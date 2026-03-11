ETV Bharat / bharat

हरिद्वार कुंभ से पहले गंगा की सेहत पर सवाल! CAG रिपोर्ट से उत्तराखंड में पॉलिटिक्स 'HIGH', जानिये किसने क्या कहा

सीएजी रिपोर्ट में एसटीपी प्लांट की गुणवत्ता और क्षमता पर सवाल उठाये गये हैं.देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगाजल की गुणवत्ता पर भी चिंता जताई है.

हरिद्वार कुंभ से पहले गंगा की सेहत पर सवाल! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 11, 2026 at 8:31 PM IST

Updated : March 11, 2026 at 8:44 PM IST

किरनकांत शर्मा की रिपोर्ट

देहरादून: 2027 में हरिद्वार में भव्य कुंभ आयोजित किया जाना है. इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही स्तर पर बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. अर्धकुंभ को भी कुंभ की तर्ज पर भव्य स्वरूप देने की कोशिशें की जा रही हैं, मगर उससे पहले कैग की रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिये हैं. इन सवालों से प्रदेश की पॉलिटिक्स भी हाई हो गई है.

धामी सरकार हरिद्वार अर्धकुंभ को लेकर दिन रात काम कर रही है. हरिद्वार में कई परियोजनाओं पर काम हो रहा है.सरकार की ओर से गंगा तटों के सौंदर्यीकरण सीवरेज व्यवस्था, सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में आयोजित रैली के दौरान यह कहा था कि आने वाला कुंभ विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा. इसकी भव्यता ऐसी होगी जिसे पूरी दुनिया देखेगी, लेकिन महाकुंभ की तैयारियों के बीच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी (CAG) की रिपोर्ट ने सरकार की गंगा सफाई से जुड़ी योजनाओं और दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

हरिद्वार कुंभ को लेकर बैठक (ETV Bharat)

रिपोर्ट के सामने आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है. विपक्ष सरकार पर हमलावर है. विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब गंगा की स्थिति अभी भी चिंताजनक है तो क्या कुंभ से पहले इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा? सदन में ये मुद्दा मंगलोर से कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने उठाया

गंगाजल पर CAG रिपोर्ट (ETV Bharat)
कैग की रिपोर्ट में क्या खास: गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें पिछले कई वर्षों से योजनाएं चला रही हैंं. नमामि गंगे, मिशन गंगा एक्शन प्लान और अन्य परियोजनाओं के जरिए गंगा में गिरने वाले प्रदूषण को रोकने और सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ी राशि खर्च की गई है. सीएजी की रिपोर्ट ने इन योजनाओं की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सीधे गंगा में जा रहा सीवेज: रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड में गंगा नदी से संबंधित कुल 42 परियोजनाओं में से 23 परियोजनाओं की वर्ष 2018 से 2022-23 के बीच जांच की गई. इस जांच में कई प्रकार की कमियां सामने आईं. कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं. कई स्थानों पर सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम अपेक्षित तरीके से काम नहीं कर रहे हैं. इसके कारण कई शहरों में आज भी नालों और सीवरेज का गंदा पानी सीधे गंगा में गिर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक कई जगहों पर सीवरेज नेटवर्क अधूरा है या पूरी तरह से प्लांट सेट ही नहीं नहीं हो पाया है. इसके कारण सीवरेज का पानी बिना ट्रीटमेंट के ही गंगा में पहुंच रहा है. यह स्थिति गंगा की स्वच्छता को लेकर किए जा रहे सरकारी दावों के विपरीत तस्वीर पेश करती है. साथ ही सरकार और सिस्टम्स पर भी सवाल खड़े करती है.

CAG रिपोर्ट पर काजी निजामुद्दीन (ETV Bharat)

एसटीपी प्लांट की गुणवत्ता और क्षमता पर सवाल: गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए विभिन्न शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किए गए हैं. जिनका उद्देश्य शहरों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करके नदी में छोड़ना है. सीएजी रिपोर्ट में इन एसटीपी प्लांट की कार्यप्रणाली और गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि कई एसटीपी प्लांट निर्धारित मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं. कुछ प्लांट अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं तो कुछ स्थानों पर उनकी गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई. इसके अलावा कई जगहों पर सीवरेज लाइनें इन प्लांट से जुड़ी ही नहीं हैं, जिसके कारण गंदा पानी सीधे नदी में पहुंच जाता है.

देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगाजल की गुणवत्ता पर चिंता: सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देवप्रयाग से नीचे गंगा के जल की गुणवत्ता को लेकर चिंता की स्थिति है. रिपोर्ट के अनुसार ऋषिकेश और हरिद्वार क्षेत्र में गंगा के जल की गुणवत्ता ऐसी पाई गई है कि उसे सीधे पीने योग्य नहीं माना जा सकता. यह स्थिति इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश देश के प्रमुख धार्मिक शहर हैं. यहां हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान और आचमन करते हैं. कुंभ और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान यह संख्या करोड़ों तक पहुंच जाती है. ऐसे में गंगा की जल गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवाल प्रशासन और सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय बन गए हैं.

CAG रिपोर्ट पर किशोर उपाध्याय (ETV Bharat)

पहले भी आ चुकी है गंगा स्वच्छता पर रिपोर्ट: गंगा की स्वच्छता को लेकर यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के सवाल सामने आए हैं. इससे पहले भी हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी और अन्य धार्मिक शहरों में गंगा के पानी की गुणवत्ता को लेकर कई स्वतंत्र रिपोर्ट सामने आ चुकी है. कुछ रिपोर्टों में यहां तक कहा गया था कि कई स्थानों पर गंगा का पानी नहाने के लिए भी सुरक्षित नहीं है. हर साल उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक गंगा के जल की गुणवत्ता पर होने वाले सर्वे में भी यह संकेत मिलता रहा है कि प्रदूषण की समस्या अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. सरकार की ओर से लगातार यह कहा जाता रहा है कि गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है. कई परियोजनाएं जल्द ही पूरी हो जाएंगी.

विधानसभा में रिपोर्ट पर सियासी घमासान: सीएजी रिपोर्ट उत्तराखंड विधानसभा सत्र में पेश किए जाने के बाद इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई. विपक्ष ने इसे सरकार की विफलता बताते हुए हमला बोला है. विधानसभा से बाहर आने के बाद कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा सरकार एक ओर सनातन और आस्था की बात करती है लेकिन गंगा की वास्तविक स्थिति पर चुप्पी साधे हुए है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर आज भी नालों और सीवरेज का गंदा पानी गंगा में गिर रहा है. यह अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है. काजी निजामुद्दीन ने कहा जब कुंभ जैसे बड़े आयोजन की तैयारी की जा रही है तो सबसे पहले गंगा की स्वच्छता सुनिश्चित की जानी चाहिए. उनका कहना है कि सरकार को इस विषय पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए.

CAG रिपोर्ट पर तन्मय वशिष्ठ (ETV Bharat)


सत्ता पक्ष का जवाब, तेज गति से काम का दावा: वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि गंगा की सफाई का काम लंबे समय से चल रहा है. और इसमें लगातार सुधार हो रहा है. टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा गंगा की सफाई का अभियान कांग्रेस सरकार के समय गंगा एक्शन प्लान से शुरू हुआ. तब से यह कार्य लगातार चल रहा है. उन्होंने कहा वर्तमान सरकार भी इस विषय को लेकर गंभीर है. जहां भी अधिकारियों की लापरवाही सामने आएगी वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों की गंगा के प्रति गहरी आस्था है. सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है.

स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी चिंता: गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान ने भी स्वीकार किया कि अभी भी कुछ स्थानों पर गंदा पानी गंगा में गिरने की समस्या बनी हुई है. उन्होंने कहा सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है. आने वाले समय में स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है. इसकी स्वच्छता सुनिश्चित करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है. इसलिए इस दिशा में और तेजी से काम करने की आवश्यकता है.

मेलाधिकारी की संतो के साथ बैठक (ETV Bharat)


गंगा सभा ने रिपोर्ट से जताई असहमति: दूसरी, ओर हरिद्वार की प्राचीन संस्था गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने सीएजी रिपोर्ट में गंगाजल को पीने योग्य नहीं बताए जाने से असहमति जताई है. उन्होंने कहा हर की पैड़ी से जुड़े लोग वर्षों से रोज सुबह और शाम गंगा जल का आचमन करते हैं. उन्हें कभी कोई समस्या नहीं हुई. उनका कहना है कि गंगा केवल वैज्ञानिक मानकों का विषय नहीं है बल्कि यह आस्था और विश्वास से जुड़ा विषय भी है. तन्मय वशिष्ठ का कहना है कि गंगा की पवित्रता को केवल तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर नहीं आंका जा सकता है.


महाकुंभ से पहले सरकार के सामने बड़ी चुनौती: साल 2027 में होने वाले कुंभ से पहले गंगा की स्वच्छता सुनिश्चित करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी. कुंभ के दौरान देश और विदेश से करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं. वे सभी गंगा में स्नान करते हैं. ऐसे में यदि गंगा की स्थिति को लेकर सवाल उठते रहे तो यह सरकार की तैयारियों पर भी असर डाल सकता है. सीएजी रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि गंगा की सफाई से जुड़ी कई परियोजनाओं में अभी भी कमियां हैं. उन्हें जल्द दूर करने की आवश्यकता है.

Last Updated : March 11, 2026 at 8:44 PM IST

गंगाजल सीएजी रिपोर्ट
उत्तराखंड गंगा CAG रिपोर्ट
गंगाजल सीएजी रिपोर्ट पॉलिटिक्स
