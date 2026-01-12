ETV Bharat / bharat

गर्भवती पत्नी से मिलने अस्पताल आया था गैंगस्टर, गला रेतकर हत्या, शक की सुई ससुरालियों पर

चेन्नई: चेन्नई के किलपॉक सरकारी अस्पताल में सोमवार 12 जनवरी की सुबह कुख्यात गैंगस्टर आधी केसवन की अज्ञात हमलावरों ने गला काटकर हत्या कर दी. यह हमला उस वक्त किया जब वह अपनी पत्नी से मिलने अस्पताल आया था. बताया जाता है कि उसकी पत्नी को डिलिवरी के लिए भर्ती कराया गया था. अस्पताल परिसर में गैंगस्टर की संदिग्ध हालत में मिली लाश के बाद इलाके में सनसनी फैल गयी.

आधी केसवन जिसे आधी के नाम से भी जाना जाता था, चेन्नई के राजमंगलम इलाके का रहनेवाला था. वह एक कुख्यात गैंगस्टर था, जिसके खिलाफ कोलाथुर और राजमंगलम जैसे पुलिस स्टेशनों में कई मामले दर्ज हैं. आधी केसवन की पत्नी को हाल ही में बच्चे के जन्म के लिए चेन्नई के किलपॉक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

कैसे हुई हत्या

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आधी आज सुबह करीब 5 बजे अपनी पत्नी से मिलने अस्पताल पहुंचा था. बताया जा रहा है कि अपनी पत्नी से बात करने के बाद आधी किलपॉक अस्पताल की नई इमारत के पीछे खड़ा था. उसी समय, हेलमेट पहने चार लोगों का एक समूह अस्पताल परिसर में दाखिल हुआ.

उन्हें देखते ही आधी केसवन को आशंका हुई कि ये लोग उसे ही ढूंढने आया है. उसने भागने की कोशिश की. हालांकि, हमलावरों ने उसका पीछा किया और अस्पताल परिसर के अंदर ही गला काटकर उसकी हत्या कर दी. उसकी मौत पक्की करने के बाद, गिरोह मौके से फरार हो गया.