गंगोत्री धाम के गंगाजल से होगा नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर में जलाभिषेक, 5000 लीटर जल के साथ कलश यात्रा रवाना
नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में होगा गंगोत्री धाम के पवित्र गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक, हरिद्वार से अगले पड़ाव के लिए निकली कलश यात्रा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 18, 2026 at 5:06 PM IST
हरिद्वार: नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए गंगा कलश यात्रा रवाना गंगोत्री धाम से रवाना हो गई है. बुधवार को गंगोत्री धाम के रावल शिवप्रकाश महाराज की ओर से एक बड़े कलश में पांच हजार लीटर गंगाजल भरकर हरिद्वार लाया गया. हरिद्वार स्थित चरण पादुका मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद गंगाजल यात्रा को नेपाल के लिए रवाना किया गया. इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्रपुरी और कई साधु संत मौजूद रहे.
23 नवंबर को भगवान पशुपतिनाथ का किया जाएगा जलाभिषेक: सबसे पहले चरण पादुका मंदिर में गंगाजल के पात्रों की पूजा अर्चना की गई. इसके बाद संतों ने गंगा जल को नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर तक ले जाने की यात्रा का शुभारंभ किया. नेपाल पहुंचने के बाद 23 नवंबर को इसी गंगाजल से भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा. हरिद्वार से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर तक गंगाजल पहुंचाने की यह यात्रा हर साल आयोजित की जाती है.
हर साल गंगोत्री और हरिद्वार से पशुपतिनाथ भेजा जाता है पवित्र गंगाजल: धार्मिक मान्यता के अनुसार, गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करना पुण्यकारी माना जाता है. इसी परंपरा के तहत हर साल गंगोत्री धाम और हरिद्वार की पवित्र गंगा से जल नेपाल भेजा जाता है. जिससे भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया जाता है. इस बार भी 5000 लीटर गंगाजल के साथ 'श्री गंगा कलश यात्रा' रवाना हो चुकी है.
"भारत और नेपाल के बीच धार्मिक एवं आध्यात्मिक संबंध सदियों पुराने हैं. गंगोत्री व हरिद्वार से गंगाजल यात्रा इसी आस्था और परंपरा का प्रतीक है. हरिद्वार से रवाना हुआ गंगाजल नेपाल पहुंचकर पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाएगा."- महंत रवींद्रपुरी महाराज, अध्यक्ष, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद
क्या बोले गंगोत्री धाम के रावल शिवप्रकाश महाराज? वहीं, गंगोत्री धाम के रावल शिवप्रकाश महाराज ने भी यात्रा की सफलता के लिए पूजा अर्चना की. मां गंगा और भगवान पशुपतिनाथ से देश और समाज की सुख शांति की कामना की. उन्होंने बताया कि,
"गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने वाले दिन गंगा कलश यात्रा प्रस्थान करती है और मुखबा (मुखीमठ) उत्तरकाशी में इसका पहला पड़ाव होता है. उसके बाद यह यात्रा हरिद्वार स्थित मां मनसा देवी चरण पादुका मंदिर पहुंची. यहां पूजा अर्चना की गई और हरिद्वार से भी गंगाजल भरकर बड़े कलश में डाला गया.शिव प्रकाश महाराज, रावल, गंगोत्री धाम
"अब मुरादाबाद में इसका अगला पड़ाव होगा. इसी तरह अन्य कई पड़ावों को पार करते हुए यह यात्रा नेपाल पहुंचेगी और 23 नवंबर यानी बैकुंठ चतुर्दशी गंगोत्री धाम के गंगाजल से नेपाल के पशुपति नाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा. भारत-नेपाल के बीच बेहतर संबंध और सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार के उद्देश्य लेकर यह यात्रा सालों से चली आ रही है."- शिव प्रकाश महाराज, रावल, गंगोत्री धाम
बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के तट पर स्थित है. जो पगोड़ा शैली में है. इसे साल 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया. पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव चतुर्मुख लिंग के रूप में विराजमान हैं. जिसकी काफी मान्यताएं हैं. वहीं, चारधाम यात्रा के दौरान भी नेपाल से काफी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं. जबकि, सावन मास में कई लोग गंगाजल लेकर नेपाल जाते हैं.
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