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गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की क्राइम कुंडली, 17 साल की उम्र में रखा अपराध की दुनिया में कदम, कैसे बना जुर्म की दुनिया का 'डॉन'?

Gangster Himanshu Bhau Ritauli village Rohtak ( ETV Bharat )

रोहतक: ये बात साल 2020 की है. रोहतक के रिटौली गांव में स्कूल में पढ़ने वाला 17 साल का लड़का पढ़ाई छोड़ अपराध के रास्ते पर चल पड़ा. मामूली झगड़े में अपने ही गांव के एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस हमले में युवक तो बाल-बाल बच गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि फायरिंग करने वाला ये स्कूली लड़का एक दिन इंटरनेशनल गैंगस्टर बन जाएगा. फायरिंग करने वाले इस लड़के का नाम है हिमांशु भाऊ. जिसे हरियाणा STF के इनपुट पर अमेरिकी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है.

दिल्ली पुलिस के पूर्व DCP बोले- 'ये बड़ी कामयाबी': लास वेगास में अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) द्वारा भारतीय गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज कौशिक को हिरासत में लिए जाने पर दिल्ली पुलिस के पूर्व DCP एलएन राव ने कहा कि "हिमांशु भाऊ की गिरफ्तारी इस जांच में एक अहम पड़ाव है. हिमांशु भाऊ का नाम दिल्ली और NCR क्षेत्र की कई घटनाओं से जुड़ा है, जिनमें लोगों को धमकी देना और गोलीबारी करना शामिल है. गिरफ्तारी के बाद होने वाली विस्तृत पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण है. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि इस गिरोह में और कौन-कौन शामिल है, उनकी क्या योजनाएं हैं और आगे उनके क्या इरादे हो सकते हैं. यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है. पुलिस और इस ऑपरेशन में शामिल विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों का यह एक सराहनीय कदम है. इससे एक स्पष्ट संदेश जाता है कि पुलिस किसी को भी, कहीं से भी पकड़ने में सक्षम है. यह इस बात को पुख्ता करता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं; न्याय मिलने में भले ही देर हो जाए, लेकिन न्याय मिलता जरूर है. आखिरकार, अपराध करने वाले पकड़े ही जाएंगे. यह दूसरों के लिए एक सख्त चेतावनी है कि वे भी कभी ना कभी पकड़े जा सकते हैं. या शायद उन्हें एनकाउंटर का सामना भी करना पड़ सकता है."