दीपावली पर रंग-बिरंगे फूलों से सजा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम, डोलियों की विदाई की तैयारियां तेज
दीपावली पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया है. गंगोत्री धाम के कपाट 10, यमुनोत्री के 11 नवंबर को बंद होंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 8, 2026 at 9:45 AM IST
उत्तरकाशी (उत्तराखंड): चारधाम यात्रा के समापन की घड़ियां नजदीक आने के साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में शीतकालीन कपाट बंद करने की तैयारियां तेज हो गई हैं. दीपावली के उल्लास के बीच दोनों धामों में मां गंगा और यमुना के मंदिरों को रंग-बिरंगे फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है. यमुनोत्री धाम में तीन कुंतल और गंगोत्री धाम में पांच कुंतल फूलों से मंदिरों को सजाया गया है. फूलों से सजे मंदिरों की मनमोहक छटा श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है. वहीं, अब दोनों धामों में मां गंगा और यमुना की विदाई की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. कपाट बंद होने के बाद दोनों देवियों की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास के लिए रवाना होगी.
गंगोत्री धाम के कपाट आगामी 10 नवंबर को अन्नकूट पर्व पर विधि-विधान और धार्मिक परंपराओं के अनुसार शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे. कपाट बंद होने से पहले मंदिर को करीब पांच कुंतल रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया है. मंदिर परिसर में फूलों की आकर्षक सजावट के साथ ही दीपावली पर्व को लेकर भी विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है. कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ शीतकालीन प्रवास के लिए मुखबा गांव पहुंचेगी.
यहां स्थित मां गंगा के शीतकालीन मंदिर में आगामी छह माह तक श्रद्धालु पूजा-अर्चना और दर्शन कर सकेंगे. वहीं, यमुनोत्री धाम के कपाट 11 नवंबर को भैयादूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद होंगे. इसके लिए मंदिर समिति की ओर से तैयारियां की जा रही हैं. कपाट बंद होने से पहले यमुनोत्री मंदिर को करीब तीन कुंतल रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया है. मंदिर की फूलों से की गई सजावट श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण बनी हुई है.
गंगोत्री धाम के कपाट 10 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे. इससे पहले मंदिर को करीब पांच कुंतल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है. कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा गांव पहुंचेगी.
-धर्मानंद सेमवाल, अध्यक्ष, गंगोत्री मंदिर समिति-
कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की उत्सव डोली पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शीतकालीन प्रवास के लिए खरसाली गांव रवाना होगी. खरसाली स्थित मां यमुना के शीतकालीन मंदिर में श्रद्धालु पूरे शीतकाल के दौरान मां के दर्शन कर सकेंगे. यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव सुनील उनियाल ने बताया कि दीपावली और भैयादूज पर्व को देखते हुए मंदिर को करीब तीन कुंतल रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया है. 11 नवंबर को भैयादूज के अवसर पर धाम के कपाट बंद करने के कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं. इसके बाद मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली के लिए रवाना होगी.
चारधाम यात्रा के तहत गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन पूजा-अर्चना की परंपरा शुरू हो जाएगी. इस दौरान मुखबा में मां गंगा और खरसाली में मां यमुना की पूजा-अर्चना होगी. इससे स्थानीय ग्रामीणों के साथ ही शीतकाल में उत्तरकाशी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी दोनों देवियों के दर्शन का अवसर मिलेगा. दोनों धामों में कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष की यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण भी संपन्न हो जाएगा.
पढे़ं- दो दिनों की बर्फबारी के बाद खिली धूप, बर्फ की सफेद चादर से ढकी केदारनाथ की चोटियां बनी आकर्षण का केंद्र
पढे़ं- बाबा केदारनाथ का श्रृंगार कर रही प्रकृति, बर्फबारी से मनमोहक हुआ नजारा
पढे़ं- चारधाम के लिए चार्टर्ड हेली सेवाएं बंद, केदारघाटी से केदारनाथ धाम के लिए नियमित उड़ानें जारी