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कर्नाटक के दावणगेरे में 41 साल की महिला से गैंगरेप, 10 आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला को पिलाया, फिर खेत में ले जाकर गैंगरेप किया.

Gang rape on woman in Davanagere: 10 Accused arrested
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 9, 2026 at 5:18 PM IST

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दावणगेरे: कर्नाटक के दावणगेरे जिले में 41 साल की एक महिला के साथ गैंग रेप की एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. पीड़िता ने इस बारे में जिले के चन्नागिरी तालुक के बसवपटना पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है.

इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है. यह घटना 3 जून की रात को चन्नागिरी तालुक के एक गांव के बाहरी इलाके में एक खेत में हुई.

महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि, जब वह अपने घर जा रही थी, तो आरोपियों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया. बाद में, उन हैवान दरिंदों ने उसे खेत में ले गए और उसके साथ गैंग रेप किया. आरोपियों ने इस हरकत का वीडियो भी बनाया. पुलिस ने रेप का केस दर्ज करके पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया है, एसपी शेखर एचटी समेत सीनियर अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की है.

पीड़ित महिला ने बसवपटना पुलिस स्टेशन में गैंग रेप का केस दर्ज कराया है. गांव के बाहरी इलाके में 10 लोगों ने यह जुर्म किया. यह मामला तब सामने आया जब जुर्म का एक वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर देखा गया. घटना 3 जून की बताई जा रही है. दावणगेरे के एसपी शेखर ने कहा कि फिलहाल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

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