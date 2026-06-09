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कर्नाटक के दावणगेरे में 41 साल की महिला से गैंगरेप, 10 आरोपी गिरफ्तार

दावणगेरे: कर्नाटक के दावणगेरे जिले में 41 साल की एक महिला के साथ गैंग रेप की एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. पीड़िता ने इस बारे में जिले के चन्नागिरी तालुक के बसवपटना पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है.

इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है. यह घटना 3 जून की रात को चन्नागिरी तालुक के एक गांव के बाहरी इलाके में एक खेत में हुई.

महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि, जब वह अपने घर जा रही थी, तो आरोपियों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया. बाद में, उन हैवान दरिंदों ने उसे खेत में ले गए और उसके साथ गैंग रेप किया. आरोपियों ने इस हरकत का वीडियो भी बनाया. पुलिस ने रेप का केस दर्ज करके पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया है, एसपी शेखर एचटी समेत सीनियर अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की है.