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रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी! सालभर खुली रहेगी नेलांग घाटी, एसओपी जारी

शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेलांग घाटी को सालभर खुला रखने का निणर्य लिया गया है. इसके लिए एसओपी बनाई गई है.

NELANG VALLEY
सालभर खुली रहेगी नेलांग घाटी (फोटो सोर्स: गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 4, 2026 at 7:44 PM IST

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उत्तरकाशी: चीन सीमा से लगे गंगोत्री नेशनल पार्क की नेलांग घाटी पर्यटकों के लिए पूरे साल 12 महीने खुली रहेगाी. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शासन के निर्देश पर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है. इसके तहत इस वर्ष शीतकाल के दौरान नेलांग घाटी में सुरक्षित व नियंत्रित ढंग से पर्यटन गतिविधियां संचालित की जाएंगी. अब तक सीमित समय के लिए खुलने वाली यह घाटी सर्दियों में भी पर्यटकों को अपने बर्फीले और रोमांचक नजरों का दीदार कराएगी.

गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट एक अप्रैल से 30 नवंबर तक खुले रहते हैं. इसके बाद पार्क के अंतर्गत, गंगोत्री गोमुख ट्रेक, केदारताल गतारंगली, नेलांग घाटी आदि क्षेत्रों में पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग जाता है. अब सरकार के प्रदेश में शीतकाीलन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेलांग घाटी में भौरोंघाटी से नेलांग तक 23 किमी और नेलांग से नागा तक सात किमी क्षेत्र को दिसंबर से मार्च तक भी खुला रखने का निर्णय लिया है. इसके लिए वन विभाग ने पर्यटकों के लिए एसओपी तैयार कर ली है.

लद्दाख की तरह भूगोल वाली नेलांग घाटी को छोटा लद्दाख नाम से भी जाना जाता है. यहां शीतकाीलन में भी पर्यटकों की चहलकदमी से जहां पार्क का राजस्व बढ़़ेगा. देश विदेश के पर्यटक प्रकृति की खूबसूरती को भी निहार सकेंगे.

सर्दियों में भी मिलेगा एडवेंचर का मौका: नेलांग घाटी चीन सीमा के नजदीक स्थित है. यह अपनी अनछुई प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढकी चोटियों और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है. अब तक बर्फबारी और कठिन परिस्थितियों के कारण इसे सर्दियों में बंद रखा जाता था. अब नई एसओपी के तहत सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसे सालभर खोलने का निर्णय लिया गया है.


सुरक्षा और नियमों का खास ध्यान: पार्क प्रशासन द्वारा तैयार की गई SOP में पर्यटकों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सीमावर्ती संवेदनशीलता को प्राथमिकता दी गई है. तय नियमों के तहत ही पर्यटकों को घाटी में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. प्रतिदिन अधिकतम सौ पर्यटक व 20 वाहनों को जाने की अनुमति होगी. प्रतिदिन सुबह आठ से 11 बजे के मध्य पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा. शाम पांच बजे तक उन्हें पार्क क्षेत्र से बाहर निकलना होगा.

क्या कहते हैं अधिकारी: नेशनल पार्क के उप निदेशक हरीश नेगी ने बताया शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पार्क की नेलांग घाटी को खुला रखने का निणर्य लिया है. एसओपी के अनुसार इसके लिए पर्यटन गतिविधियां सुरक्षित व नियंत्रित ढंग से संचालित की जाएगी.

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