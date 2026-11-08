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दीपावली पर रंग-बिरंगे फूलों से सजा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम, डोलियों की विदाई की तैयारियां तेज

गंगोत्री धाम के कपाट आगामी 10 नवंबर को अन्नकूट पर्व पर विधि-विधान और धार्मिक परंपराओं के अनुसार शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे. कपाट बंद होने से पहले मंदिर को करीब पांच कुंतल रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया है. मंदिर परिसर में फूलों की आकर्षक सजावट के साथ ही दीपावली पर्व को लेकर भी विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है. कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ शीतकालीन प्रवास के लिए मुखबा गांव पहुंचेगी.

यहां स्थित मां गंगा के शीतकालीन मंदिर में आगामी छह माह तक श्रद्धालु पूजा-अर्चना और दर्शन कर सकेंगे. वहीं, यमुनोत्री धाम के कपाट 11 नवंबर को भैयादूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद होंगे. इसके लिए मंदिर समिति की ओर से तैयारियां की जा रही हैं. कपाट बंद होने से पहले यमुनोत्री मंदिर को करीब तीन कुंतल रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया है. मंदिर की फूलों से की गई सजावट श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण बनी हुई है.

गंगोत्री धाम के कपाट 10 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे. इससे पहले मंदिर को करीब पांच कुंतल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है. कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा गांव पहुंचेगी.

-धर्मानंद सेमवाल, अध्यक्ष, गंगोत्री मंदिर समिति-

कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की उत्सव डोली पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शीतकालीन प्रवास के लिए खरसाली गांव रवाना होगी. खरसाली स्थित मां यमुना के शीतकालीन मंदिर में श्रद्धालु पूरे शीतकाल के दौरान मां के दर्शन कर सकेंगे. यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव सुनील उनियाल ने बताया कि दीपावली और भैयादूज पर्व को देखते हुए मंदिर को करीब तीन कुंतल रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया है. 11 नवंबर को भैयादूज के अवसर पर धाम के कपाट बंद करने के कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं. इसके बाद मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली के लिए रवाना होगी.