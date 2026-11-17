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दिल्ली में गैंगवार! गैंग के सदस्य की मौत,खजूरी खास में 25 से ज्यादा चलीं गोलियां

दिल्ली खजूरी खास में गैंगवार,25 से ज्यादा चलीं गोलियां,एक की मौत ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के खजूरी खास में सोमवार देर शाम गैंगवार के दौरान समीर उर्फ भूरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात में 25 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई. पुलिस को अनवर ठाकुर-हारून और नसीम दुर्दानी गैंग के बीच पुरानी रंजिश का शक है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोमवार देर शाम जीरो पुश्ता स्थित कैंप कार्यालय के पास फायरिंग की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची और खून से लथपथ युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बाइक सवार बदमाशों ने समीर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और फरार हो गए. पुलिस घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है.समीर को 8-9 गोलियां लगी हैं.सूत्रों का दावा है कि नसीम दुर्दानी भी वारदात के समय मौके पर मौजूद था और उसने फायरिंग की. वारदात के समय समीर के साथ उसका दोस्त भी मौजूद था. किसी तरह उसने भागकर जान बचाई.