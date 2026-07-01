पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी की मूर्ति के चेहरे पर बांधा काला कपड़ा, भाजपा, कांग्रेस और स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी
स्थानीय लोगों ने कटवा स्टेशन बाजार चौराहे पर गांधी जी की मूर्ति का चेहरा और हाथ काले कपड़े से लिपटा हुआ पाया.
Published : July 1, 2026 at 8:56 PM IST
कटवा: पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान स्थित कटवा शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ मिला. इस घटना के बाद हंगामा खड़ा हो गया.
बुधवार को, स्थानीय लोगों ने कटवा स्टेशन बाजार चौराहे पर गांधी की पूरी मूर्ति देखी. मूर्ति का चेहरा और हाथ काले कपड़े से लिपटे हुए थे. सुबह काम पर जा रहे निर्माण मजदूरों ने सबसे पहले इस घटना को देखा.
जैसे ही यह खबर तेजी से फैली, स्थानीय लोगों, व्यापारियों और पैदल चलने वालों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. राष्ट्रपिता के इस अपमान से लोगों में काफी नाराजगी थी. कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की कड़ी निंदा की, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया.
स्थानीय लोगों की सूचना पर, पुलिस मौके पर पहुंची और मूर्ति से काला कपड़ा हटाया. फिर उन्होंने इलाके का मुआयना किया और जांच शुरू की. पुलिस ने कहा कि वे घटना का असली कारण पता लगाने और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए आस-पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रहे हैं.
इस बीच, घटना की जानकारी मिलने पर, कटवा टाउन से बीजेपी अध्यक्ष सुमन देबनाथ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए. कई स्थानीय लोग भी उनके साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. भाजपा ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ एक मूर्ति का अपमान नहीं है, बल्कि देश के इतिहास और संस्कृति का अपमान है.
सुमन देबनाथ ने कहा, "ऐसी बिगड़ी हुई सोच का प्रदर्शन किसी भी तरह से बंगाल या भारत की संस्कृति से मेल नहीं खाता." उन्होंने दोषियों की तुरंत पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने शहर के अलग-अलग खास चौराहों से सीसीटीवी फुटेज की जांच करके आरोपियों की पहचान करने की भी मांग की.
प्रदर्शन के दौरान, स्थानीय लोगों ने मूर्ति का शुद्धिकरण करने की पहल की. मूर्ति को पहले गंगाजल और फिर दूध से नहलाया गया. इसके बाद, वहां मौजूद लोगों ने अगरबत्ती जलाकर और मालाएं चढ़ाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि यह घटना समाज में अशांति और बंटवारे का माहौल बनाने के लिए की गई होगी. इस बात की जांच करने की मांग की गई है कि क्या इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश या उकसाने की कार्रवाई है.
राज्य कांग्रेस ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है. पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा, "कुछ बदमाशों ने कटवा में मोहनदास करमचंद गांधी की मूर्ति के चेहरे पर काला कपड़ा बांध दिया है. यह बेशक बदमाशों का काम है. लेकिन उन्हें अचानक गांधीजी की याद क्यों आई. इस घटना के पीछे एक बड़ी साज़िश चल रही है.
उन्होंने कहा कि, गांधीजी की मूर्ति को तोड़ना और उनके चेहरे को काले कपड़े से ढकना उनके आदर्शों, सिद्धांतों या उनके दिखाए रास्ते को मिटा नहीं सकता. वे राष्ट्रपिता हैं और सभी भारतीयों के लिए एक मार्गदर्शक हैं. उन्होंने कहा, "एक संदेश जिसे राहुल गांधी आज दोहरा रहे हैं. गांधीजी के शब्द थे कि जो लोग डर में जीते हैं, वे झूठ बोलते हैं और अन्याय करते हैं।.इसलिए, यह साफ है कि वे गांधीजी से डरते हैं."
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