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नागपुर में 3.75 करोड़ की लूट: चाकू की नोक पर कैश लेकर फरार हुए बदमाश, कारोबारी को बनाया निशाना

नागपुर में वित्त कारोबारी के पास से 3 करोड़ रुपये की लूट का मामला, जांच में जुटी पुलिस ( ETV Bharat )

नागपुर: महाराष्ट्र में नागपुर के शांतिनगर थाना क्षेत्र में स्थित तुलसीनगर में मंगलवार रात फाइनेंस कारोबारी सुरेश परमार से 5 से 6 बदमाशों ने चाकू की नोक पर 3 करोड़ 75 लाख रुपये से अधिक की नकदी लूट ली और फरार हो गए.

खबर के मुताबिक लुटेरों ने कारोबारी को चाकू दिखाया और कार से करोड़ों की नकदी लेकर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने परमार के गले में चाकू रखकर उसे जान से मारने की धमकी दी थी. कारोबारी मंगलवार रात करीब एक बजे कार से घर लौट रहे थे. उनकी कार में व्यापार से जुड़े 3 करोड़ 75 लाख रुपये कैश था. इसी दौरान तुलसीनगर इलाके में उनका सामना पांच से छह लोगों से हुआ.

पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है (ETV Bharat) पता चला है कि लुटेरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए चोरी की कार का इस्तेमाल किया था. बाद में उन्होंने भागने से पहले इस गाड़ी को नागपुर-वर्धा रोड पर खापरी इलाके में छोड़ दिया. घटना की जानकारी मिलने पर नागपुर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है. इतनी बड़ी रकम की चोरी से शहर में हड़कंप मच गया है. पुलिस अभी जांच कर रही है कि लूट के पीछे कौन हो सकता है और क्या इस घटना को प्लान के तहत अंजाम दिया गया था. घटना इतनी तेजी से हुई कि कारोबारी और उसके कर्मचारी पूरी तरह हैरान रह गए. अपराधियों ने कारोबारी सुरेश परमार की कार भी लूट ली. पता चला है कि कार में भागे आरोपियों ने नागपुर-कामठी रोड का इस्तेमाल किया. नागपुर में 3.75 करोड़ की लूट की जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat)