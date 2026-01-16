ETV Bharat / bharat

गंगासागर मेला देखने फ्रांस से आए दो भाई, बोले, 'वहां जाकर सबको सुनाऊंगा यहां की कहानियां'

कोलकाता : दो भाइयों ने इंटरनेट पर पढ़ा था कि पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर भारत में लोगों की दूसरी सबसे बड़ी भीड़ जमा होती है. मेले के दौरान, इस छोटे से द्वीप पर एक छोटा भारत जिंदा हो उठता है. गंगासागर की कहानियों से दोनों भाई हैरान थे और वे दोनों इस बार यहां आने से अपने को नहीं रोक सके. फेलिक्स और रोड्रिग्ज बंधु फ्रांस के पेरिस से कोलकाता तक का लंबा सफर तय करके आए हैं. कोलकाता पहुंचने पर वे सीधे गंगासागर गए. मेला देखकर वे बहुत खुश हुए.

गंगासागर मेला को आम तौर पर "राष्ट्र का मिलन स्थल, तीर्थों का तीर्थ" कहा जाता है, जहां भारत के अलग-अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं. इसे एकता का एक महान तीर्थ माना जाता है. यह राष्ट्रीय एकता और धार्मिक भावना का प्रतीक है, जहां मकर संक्रांति के दौरान अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ आते हैं.

गंगासागर में मकर संक्रांति के शुभ मौके पर फ्रांस के इन दो टूरिस्टों ने इसमें हिस्सा लेकर इंटरनेशनल लेवल पर सुर्खियां बटोरीं. देश-विदेश से आए लाखों तीर्थयात्रियों की भीड़ के बीच इन विदेशी टूरिस्ट की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा.

फ्रांस से आए टूरिस्ट्स ने कहा कि भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और गंगासागर का महत्व उन्हें लंबे समय से आकर्षित कर रहा था. मकर संक्रांति के खास महत्व के बारे में जानने के बाद उन्होंने इस बार गंगासागर आने का फैसला किया. गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर खड़े होकर फेलिक्स ने कहा, "मुझे यहां एक गहरी आध्यात्मिक शांति मिल रही है, जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है. मैंने देखा कि लगभग 10,000 मजदूरों ने यह मेला ग्राउंड बनाया है."

फेलिक्स के भाई रोड्रिग्ज ने कहा, "हम मेले शुरू होने से तीन दिन पहले, सात जनवरी को यहां पहुंचे थे. हम यहां 10 दिन रुकेंगे और 17 जनवरी को चले जाएंगे. हमें यह देखकर हैरानी हुई कि इतनी ठंड में सुबह 5 बजे करीब 50 लाख लोग यहां नहा रहे थे. हमने फ्रांस में कभी इतना बड़ा आयोजन नहीं देखा. हम कपिल मुनि के आश्रम भी गए. हमने देखा कि लोग वहां भगवान को कितना चढ़ावा चढ़ा रहे थे. हमें यह बहुत अच्छा लगा. हालांकि, क्योंकि हम इस धर्म के नहीं हैं, इसलिए हम प्रार्थना नहीं कर सके."