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पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी की मूर्ति के चेहरे पर बांधा काला कपड़ा, भाजपा, कांग्रेस और स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी

महात्मा गांधी ( ETV Bharat )

कटवा: पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान स्थित कटवा शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ मिला. इस घटना के बाद हंगामा खड़ा हो गया. बुधवार को, स्थानीय लोगों ने कटवा स्टेशन बाजार चौराहे पर गांधी की पूरी मूर्ति देखी. मूर्ति का चेहरा और हाथ काले कपड़े से लिपटे हुए थे. सुबह काम पर जा रहे निर्माण मजदूरों ने सबसे पहले इस घटना को देखा. जैसे ही यह खबर तेजी से फैली, स्थानीय लोगों, व्यापारियों और पैदल चलने वालों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. राष्ट्रपिता के इस अपमान से लोगों में काफी नाराजगी थी. कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की कड़ी निंदा की, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया. स्थानीय लोगों की सूचना पर, पुलिस मौके पर पहुंची और मूर्ति से काला कपड़ा हटाया. फिर उन्होंने इलाके का मुआयना किया और जांच शुरू की. पुलिस ने कहा कि वे घटना का असली कारण पता लगाने और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए आस-पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रहे हैं. इस बीच, घटना की जानकारी मिलने पर, कटवा टाउन से बीजेपी अध्यक्ष सुमन देबनाथ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए. कई स्थानीय लोग भी उनके साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. भाजपा ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ एक मूर्ति का अपमान नहीं है, बल्कि देश के इतिहास और संस्कृति का अपमान है.