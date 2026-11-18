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गंगोत्री धाम के गंगाजल से होगा नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर में जलाभिषेक, 5000 लीटर जल के साथ कलश यात्रा रवाना

पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पवित्र गंगाजल ( फोटो- ETV Bharat )

हरिद्वार: नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए गंगा कलश यात्रा रवाना गंगोत्री धाम से रवाना हो गई है. बुधवार को गंगोत्री धाम के रावल शिवप्रकाश महाराज की ओर से एक बड़े कलश में पांच हजार लीटर गंगाजल भरकर हरिद्वार लाया गया. हरिद्वार स्थित चरण पादुका मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद गंगाजल यात्रा को नेपाल के लिए रवाना किया गया. इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्रपुरी और कई साधु संत मौजूद रहे.

23 नवंबर को भगवान पशुपतिनाथ का किया जाएगा जलाभिषेक: सबसे पहले चरण पादुका मंदिर में गंगाजल के पात्रों की पूजा अर्चना की गई. इसके बाद संतों ने गंगा जल को नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर तक ले जाने की यात्रा का शुभारंभ किया. नेपाल पहुंचने के बाद 23 नवंबर को इसी गंगाजल से भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा. हरिद्वार से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर तक गंगाजल पहुंचाने की यह यात्रा हर साल आयोजित की जाती है.

हरिद्वार से अगले पड़ाव के लिए निकली गंगा कलश यात्रा (वीडियो- ETV Bharat) हर साल गंगोत्री और हरिद्वार से पशुपतिनाथ भेजा जाता है पवित्र गंगाजल: धार्मिक मान्यता के अनुसार, गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करना पुण्यकारी माना जाता है. इसी परंपरा के तहत हर साल गंगोत्री धाम और हरिद्वार की पवित्र गंगा से जल नेपाल भेजा जाता है. जिससे भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया जाता है. इस बार भी 5000 लीटर गंगाजल के साथ 'श्री गंगा कलश यात्रा' रवाना हो चुकी है. नेपाल के लिए श्री गंगा कलश यात्रा रवाना (फोटो- ETV Bharat) "भारत और नेपाल के बीच धार्मिक एवं आध्यात्मिक संबंध सदियों पुराने हैं. गंगोत्री व हरिद्वार से गंगाजल यात्रा इसी आस्था और परंपरा का प्रतीक है. हरिद्वार से रवाना हुआ गंगाजल नेपाल पहुंचकर पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाएगा."- महंत रवींद्रपुरी महाराज, अध्यक्ष, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद क्या बोले गंगोत्री धाम के रावल शिवप्रकाश महाराज? वहीं, गंगोत्री धाम के रावल शिवप्रकाश महाराज ने भी यात्रा की सफलता के लिए पूजा अर्चना की. मां गंगा और भगवान पशुपतिनाथ से देश और समाज की सुख शांति की कामना की. उन्होंने बताया कि, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्रपुरी (फोटो- ETV Bharat)