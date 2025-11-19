ETV Bharat / bharat

गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अमेरिका से लाया गया भारत, पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई और एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद बुधवार सुबह दिल्ली लाया गया. उसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के तुरंत बाद एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया. अब उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा.

हाई-प्रोफाइल मामलों में शामिल होने का आरोप

अनमोल बिश्नोई पर कई हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप है. उसे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है. सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में उनके कार्यालय के बाहर गोली मारकर कर दी गई थी. इसके अलावा, उस पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हमलावरों को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी की साजिश रचने का भी गंभीर आरोप है.

अनमोल बिश्नोई 2022 से भारत से फरार था और माना जाता है कि वह कनाडा और अमेरिका में रहकर फर्जी रूसी पासपोर्ट की मदद से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के आतंकवादी-गैंगस्टर सिंडिकेट को विदेश से चला रहा था. वह जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी और टारगेट किलिंग जैसी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल था. NIA ने उस पर 10 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था. अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाना, आतंकवादियों, गैंगस्टरों और हथियार तस्करों के गठजोड़ को तोड़ने की दिशा में भारतीय जांच एजेंसियों, विशेष रूप से NIA, के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है.