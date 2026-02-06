रंगदारी नहीं देने पर स्पा कर्मचारी से गैंगरेप, एक महीना पहले ही जेल से छूटा था सरगना
एसपी ने आश्वासन दिया है कि गिरोह के व्यापक नेटवर्क की जांच जारी है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द ही होगी.
Published : February 6, 2026 at 10:40 PM IST
पथानामथिट्टा (केरल): तिरुवल्ला में एक स्पा में काम करने वाली महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया. यह हमला तब हुआ जब स्पा सेंटर ने गिरोह को रंगदारी की रकम देने से इनकार कर दिया. बताया जाता है कि छह सदस्यीय गिरोह ने स्पा कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की थी. पथानामथिट्टा पुलिस ने मुख्य संदिग्ध सुबिन अलेक्जेंडर सहित तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है.
वारदात 1 फरवरी की बतायी जा रही है. पुलिस के अनुसार, यह गिरोह पिछले कुछ समय से स्पा प्रबंधन को परेशान कर रहा था. प्रोटेक्शन मनी के नाम पर 50 हजार रुपये की मांग कर रहा था. जब मालिक और कर्मचारियों ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो 1 फरवरी की दोपहर को गिरोह परिसर में घुस आया. CCTV फुटेज में गिरोह के सदस्यों को हथियारों के साथ कर्मचारियों को डराते-धमकाते देखा जा सकता है. वहां से भागने से पहले स्पा के कैश काउंटर से पैसे भी निकाले.
इस घटना के बाद स्पा के मालिक और कर्मचारी काफी दहशत में थे. उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी नहीं दी. हालांकि, पुलिस को इस घटना की खुफिया जानकारी मिली. इसके आधार पर जांच शुरू की. इसके बाद जिला पुलिस प्रमुख के निर्देश पर तिरुवल्ला पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज किए.
पुलिस के अनुसार इस घटना का मास्टरमाइंड सुबिन अलेक्जेंडर, 'कापा' (KAPPA) के तहत सजा काटने के बाद अभी एक महीने पहले ही जेल से छूटा था. उसका आपराधिक इतिहास काफी पुराना है, जिसमें पुलिस अधिकारियों पर हमले भी शामिल है. फिलहाल तीन संदिग्ध पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि फरार चल रहे बाकी तीन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.
स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने इस घटना को केरल जैसे राज्य के लिए 'अकल्पनीय' बताया. जनता से जांच में पूरा सहयोग करने का आग्रह किया ताकि हर अपराधी को न्याय के कटघरे में लाया जा सके. फिलहाल, तिरुवल्ला DYSP के नेतृत्व में एक विशेष टीम जांच की निगरानी कर रही है. जिला पुलिस प्रमुख ने आश्वासन दिया है कि गिरोह के व्यापक नेटवर्क की जांच जारी है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द ही होगी.
