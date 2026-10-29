गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी, उत्साहित नजर आए श्रद्धालु, खूबसूरत हुआ नजारा
उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई. गोमुख ट्रैक और आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी से पहाड़ों का नजारा बदला.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2026 at 1:16 PM IST
उत्तकाशी: उत्तराखंड में मॉनसून के विदाई होते ही पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. आज 29 अक्टूबर को कई पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई. केदारनाथ धाम के बाद गंगोत्री में भी बर्फबारी देखी गई. इससे दोनों धामों में मौसम सुहावना हो गया. साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. धामों में पहुंचे श्रद्धालुओं को भी सीजन की पहली बर्फबारी का लुत्फ उठाने को मिल रहा है.
चारधाम में से गंगोत्री धाम में गुरुवार सुबह मौसम ने करवट बदली और सुबह करीब दस बजे से बर्फबारी शुरू हो गई. गंगोत्री धाम के साथ ही गोमुख ट्रैक और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तेज बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई. वहीं, निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने से ठंड बढ़ गई है. अचानक बदले मौसम के बीच गंगोत्री धाम पहुंचे तीर्थयात्रियों को बर्फबारी का दीदार करने का मौका मिला. बर्फ के फाहे गिरते देख श्रद्धालु उत्साहित नजर आए और उन्होंने इस खूबसूरत नजारे का आनंद लिया.
गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी, उत्साहित नजर आए श्रद्धालु, खूबसूरत हुआ नजारा #gangotri #uttarkashi #snowfall @BKTC_UK @dm_uttarkashi खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/C4HPmpS0TP https://t.co/cwLr7wLv5f— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 29, 2026
गंगोत्री धाम और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे. मौसम खराब होने के कारण ठंड का असर भी बढ़ने लगा था. इसके बाद सुबह करीब दस बजे बर्फबारी शुरू हो गई. देखते ही देखते धाम और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरने लगी. गोमुख ट्रैक क्षेत्र में भी बर्फबारी होने से पहाड़ों पर मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया. दूसरी ओर, निचले क्षेत्रों में बारिश होने से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ा.
सुबह से ही धाम में खराब मौसम बना हुआ था. आसमान में बादल छाए रहने के बाद सुबह करीब दस बजे बर्फबारी शुरू हो गई. बर्फबारी के कारण धाम में ठंड बढ़ गई है. इस दौरान धाम पहुंचे तीर्थयात्रियों ने बर्फबारी का आनंद लिया. बर्फ के फाहे गिरते देख श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए.
-राजेश सेमवाल, तीर्थ पुरोहित, गंगोत्री धाम-
बर्फबारी से पहाड़ों में लौटी सर्दी: ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने से पूरे क्षेत्र में ठंड का असर बढ़ गया है. मौसम में आए इस बदलाव से स्थानीय लोगों के साथ ही धाम पहुंच रहे यात्रियों को भी गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है. गंगोत्री धाम, गोमुख ट्रैक और आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी से पहाड़ों का नजारा भी बदल गया है. सफेद बर्फ के फाहों के बीच श्रद्धालुओं को प्रकृति के खूबसूरत रूप को करीब से देखने का अवसर मिला.
ये भी पढ़ें: