही जांच

घटना की सूचना मिलते ही किलपॉक सरकारी अस्पताल में तैनात पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. आधी के शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. किलपॉक पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के बाद मामला दर्ज कर लिया है और हत्यारों की तलाश कर रही है.

पुरानी रंजिश

इस बीच, खबर है कि गैंगस्टर आधी और उसकी पत्नी के परिवार के बीच लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है. एक गिरोह द्वारा सरकारी अस्पताल में घुसकर एक गैंगस्टर की हत्या किए जाने की इस घटना ने चेन्नई में सनसनी फैल गयी है.

Last Updated : January 12, 2026 at 1:32 PM IST

