वांटेड गैंगस्टर 'जग्गा' अमेरिका में गिरफ्तार, भारत लाने के प्रयास में जुटी राजस्थान AGTF
गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गा को अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने कनाडा-यूएसए बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया है.
Published : October 27, 2025 at 6:30 PM IST
जयपुर: लॉरेंस विश्नोई गैंग के सक्रिय गैंगस्टर और फिलहाल रोहित गोदारा गैंग से जुड़े गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गा को अमेरिका में वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है. राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) अब उसे भारत लाने में जुटी है. जग्गा गैंग के लिए विदेश में बैठकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था. वह पंजाब और राजस्थान में खासतौर पर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है.
एजीटीएफ के मुखिया एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि जगदीप सिंह उर्फ जग्गा के खिलाफ पंजाब में दर्जनभर मुकदमे दर्ज हैं. उसे कोर्ट ने भी उद्घोषित अपराधी घोषित किया है. उसके खिलाफ जोधपुर के प्रताप नगर और सरदारपुरा में आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं, जिनमें कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है. पुलिस उसे भारत लाने का प्रयास कर रही है.
लंबे समय से थी एजीटीएफ की नजर: दिनेश एमएन ने बताया कि जग्गा की आपराधिक गतिविधियों पर एजीटीएफ लंबे समय से नजर रख रही थी. वह मार्च 2017 में जोधपुर के प्रताप नगर थाना इलाके में डॉ. सुनील चांडक पर फायरिंग के मामले में और सितंबर 2017 में सरदारपुरा (जोधपुर) थाना इलाके में वासुदेव इसरानी की हत्या के मामले में लॉरेंस और अनमोल विश्नोई के साथ जेल में बंद रहा था.
तीन साल पहले गया दुबई, वहां से अमेरिका भागा: दिनेश एमएन के अनुसार वह तीन साल पहले खुद के पासपोर्ट पर दुबई गया था. इसके बाद वह अवैध रूप से अमेरिका चला गया. राजस्थान के विभिन्न मुकदमों में बेल जंप होने के बाद उसके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया था. उन्होंने बताया कि एजीटीएफ ने उसके बारे में जानकारी जुटाकर उसके देश के अलग-अलग इलाकों में ठिकानों पर दबिश दी. उसके विदेशी नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाकर एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया गया. उन्होंने बताया कि उसे कनाडा-यूएसए बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है.