चेन्नई : कॉलेज परिसर में युवती के साथ गैंगरेप, तीन गिरफ्तार

कैंपस में विरोध प्रदर्शन करते एसएफआई कार्यकर्ता ( ETV Bharat )

चेन्नई: नंदनम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज परिसर में एक युवती के गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है. घटना में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि अरियालुर जिले की एक युवती अपने दोस्तों के साथ नौकरी की तलाश में चेन्नई आई थी. इस दौरान उसने अपने दोस्त की मदद से 20 दिन पहले चेन्नई के नंदनम में गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज की कैंटीन में सहायक के तौर पर शामिल हो गईं. वहीं कैंटीन मालिक मुथु सेल्वम, कुक मास्टर और कैंटीन कर्मचारी ने युवती के साथ यौन उत्पीड़न किया. इसकी जानकारी युवती ने रोते हुए कॉलेज के एक चौकीदार को दी. बाद में, चौकीदार की मदद से पीड़िता ने सामाजिक कल्याण ऑफिस के अधिकारियों को घटना के बारे में जानकारी दी.इसके बाद, सोशल सामाजिक कल्याण के अधिकारियों ने चेन्नई के सैदापेट ऑल विमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने इसी आधार पर सरकारी कला कॉलेज कैंटीन के मालिक मुथु सेल्वम, पुदुकोट्टई क्षेत्र के एक रसोइए गुणसेकरन (56) और कैंटीन कर्मचारी कार्तिकेयन को गिरफ्तार कर लिया.