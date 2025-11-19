ETV Bharat / bharat

गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अमेरिका से लाया गया भारत, पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई भारत आ गया है.

गैंगस्टर अनमोल विश्नोई अमेरिका से लाया गया भारत
गैंगस्टर अनमोल विश्नोई अमेरिका से लाया गया भारत (ANI 'X' हैंडल)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 19, 2025 at 3:15 PM IST

|

Updated : November 19, 2025 at 3:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई और एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद बुधवार सुबह दिल्ली लाया गया. उसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के तुरंत बाद एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया. अब उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा.

हाई-प्रोफाइल मामलों में शामिल होने का आरोप

अनमोल बिश्नोई पर कई हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप है. उसे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है. सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में उनके कार्यालय के बाहर गोली मारकर कर दी गई थी. इसके अलावा, उस पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हमलावरों को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी की साजिश रचने का भी गंभीर आरोप है.

अनमोल बिश्नोई 2022 से भारत से फरार था और माना जाता है कि वह कनाडा और अमेरिका में रहकर फर्जी रूसी पासपोर्ट की मदद से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के आतंकवादी-गैंगस्टर सिंडिकेट को विदेश से चला रहा था. वह जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी और टारगेट किलिंग जैसी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल था. NIA ने उस पर 10 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था. अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाना, आतंकवादियों, गैंगस्टरों और हथियार तस्करों के गठजोड़ को तोड़ने की दिशा में भारतीय जांच एजेंसियों, विशेष रूप से NIA, के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है.

कोर्ट में होगी पेशी, हिरासत के लिए आवेदन

दिल्ली लाए जाने के बाद, NIA उसे सीधे पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी. एजेंसी कोर्ट से अनमोल बिश्नोई की हिरासत की मांग करेगी, ताकि देश भर में दर्ज विभिन्न आपराधिक मामलों, खासकर आतंकी-गैंगस्टर षड्यंत्र मामले में उससे पूछताछ की जा सके. इसके साथ ही गिरोह के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके. मुंबई पुलिस ने भी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में उसकी कस्टडी लेने के लिए अदालत में आवेदन करने की तैयारी कर ली है.

सुरक्षा चिंताएं और आगामी जांच: अनमोल बिश्नोई की भारत वापसी से सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह सतर्क हैं, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी गैंग से उसकी जान को खतरा हो सकता है. उसकी पेशी और हिरासत कई राज्यों में हुए हाई-प्रोफाइल अपराधों की जांच को एक नई दिशा दे सकती है.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल, ग्रेटर नोएडा बना देश का सबसे प्रदूषित शहर; AQI ने तोड़े रिकॉर्ड
  2. लाल किला धमाके की जांच कर रही NIA तो कैसे हुई ED की एंट्री, जानिए पूरा मामला
Last Updated : November 19, 2025 at 3:43 PM IST

TAGGED:

गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई
WHO IS ANMOL BISHNOI
बाबा सिद्दीकी हत्या केस
LAWRENCE BISHNOI
GANGSTER ANMOL BISHNOI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर, दोनों में क्या है जरूरी और कितना लगता है समय

इस खूबसूरत हीरोइन ने निभाया था शेख हसीना का किरदार, हत्या के मामले से जुड़ा है इनका नाम

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न्यू इनोवेशन, प्लास्टिक का विकल्प तैयार, इको फ्रेंडली होगा

जानिए किन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हासिल किया प्लेयर ऑफ द मैच, प्रदर्शन पर डालें नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.