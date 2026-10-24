गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की क्राइम कुंडली, 17 साल की उम्र में रखा अपराध की दुनिया में कदम, कैसे बना जुर्म की दुनिया का 'डॉन'?
हरियाणा STF के इनपुट पर अमेरिकी एजेंसियों ने गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के गिरफ्तार किया है. जानें हिमांशु भाऊ की क्राइम कुंडली.
Published : October 24, 2026 at 12:30 PM IST
रोहतक: ये बात साल 2020 की है. रोहतक के रिटौली गांव में स्कूल में पढ़ने वाला 17 साल का लड़का पढ़ाई छोड़ अपराध के रास्ते पर चल पड़ा. मामूली झगड़े में अपने ही गांव के एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस हमले में युवक तो बाल-बाल बच गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि फायरिंग करने वाला ये स्कूली लड़का एक दिन इंटरनेशनल गैंगस्टर बन जाएगा. फायरिंग करने वाले इस लड़के का नाम है हिमांशु भाऊ. जिसे हरियाणा STF के इनपुट पर अमेरिकी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है.
दिल्ली पुलिस के पूर्व DCP बोले- 'ये बड़ी कामयाबी': लास वेगास में अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) द्वारा भारतीय गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज कौशिक को हिरासत में लिए जाने पर दिल्ली पुलिस के पूर्व DCP एलएन राव ने कहा कि "हिमांशु भाऊ की गिरफ्तारी इस जांच में एक अहम पड़ाव है. हिमांशु भाऊ का नाम दिल्ली और NCR क्षेत्र की कई घटनाओं से जुड़ा है, जिनमें लोगों को धमकी देना और गोलीबारी करना शामिल है. गिरफ्तारी के बाद होने वाली विस्तृत पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण है. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि इस गिरोह में और कौन-कौन शामिल है, उनकी क्या योजनाएं हैं और आगे उनके क्या इरादे हो सकते हैं. यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है. पुलिस और इस ऑपरेशन में शामिल विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों का यह एक सराहनीय कदम है. इससे एक स्पष्ट संदेश जाता है कि पुलिस किसी को भी, कहीं से भी पकड़ने में सक्षम है. यह इस बात को पुख्ता करता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं; न्याय मिलने में भले ही देर हो जाए, लेकिन न्याय मिलता जरूर है. आखिरकार, अपराध करने वाले पकड़े ही जाएंगे. यह दूसरों के लिए एक सख्त चेतावनी है कि वे भी कभी ना कभी पकड़े जा सकते हैं. या शायद उन्हें एनकाउंटर का सामना भी करना पड़ सकता है."
#WATCH | Delhi: On Indian gangsters Himanshu Bhau and Neeraj Kaushik taken into custody by US Immigration and Customs Enforcement (ICE) in Las Vegas, LN Rao, former DCP of Delhi Police, says, "The arrest of Himanshu Bhau is a significant landmark in this investigation. Himanshu Bhau's name is linked to numerous incidents in Delhi and the NCR region, including threats and acts of gunfire. The detailed interrogation that will follow his arrest is crucial; it will help uncover who else is part of this gang, what their plans are, and what their future intentions might be. This is a vital development—a commendable step by the police and the various law enforcement agencies that collaborated on this operation. It sends a clear message that the police are capable of apprehending anyone, regardless of where they are. It reinforces the idea that the long arm of the law is real; justice may sometimes be delayed, but it is never denied. Ultimately, those who commit crimes will be caught. This serves as a stark warning to others that they, too, could eventually be captured—or perhaps even face an encounter..."— ANI (@ANI) October 24, 2026
कौन है गैंगस्टर हिमांशु भाऊ? कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का असली नाम हिमांशु सिगरोहा है. वो रोहतक जिले के रिटौली गांव का रहने वाला है. इसलिए वो अपने नाम के पीछे गांव का नाम भी लगाता है. लिहाजा लोग उसे हिमांशु रिटोलिया के नाम से भी जानते हैं. हिमांशु को उसके गांव और इलाके में "हिमांशु उर्फ भाऊ रिटोलिया" कहा जाता था. हरियाणा और दिल्ली-NCR के ग्रामीण व स्थानीय इलाकों में अक्सर किसी व्यक्ति को आदर, खौफ या भाईचारे के प्रतीक के रूप में 'भाऊ' (जिसका मतलब 'भाई' या बड़ा भाई होता है) कहकर पुकारा जाता है.
अपराध की दुनिया का प्रभाव: जैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड में बड़े डॉन को 'भाऊ' कहा जाता था, वैसे ही हिमांशु ने महज 17 साल की उम्र में जुर्म का रास्ता चुना और बहुत कम समय में अपनी खौफनाक पहचान बना ली. जब उसने 2020 में बाल सुधार गृह से भागकर अपनी खुद की गैंग बनाई, तो उसने आधिकारिक तौर पर अपने सिंडिकेट का नाम "भाऊ गैंग" (Bhau Gang) रख लिया. इसके बाद अपराध जगत और पुलिस फाइलों में वो इसी नाम से कुख्यात हो गया.
फर्जी पासपोर्ट के जरिए हुआ था फरार: हिमांशु उर्फ भाऊ वर्ष 2022 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर दुबई फरार हुआ था. इसके लिए उसने फर्जी एड्रेस पर यूपी के मुरादाबाद के अगवानपुर गांव निवासी कुनाल के नाम पर फर्जी पासपोर्ट बनवाया था. रोहतक की हरि सिंह कॉलोनी के सचिन दहिया ने करनाल निवासी अपने दोस्त बाबा की मदद से उसने करनाल व बरेली से भाऊ का फर्जी पासपोर्ट बनवाया था. इसके बाद भाऊ दुबई से अमेरिका भाग गया.
अमेरिका में रहकर गैंग ऑपरेट कर रहा था हिमांशु: फिलहाल गैंगस्टर हिमांशु भाऊ अमेरिका में रह कर गैंग ऑपरेट कर रहा था. हिमांशु भाऊ पर हरियाणा पुलिस ने 1 लाख 55 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है. वो रोहतक, झज्जर और दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है. उस पर हत्या, हत्या का प्रयास, धोखाधडी, अवैध हथियार, लूट, धोखाधडी, फिरौती आदि के रोहतक, झज्जर व दिल्ली में डेढ़ दर्ज केस दर्ज हैं.
गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग से संबंध! खुद को बड़ा डॉन साबित करने के लिए हिमांशु ने तिहाड़ जेल में बंद नीरज बवाना गैंग से हाथ मिलाया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देकर खुद को 'दिल्ली-NCR का दाऊद इब्राहिम' प्रोजेक्ट करने लगा. जिसके बाद हरियाणा पुलिस, सीबीआई ने इंटरपोल की मदद से हिमांशु भाऊ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवा रखा था.
हिमांशु ने ऐसे रखा अपराध की दुनिया में कदम: हिमांशु का मन पढ़ाई में कम लगता था. जिसके चलते वो बचपन में ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गया. साल 2020 मे गांव के युवक पर फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. उस वक्त हिमांशु की उम्र 17 साल थी. नाबालिग होने की वजह से उसे हिसार बाल सुधार गृह भेजा गया, लेकिन वो वहां से फरार हो गया. जिसके बाद से वो पुलिस के हाथ नहीं आया.
ट्रांसपोर्टर हंसराज हत्या से हुआ कुख्यात: 7 मार्च 2022 को रिटौली गांव निवासी ट्रांसपोर्टर हंसराज उर्फ हंसे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हंसराज सुबह के समय निजी बस को दूबलधन के लिए लेकर निकले थे. गांव से बाहर आते ही पीछे से एक बाइक पर आए 3 युवकों ने हंसराज पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. जिससे उनकी मौत हो गई. इस हत्याकांड में रिटौली निवासी साहिल और उसके साथियों का नाम आया था. ये हत्या हिमांशु उर्फ भाऊ के कहने पर की गई थी.
गैंगस्टर अंकित बाबा से दुश्मनी: रिटौली गांव में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और गैंगस्टर अंकित उर्फ बाबा के बीच दुश्मनी चल रही है. जिसके चलते कई हत्या हो चुकी हैं. हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाशों ने 19 दिसंबर 2025 को रिटौली गांव में शराब ठेके पर फायरिंग की थी. कार में सवार होकर आए भाऊ गैंग के बदमाश अंकित बाबा गैंग के सन्नी रिटौलिया को मारना चाहते थे, लेकिन वो बच निकला. दोनों ओर से हुई फायरिंग में 40 राउंड गोलियां चली थी. इस दौरान हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाश झज्जर जिला के महराणा गांव निवासी दीपांशु की ही मौत हो गई थी.
सबसे चर्चित केस: वैसे तो गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के क्राइम की लिस्ट लंबी है, लेकिन कुछ ऐसे चर्चित क्राइम हैं. जो सुर्खियों में बने रहे थे.
- राजौरी गार्डन बर्गर किंग हत्याकांड (दिल्ली): जून 2024 में दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग आउटलेट में भाऊ गैंग पर आरोप लगा कि उसके शूटरों ने एक विरोधी गुट के शख्स (अमन जून) पर सरेआम लगभग 40 गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी थी.
- यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग: भाऊ गैंग पर बिग बॉस विनर और इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर के बाहर दहशत फैलाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करवाने का आरोप है.
- कार शोरूम्स पर फायरिंग और करोड़ों की रंगदारी: दिल्ली के नारायण और तिलक नगर इलाकों में बड़े कार शोरूम्स को निशाना बनाकर उसके शूटरों ने दर्जनों राउंड फायरिंग और मालिकों से करोड़ों रुपये की फिरौती मांगने का आरोप.
- हरियाणा में 24 घंटे में 3 मर्डर (2022): मार्च 2022 में हिमांशु भाऊ गैंग पर हरियाणा में महज 24 घंटे के भीतर तीन अलग-अलग हत्याओं को अंजाम देने का आरोप. जिसके बाद वो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर प्रमुखता से आया.
- सिंगर फाजिलपुरिया के घर पर हमला: हरियाणवी रैपर और सिंगर फाजिलपुरिया के घर के बाहर भी रंगदारी और खौफ पैदा करने के उद्देश्य से भाऊ गैंग के लड़कों पर फायरिंग का आरोप.
जून 2026 में एसटीएफ ने हिमांशु भाऊ की मां को किया था गिरफ्तार: एसटीएफ हरियाणा की करनाल यूनिट ने जून 2026 में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की मां भगवानी देवी को रोहतक से गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया था. इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. एसटीएफ के मुताबिक गैंगस्टर की मां गैंग में सक्रिय थी और गैंग को बढ़ाने का काम कर रही थी. एसटीएफ करनाल की टीम ने ये कार्रवाई शाहबाद से मुठभेड़ में पकड़े गए दो शूटरों के बाद की थी. इस मामले में गैंगस्टर एक्ट में उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
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