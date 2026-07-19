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कहीं BP की नकली दवा तो नहीं खा रहे?, गुरुग्राम में बड़ा खुलासा, उत्तराखंड से सप्लाई हो रही थी फेक मेडिसिन

हरियाणा के गुरुग्राम में ब्लड प्रेशर की नकली दवा सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है.

Gang supplying Fake blood pressure medication busted in Gurugram
कहीं BP की नकली दवा तो नहीं खा रहे? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 19, 2026 at 10:46 PM IST

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Updated : July 19, 2026 at 11:06 PM IST

2 Min Read
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गुरुग्राम : हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली दवाइयों की सप्लाई करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरोह ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक प्रसिद्ध दवा की नकली खेप हरियाणा और दिल्ली के बाजारों में सप्लाई कर रहा था.

नकली दवा की बिक्री : दरअसल एफडीए अधिकारियों को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम में ब्लड प्रेशर की नकली दवाइयों की बिक्री की जा रही है. सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर तीन ड्रग कंट्रोल अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित की गई. जांच के दौरान टीम ने सप्लाई चेन की पड़ताल की, जिसमें कई अहम तथ्य सामने आए हैं.

उत्तराखंड से सप्लाई हो रही थी फेक मेडिसिन (ETV Bharat)

उत्तराखंड में बनाई जाती थी दवा : जांच में पता चला कि 'श्री बालाजी फोरम' नाम से संचालित एक होलसेल ड्रग एजेंसी के माध्यम से गुरुग्राम में नकली दवाइयों की सप्लाई की गई थी. अधिकारियों के अनुसार, संबंधित एजेंसी के पास दवाइयों के व्यापार के लिए आवश्यक वैध लाइसेंस भी नहीं था. शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि नकली दवाइयों का निर्माण उत्तराखंड के रुड़की में किया जाता था. इसके बाद इन्हें लखनऊ के रास्ते हरियाणा और दिल्ली समेत विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता था. अब एफडीए इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री की पहचान में जुटा है.

हार्ट अटैक हो सकता है : अधिकारियों के अनुसार जब्त की गई नकली दवा ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने के लिए बेची जाती थी. ऐसी दवा का सेवन करने से मरीज का ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो सकता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है.

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Last Updated : July 19, 2026 at 11:06 PM IST

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