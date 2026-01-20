ETV Bharat / bharat

पंजाब पुलिस ने 12 जनवरी को मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर मनी प्रिंस गिरफ्तार किया था, लेकिन 14 जनवरी को पुलिस हिरासत से भाग गया था.

अमृतसर: पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर मनी प्रिंस ढेर, कस्टडी से हुआ था फरार (ETV Bharat)
Published : January 20, 2026 at 8:30 PM IST

अमृतसर (पंजाब): अमृतसर पुलिस ने मंगलवार को एक एनकाउंटर में कुख्यात गैंगस्टर मनी प्रिंस उर्फ ​​मनी सूरमा को मार गिराया. पुलिस अधिकारियों ने इसे पंजाब को ड्रग-फ्री और गैंगस्टर-फ्री बनाने के दिशा में बड़ी कामयाबी बताया है.

मीडिया से बात करते हुए DIG (बॉर्डर रेंज) संदीप गोयल ने कहा कि "पंजाब सरकार और DGP पंजाब की तरफ से चलाए जा रहे एंटी-गैंगस्टर अभियान के तहत आज एक बड़ी कामयाबी मिली है. इस ऑपरेशन के दौरान गैंगस्टर मनी प्रिंस उर्फ सूरमा पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया."

उन्होंने बताया कि मनी प्रिंस तरनतारन जिले का रहने वाला था और उसके खिलाफ करीब 50 आपराधिक केस दर्ज थे. इनमें हत्या (302), हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और डकैती जैसे गंभीर केस शामिल थे. कुछ केस में वह पहले से ही दोषी था, जबकि कई केस में पुलिस को उसकी तलाश थी.

डीआईजी गोयल ने कहा, "उसे 12 जनवरी को पुलिस के साथ एक छोटी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था और इलाज के लिए गुरु नानक देव अस्पताल अमृतसर में भर्ती कराया गया था, जहां से वह 14 जनवरी को पुलिस हिरासत से भाग गया था."

उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी (अमृतसर ग्रामीण) के नेतृत्व में विशेष टीमें बनाई गईं. खुफिया जानकारी के आधार पर, मंगलवार को घरिंडा पुलिस स्टेशन के इलाके में पुलिस ने एक जाल बिछाया. जब गैंगस्टर को रोकने की कोशिश की गई, तो उसने विदेशी पिस्तौल से पुलिस पर गोलियां चला दीं. पुलिस कर्मियों द्वारा पहनी गई बुलेट-प्रूफ जैकेट के कारण, कोई हताहत नहीं हुआ और जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर मारा गया.

DIG संदीप गोयल ने स्पेशल सेल, DSP, SHO और पूरी पुलिस टीम की तारीफ करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस समाज की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. उन्होंने साफ किया कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि FSL टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं और पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की जांच की जाएगी.

उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव अस्पताल में इलाज के दौरान उसके भागने में शामिल किसी भी पुरुष या महिला की भी जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि फरार होने के मामले में हमने दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है. उन्होंने कहा कि एनकाउंटर के दौरान एक पुलिस अधिकारी को भी गोली लगी लेकिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वह बच गए.

