चेन्नई : कॉलेज परिसर में युवती के साथ गैंगरेप, तीन गिरफ्तार
कॉलेज परिसर में युवती से गैंगरेप की घटना में आरोपियों की गिरफ्तार करने के बाद पुलिस गहराई से जांच कर रही है.
Published : January 29, 2026 at 8:14 PM IST
चेन्नई: नंदनम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज परिसर में एक युवती के गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है. घटना में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
बताया जाता है कि अरियालुर जिले की एक युवती अपने दोस्तों के साथ नौकरी की तलाश में चेन्नई आई थी. इस दौरान उसने अपने दोस्त की मदद से 20 दिन पहले चेन्नई के नंदनम में गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज की कैंटीन में सहायक के तौर पर शामिल हो गईं. वहीं कैंटीन मालिक मुथु सेल्वम, कुक मास्टर और कैंटीन कर्मचारी ने युवती के साथ यौन उत्पीड़न किया. इसकी जानकारी युवती ने रोते हुए कॉलेज के एक चौकीदार को दी.
बाद में, चौकीदार की मदद से पीड़िता ने सामाजिक कल्याण ऑफिस के अधिकारियों को घटना के बारे में जानकारी दी.इसके बाद, सोशल सामाजिक कल्याण के अधिकारियों ने चेन्नई के सैदापेट ऑल विमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने इसी आधार पर सरकारी कला कॉलेज कैंटीन के मालिक मुथु सेल्वम, पुदुकोट्टई क्षेत्र के एक रसोइए गुणसेकरन (56) और कैंटीन कर्मचारी कार्तिकेयन को गिरफ्तार कर लिया.
इसके बाद पुलिस द्वारा की गई जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. बताया जा रहा है कि पीड़िता थोड़ी मानसिक रूप से कमजोर है. इसी का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने युवती का यौन उत्पीड़न किया. पुलिस अस्पताल में भर्ती महिला से और जानकारी लेकर जांच कर रही है.
बता दें कि गिरफ्तार मुथु सेल्वम पिछले 12 सालों से नंदनम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कैंटीन चला रहा था. इस स्थिति में, युवती की शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ महिला अत्याचार रोकथाम अधिनियम समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा, तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हे जेल भेज दिया गया.
एसएफआई ने किया प्रदर्शन
दूसरी तरफ चेन्नई के मशहूर नंदनम गवर्नमेंट कॉलेज परिसर में हुई इस घटना से काफी हंगामा हुआ है. इस स्थिति में, स्टूडेंट्स यूनियन एसएफआई के 50 से ज़्यादा सदस्य कॉलेज कैंपस में इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि सरकार कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे और गिरफ्तार लोगों को सख्त सज़ा दी जाए.
