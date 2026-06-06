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गंडक नदी में छोड़े गए घड़ियाल के 31 नन्हें शावक, WTI और वन विभाग की देखरेख में बढ़ा कुनबा

गंडक नदी में इस सीजन का पहला घड़ियाल घोसला फूटा है जिससे निकलने वाले 31 शावकों को प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया. पढ़ें पूरी खबर-

घड़ियाल के शावकों को नदी में छोड़ा गया
घड़ियाल के शावकों को नदी में छोड़ा गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 6, 2026 at 8:49 PM IST

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बगहा: बिहार के पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में घड़ियाल संरक्षण अभियान को बड़ी सफलता मिली है. गंडक नदी में इस वर्ष के प्रजनन सत्र के पहले घड़ियाल घोसले से 31 शावकों का सफल उद्भवन हुआ है. वन विभाग और वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की देखरेख में सभी शावकों को सुरक्षित रूप से उनके प्राकृतिक आवास गंडक नदी में छोड़ दिया गया.

घड़ियाल संरक्षण में बड़ी सफलता : यह उद्भवन बेतिया वन प्रमंडल के बगहा रेंज अंतर्गत रतवल पुल के समीप हुआ. वन अधिकारियों ने इसे घड़ियाल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है. कार्यक्रम के दौरान मुख्य वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी सहित वन विभाग के कई अधिकारी और वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ टीम मौजूद रही.

घड़ियाल संरक्षण में बड़ी सफलता
घड़ियाल संरक्षण में बड़ी सफलता (Source- WTI)

घड़ियाल संरक्षण में गंडक नदी बनी उम्मीद की धारा : वन विभाग के अनुसार गंडक नदी देश में घड़ियालों के लिए सबसे सुरक्षित प्राकृतिक आवासों में से एक बनकर उभरी है. चंबल नदी के बाद इसे घड़ियालों का दूसरा सबसे उपयुक्त अधिवास माना जाता है. गहरी और स्वच्छ जलधारा, प्रचुर मात्रा में मछलियों की उपलब्धता तथा रेतीले तट घड़ियालों के जीवन और प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं.

घड़ियाल के शावकों को नदी में छोड़ा गया : बगहा रेंज के अधिकारियों ने बताया कि वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण के बाद शावकों को नदी में छोड़ा गया है, ताकि वे प्राकृतिक वातावरण में विकसित हो सकें. इससे न केवल घड़ियालों की आबादी बढ़ेगी बल्कि गंडक नदी का पारिस्थितिक संतुलन भी मजबूत होगा.

गंडक नदी में छोड़े जा रहे घड़ियाल
गंडक नदी में छोड़े जा रहे घड़ियाल (Source- WTI)

12 वर्षों में 588 प्रतिशत बढ़ी आबादी : वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 11 में गंडक नदी क्षेत्र में घड़ियालों की संख्या मात्र 10 थी. लगातार संरक्षण प्रयासों के कारण वर्ष 2014 15 के बाद से घड़ियालों की आबादी में 588 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

775 से अधिक घड़ियाल शावकों का पुनर्वास : पिछले वर्ष 2024 में 160 शावकों को गंडक नदी में छोड़ा गया था. वहीं अब तक कुल 775 से अधिक घड़ियाल शावकों का पुनर्वास किया जा चुका है. विभाग के अनुसार हर वर्ष औसतन 20 से 22 प्रतिशत की दर से घड़ियालों की संख्या में वृद्धि हो रही है.

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में घड़ियाल संरक्षण
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में घड़ियाल संरक्षण (Source- WTI)

''वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जैव विविधता संरक्षण के लिए देश के प्रमुख क्षेत्र में से एक है यहां वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं जिसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है.''- वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया

वैज्ञानिक संरक्षण का मिल रहा बेहतर परिणाम : घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम के तहत गंडक नदी के किनारे रेतीले तटों पर अंडों को सुरक्षित रखा जाता है. इसके बाद हैचरी में शावकों का संरक्षण और पालन पोषण किया जाता है. पर्याप्त विकास के बाद उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है.

गंडक नदी का किनारा घड़ियालों के लिए बेहतर : वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों ने कहा कि घड़ियाल जैसे दुर्लभ जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए स्वच्छ नदियां, सुरक्षित आवास और स्थानीय समुदायों की भागीदारी बेहद जरूरी है. गंडक नदी क्षेत्र में इन तीनों पहलुओं पर लगातार काम किया जा रहा है.

गंडक नदी का किनारा घड़ियालों के लिए बेहतर
गंडक नदी का किनारा घड़ियालों के लिए बेहतर (Source- WTI)

जैव विविधता संरक्षण का मॉडल बन रहा वीटीआर : वन अधिकारियों ने बताया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देश के प्रमुख जैव विविधता संरक्षण क्षेत्रों में शामिल है. यहां वन्यजीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं.

स्थानीय स्तर पर जागरूकता जरूरी : हालांकि विशेषज्ञों ने नदी प्रदूषण, अवैध मछली पकड़ने और प्राकृतिक आवास में बदलाव जैसी चुनौतियों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत बताई है. इसके लिए वन विभाग और संरक्षण संस्थाएं स्थानीय लोगों को लगातार जागरूक भी कर रही हैं.

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