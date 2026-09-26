गंगोत्री-यमुनोत्री की यात्रा पर अस्थायी रोक, केदारनाथ में बर्फबारी जारी
खराब मौसम और चेतावनी के बीच जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है. सभी जगह हालातों पर नजर रखी जा रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 26, 2026 at 1:01 PM IST
उत्तरकाशी/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है. बारिश का यात्रा पर असर पड़ रहा है. उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है. अलर्ट को देखते हुए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई है. वहीं, केदारनाथ में बर्फबारी और बारिश के बीच भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है.
गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा पर रोक: मौसम विभाग की ओर से उत्तरकाशी जनपद में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. जिसके बाद जिला प्रशासन ने चारधाम यात्रा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है. जिलाधिकारी के निर्देश पर हीना और दोबाटा होल्डिंग प्वाइंट पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मौसम की स्थिति सामान्य होने तक दोनों धामों की ओर यात्रियों की आवाजाही पर निगरानी बढ़ा दी है.
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी श्रादुल गुसाई ने बताया मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए जनपद आपातकालीन परिचालन केंद्र और स्मार्ट कंट्रोल रूम को अलर्ट मोड पर रखा गया है. जिले की सभी तहसीलों से बारिश और भूस्खलन से संबंधित सूचनाएं लगातार प्राप्त की जा रही हैं. संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मौसम की स्थिति और सड़क मार्गों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन की ओर से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की स्थिति पर भी लगातार नजर रखी जा रही है. इसके लिए लाइव सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से दोनों धामों और आसपास के क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है.
केदारनाथ में आस्था का सैलाब: वहीं, केदारनाथ धाम में बारिश के साथ बर्फबारी का दौर जारी है. जिससे तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ गई. इसके बावजूद बाबा केदार के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं आई. खराब मौसम और मौसम विभाग की चेतावनी के बीच भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल मार्ग से धाम की ओर बढ़ते नजर आए.
श्रद्धालुओं का आंकड़ा 15 लाख पार: इस यात्रा सीजन में अब तक साढ़े 15 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. यात्रा के दौरान मौसम की चुनौती और पैदल मार्ग की दुश्वारियों के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. हालांकि, पैदल यात्रा मार्ग कई स्थानों पर खस्ताहाल बना हुआ है. बारिश के कारण मार्ग पर फिसलन और अन्य परेशानियां यात्रियों के लिए चुनौती बढ़ा रही है.
मौसम विभाग की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में खराब मौसम की संभावना को देखते हुए चेतावनी जारी की गई है. ऐसे में प्रशासन की ओर से यात्रियों से मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने और यात्रा के दौरान प्रशासन एवं संबंधित विभागों की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है.
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