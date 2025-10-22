ETV Bharat / bharat

कपाट बंद होने से पहले गंगोत्री धाम में विशेष पूजा अर्चना, फूलों से सजाया गया मंदिर

उत्तरकाशी: गंगोत्री धाम के कपाट आज 11 बजकर 36 मिनट पर शीतकालीन के लिए बंद किए जाएंगे. वहीं धाम में सुबह से ही मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना चल रही है. जिसके बाद मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा गांव के लिए रवाना होगी. इसके बाद मां गंगा के दर्शन छह माह के लिए मुखबा गांव में होंगे. कपाट बंद होने के दौरान बड़ी संख्या में गंगोत्री धाम में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं. वहीं, मुखबा गांव में मां गंगा का मंदिर फूलों से सजाया गया है.

गंगोत्री धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है. इस दौरान मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना शुरू होते ही श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए. जिसके बाद अब श्रद्धालु मां गंगा की उत्सव डोली के दर्शन मुखबा गांव में होंगे. वहीं मुखबा गांव में मां गंगा की उत्सव डोली को लेकर ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं. ग्रामीणों ने वह मुखबा गांव स्थित मां गंगा का मंदिर को फूल मालाओं से सजाया हुआ है. शीतकालीन के बाद मां गंगा यहं प्रवास करेंगी.

गंगोत्री धाम के तीर्थपुरोहित सुधाशु सेमवाल और राजेश सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा गांव में विराजमान होगी. अब छह माह तक मां गंगा के दर्शन मुखबा गांव में होंगे. उन्होंने सरकार से शीताकलीन यात्रा चलाने की मांग की. जिससे यात्रा से जुड़े लोगाें का कारोबार चलता रहे. उन्होंने कहा कहा कपाट बंद होने के बाद गंगोत्री धाम सहित अन्य यात्रा पाड़व में सन्नाटा पसर जाता है. अगर यदि शीतकालीन यात्रा चले तो यहा लोगों का रोजगार चलता रहेगा.

वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तैयारी भी पूरी हो गई है. भैयादूज पर मां यमुना को लेने उनके भाई शनि देव यमुनोत्री धाम पहुंचेगे. जिसके बाद मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली गांव में आएंगी. जिसके बाद मां यमुना के दर्शन खरसाली गांव में हाेंगे. खरसाली गांव में भी मां यमुना का मंदिर को सजाया जा रहा है.