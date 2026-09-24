ETV Bharat / bharat

हरियाणा के झज्जर में धूमधाम से हुई गैंगस्टर मैनपाल बादली की शादी, कंबोडिया की दुल्हन के साथ लिए 7 फेरे

हरियाणा के झज्जर में कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर मैनपाल की शादी कंबोडिया से आई दुल्हन मेटाचान के साथ हुई.

Gangster Manpal wedding concludes with Cambodia Bride Metachan amidst tight security in Jhajjar
हरियाणा के झज्जर में धूमधाम से हुई गैंगस्टर मैनपाल बादली की शादी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 24, 2026 at 8:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झज्जर : हरियाणा के झज्जर में कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर मैनपाल का विवाह संपन्न हो गया. दुलीना स्थित फार्म हाउस में एक सादे वैवाहिक समारोह में मैनपाल ने कंबोडिया की मेटाचान संग फेरे लिए.

शादी से खुशी : पारंपरिक वेशभूषा में बहू मेटाचान को देख मैनपाल की मां रोशनी फूले नहीं समा रही थी. मां रोशनी ने कहा कि वो 8 साल के बाद बेटे मैनपाल से मिल रही हैं. मां रोशनी ने बहू मेटाचान के जल्द ही परिवार में घुल मिल जाने की उम्मीद जताई. परिणय सूत्र में बंधने के बाद मेटाचान भी काफी खुश दिखाई दी. तीन बच्चों के संग झज्जर पहुंची मेटाचान के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी. उन्होंने कहा कि वे पति मैनपाल के साथ और ससुराल वालों के साथ काफी खुश रहेंगी.

सुरक्षा के विशेष इंतजाम : गैंगस्टर मैनपाल की शादी को लेकर पुलिस सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे. मैनपाल बादली दुलीना जेल में बंद था. आज होने वाले विवाह कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही थी. कार्यक्रम स्थल के आसपास पुलिस की मौजूदगी थी और आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही थी.

चर्चा में रहा है मैनपाल बादली : मैनपाल बादली का नाम झज्जर क्षेत्र में आपराधिक मामलों के चलते पहले भी चर्चा में रहा है. ऐसे में उसकी शादी सामान्य विवाह समारोह से अलग स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - तिहाड़ जेल से सोनीपत पहुंचा कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी, जुड़वां बेटियों के नामकरण कार्यक्रम के लिए मिली पैरोल

ये भी पढ़ें - जॉर्जिया से डिपोर्ट हुआ गैंगस्टर कौशल चौधरी का साला गौरव गाड़ौली, हरियाणा STF ने किया अरेस्ट

ये भी पढ़ें - हरियाणा के हिसार कोर्ट के सामने गैंगस्टर का मर्डर, बदमाशों ने दिनदहाड़े गोलियों से भूना

TAGGED:

MANPAL BADLI
GANGSTER
JHAJJAR
गैंगस्टर मैनपाल
MANPAL DHILLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.