ETV Bharat / bharat

वांटेड गैंगस्टर 'जग्गा' अमेरिका में गिरफ्तार, भारत लाने के प्रयास में जुटी राजस्थान AGTF

गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गा ( Photo Courtesy- Rajasthan police )