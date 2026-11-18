नागपुर में 3.75 करोड़ की लूट: चाकू की नोक पर कैश लेकर फरार हुए बदमाश, कारोबारी को बनाया निशाना
नागपुर में बदमाशों ने कथित तौर पर एक कारोबारी के गले में चाकू रखकर 3 करोड़ रुपये नकद लूट लिए.
Published : November 18, 2026 at 3:44 PM IST
नागपुर: महाराष्ट्र में नागपुर के शांतिनगर थाना क्षेत्र में स्थित तुलसीनगर में मंगलवार रात फाइनेंस कारोबारी सुरेश परमार से 5 से 6 बदमाशों ने चाकू की नोक पर 3 करोड़ 75 लाख रुपये से अधिक की नकदी लूट ली और फरार हो गए.
खबर के मुताबिक लुटेरों ने कारोबारी को चाकू दिखाया और कार से करोड़ों की नकदी लेकर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने परमार के गले में चाकू रखकर उसे जान से मारने की धमकी दी थी. कारोबारी मंगलवार रात करीब एक बजे कार से घर लौट रहे थे. उनकी कार में व्यापार से जुड़े 3 करोड़ 75 लाख रुपये कैश था. इसी दौरान तुलसीनगर इलाके में उनका सामना पांच से छह लोगों से हुआ.
पता चला है कि लुटेरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए चोरी की कार का इस्तेमाल किया था. बाद में उन्होंने भागने से पहले इस गाड़ी को नागपुर-वर्धा रोड पर खापरी इलाके में छोड़ दिया. घटना की जानकारी मिलने पर नागपुर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है. इतनी बड़ी रकम की चोरी से शहर में हड़कंप मच गया है. पुलिस अभी जांच कर रही है कि लूट के पीछे कौन हो सकता है और क्या इस घटना को प्लान के तहत अंजाम दिया गया था.
घटना इतनी तेजी से हुई कि कारोबारी और उसके कर्मचारी पूरी तरह हैरान रह गए. अपराधियों ने कारोबारी सुरेश परमार की कार भी लूट ली. पता चला है कि कार में भागे आरोपियों ने नागपुर-कामठी रोड का इस्तेमाल किया.
पुलिस अभी उस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज की जांच करके उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रही है. चोरी की गई कार को बाद में नागपुर-वर्धा रोड के किनारे खापरी इलाके में छोड़ दिया गया, जिसके बाद आरोपी भाग गए. पुलिस ने यह भी जांच शुरू कर दी है कि कारोबारी को इतनी बड़ी रकम कहां से मिली और वह इसे कहां ले जाने वाला था.
पुलिस को पक्का शक है कि पूरी घटना सोची-समझी साजिश थी. वे अभी उन सभी लोगों की पहचान कर रहे हैं जो घटना के समय इलाके में मौजूद थे. इतने बड़े वित्तीय लेन-देन का तरीका, लूट के पीछे का मकसद और अपराधियों की पहचान पता लगाने की कोशिशें चल रही हैं. पुलिस की पांच टीमें सक्रिय जांच कर रही हैं. वहीं पुलिस के सामने अब इस बड़ी लूट के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने की चुनौती है.
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