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गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी, उत्साहित नजर आए श्रद्धालु, खूबसूरत हुआ नजारा

गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी ( PHOTO-ETV Bharat )

चारधाम में से गंगोत्री धाम में गुरुवार सुबह मौसम ने करवट बदली और सुबह करीब दस बजे से बर्फबारी शुरू हो गई. गंगोत्री धाम के साथ ही गोमुख ट्रैक और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तेज बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई. वहीं, निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने से ठंड बढ़ गई है. अचानक बदले मौसम के बीच गंगोत्री धाम पहुंचे तीर्थयात्रियों को बर्फबारी का दीदार करने का मौका मिला. बर्फ के फाहे गिरते देख श्रद्धालु उत्साहित नजर आए और उन्होंने इस खूबसूरत नजारे का आनंद लिया.