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हरियाणा के झज्जर में धूमधाम से हुई गैंगस्टर मैनपाल बादली की शादी, कंबोडिया की दुल्हन के साथ लिए 7 फेरे

झज्जर : हरियाणा के झज्जर में कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर मैनपाल का विवाह संपन्न हो गया. दुलीना स्थित फार्म हाउस में एक सादे वैवाहिक समारोह में मैनपाल ने कंबोडिया की मेटाचान संग फेरे लिए.

शादी से खुशी : पारंपरिक वेशभूषा में बहू मेटाचान को देख मैनपाल की मां रोशनी फूले नहीं समा रही थी. मां रोशनी ने कहा कि वो 8 साल के बाद बेटे मैनपाल से मिल रही हैं. मां रोशनी ने बहू मेटाचान के जल्द ही परिवार में घुल मिल जाने की उम्मीद जताई. परिणय सूत्र में बंधने के बाद मेटाचान भी काफी खुश दिखाई दी. तीन बच्चों के संग झज्जर पहुंची मेटाचान के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी. उन्होंने कहा कि वे पति मैनपाल के साथ और ससुराल वालों के साथ काफी खुश रहेंगी.

सुरक्षा के विशेष इंतजाम : गैंगस्टर मैनपाल की शादी को लेकर पुलिस सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे. मैनपाल बादली दुलीना जेल में बंद था. आज होने वाले विवाह कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही थी. कार्यक्रम स्थल के आसपास पुलिस की मौजूदगी थी और आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही थी.

चर्चा में रहा है मैनपाल बादली : मैनपाल बादली का नाम झज्जर क्षेत्र में आपराधिक मामलों के चलते पहले भी चर्चा में रहा है. ऐसे में उसकी शादी सामान्य विवाह समारोह से अलग स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है.