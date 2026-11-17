दिल्ली में गैंगवार! गैंग के सदस्य की मौत,खजूरी खास में 25 से ज्यादा चलीं गोलियां
दिल्ली के खजूरी खास में सोमवार शाम गैंगवार के दौरान समीर उर्फ भूरा की गोली मारकर हत्या, वारदात में 25 राउंड से ज्यादा फायरिंग
Published : November 17, 2026 at 8:00 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के खजूरी खास में सोमवार देर शाम गैंगवार के दौरान समीर उर्फ भूरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात में 25 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई. पुलिस को अनवर ठाकुर-हारून और नसीम दुर्दानी गैंग के बीच पुरानी रंजिश का शक है.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोमवार देर शाम जीरो पुश्ता स्थित कैंप कार्यालय के पास फायरिंग की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची और खून से लथपथ युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बाइक सवार बदमाशों ने समीर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और फरार हो गए. पुलिस घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है.समीर को 8-9 गोलियां लगी हैं.सूत्रों का दावा है कि नसीम दुर्दानी भी वारदात के समय मौके पर मौजूद था और उसने फायरिंग की. वारदात के समय समीर के साथ उसका दोस्त भी मौजूद था. किसी तरह उसने भागकर जान बचाई.
खजूरी खास में सोमवार देर शाम गैंगवॉर में बदमाशों ने गोलियां बरसाकर एक युवक की हत्या कर दी. 25 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई. युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान समीर उर्फ भूरा (25) के रूप में हुई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, समीर अनवर ठाकुर-हारून गैंग से जुड़ा था. उसकी हत्या के पीछे हारून के प्रतिद्वंद्वी नसीम दुर्दानी गैंग का हाथ होने का शक है.
बता दें कि खजूरी खास में सोमवार शाम दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के सामने जिस समीर उर्फ भूरा नामक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है, सूत्रों का दावा है कि समीर आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. हाल ही में जिला पुलिस ने उसे एक मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था. हालांकि, पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, नसीम दुर्रानी और हारून सैफी गैंग के बीच लंबे समय से दुश्मनी चल रही है. दोनों गिरोहों के बीच इलाके में वर्चस्व को लेकर कई बार टकराव हो चुका है. अब यह दुश्मनी खूनी संघर्ष में बदलती नजर आ रही है. पुलिस इस मामले को गैंगवार से जोड़कर भी जांच कर रही है. दोनों गिरोहों के बीच दुश्मनी में पहले भी दो लोगों की जान जा चुकी है. 26 मई को खजूरी खास इलाके में राजा मेवाती उर्फ अक्की डॉन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अक्की हारून का मामा था. इसके तीन सप्ताह बाद 15 जून को दयालपुर के नेहरू विहार इलाके में राशिद पानी वाला की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी.
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