गुजरात: गांधीनगर में अचानक बढ़े टाइफाइड केस, शाह ने दिए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश
गांधीनगर में हालात को देखते हुए करीब 20 हजार से ज्यादा घरों का निरीक्षण किया गया है.
Published : January 5, 2026 at 10:01 AM IST
अहमदाबाद: गुजरात की राजधानी गांधीनगर में टाइफाइड के मामले आने से सरकार हलकान है. ताजा जानकारी के मुताबिक गांधीनगर में ही संदिग्ध टाइफाइड के करीब 113 मामले सामने आए हैं. यहां के सिविल अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चों को भर्ती कराया गया है. गृह मंत्री और गांधीनगर से बीजेपी सांसद अमित शाह ने प्रशासन को युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं. हालात को देखते हुए शाह ने पाइपलाइन की तुरंत मरम्मत के आदेश दिए.
20 हजार से ज्यादा लोगों के घरों का निरीक्षण
उन्होंने अधिकारियों को गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल में प्रभावित मरीजों और उनके रिश्तेदारों को खाना देने का भी निर्देश दिए. उन्होंने लीकेज को तुरंत ठीक करने और प्रभावित और आस-पास के इलाकों में पाइपलाइन की अच्छी तरह से जांच करने का भी आदेश दिया, ताकि बीमारी को और फैलने से रोका जा सके. टाइफाइड के संदिग्ध मामलों को देखते हुए गांधीनगर शहर में 75 हेल्थ टीमों ने इंटेंसिव हेल्थ मैनेजमेंट और सर्वे का काम किया है. गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सर्वे टीमों ने अब तक 20,800 से ज्यादा घरों का इंस्पेक्शन किया है और 90 हजार से ज्यादा लोगों को कवर किया है.
लगातार अपडेट ले रहे अमित शाह
जारी की रिलीज में कहा गया है कि प्रभावित इलाकों में चौबीसों घंटे आउटपेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) शुरू कर दिए गए हैं और सिविल हॉस्पिटल में इलाज करा रहे मरीजों के रिश्तेदारों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है. अमित शाह मौजूदा हालात के बारे में अपडेट लेने के लिए डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी, जिला कलेक्टर और नगर आयुक्त के साथ लगातार संपर्क में हैं. इससे पहले रविवार को शाह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात की और उनसे टाइफाइड से प्रभावित बच्चों और नागरिकों को तुरंत और सही इलाज देने के निर्देश दिए.
हर घर का कोई ना कोई शख्स बीमार
इससे पहले राज्य की भूपेंद्र पटेल सरकार ने रविवार को कहा कि कुछ दिन पहले पानी की पाइपलाइन में लीकेज की वजह से गांधीनगर शहर के सेक्टर 24, 28 और आदिवाड़ा इलाके में पानी से होने वाली बीमारी टाइफाइड के संदिग्ध मामले सामने आए थे. इस बीमारी से हर घर में कोई ना कोई शख्स बीमार है. 113 मामलों में से 19 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 94 का अभी भी गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल के साथ-साथ सेक्टर 24 और 29 के हेल्थ सेंटर में इलाज चल रहा है.
26 हजार बांटे गए ओआरएस
बचाव के तौर पर 30,000 क्लोरीन टैबलेट और 20,600 ओआरएस (ORS) पैकेट बांटे गए हैं. सर्वे टीमें घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करके जागरूकता पत्रक बांट रही हैं और उनसे पानी उबालकर खाने, बाहर का खाना न खाने और हाथ साफ रखने के लिए कह रही हैं.
