अमृतसर: पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर मनी प्रिंस ढेर, कस्टडी से हुआ था फरार

अमृतसर (पंजाब): अमृतसर पुलिस ने मंगलवार को एक एनकाउंटर में कुख्यात गैंगस्टर मनी प्रिंस उर्फ ​​मनी सूरमा को मार गिराया. पुलिस अधिकारियों ने इसे पंजाब को ड्रग-फ्री और गैंगस्टर-फ्री बनाने के दिशा में बड़ी कामयाबी बताया है. मीडिया से बात करते हुए DIG (बॉर्डर रेंज) संदीप गोयल ने कहा कि "पंजाब सरकार और DGP पंजाब की तरफ से चलाए जा रहे एंटी-गैंगस्टर अभियान के तहत आज एक बड़ी कामयाबी मिली है. इस ऑपरेशन के दौरान गैंगस्टर मनी प्रिंस उर्फ सूरमा पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया." उन्होंने बताया कि मनी प्रिंस तरनतारन जिले का रहने वाला था और उसके खिलाफ करीब 50 आपराधिक केस दर्ज थे. इनमें हत्या (302), हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और डकैती जैसे गंभीर केस शामिल थे. कुछ केस में वह पहले से ही दोषी था, जबकि कई केस में पुलिस को उसकी तलाश थी. डीआईजी गोयल ने कहा, "उसे 12 जनवरी को पुलिस के साथ एक छोटी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था और इलाज के लिए गुरु नानक देव अस्पताल अमृतसर में भर्ती कराया गया था, जहां से वह 14 जनवरी को पुलिस हिरासत से भाग गया था."