ETV Bharat / bharat

संजय राउत का दावा, बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच पार्टियों को तोड़ने का खेल खेला जाएगा

बीएमसी के मेयर को लेकर सांसद संजय राउत ने कहा है कि शिंदे और बीजेपी के बीच पार्टियों को तोड़ने का खेल होगा.

Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut
शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 19, 2026 at 1:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : नगर निगम चुनाव 2026 के बाद शुरू हुए सत्ता संघर्ष में एक नया राजनीतिक मोड़ सामने आया है. मेयर पद के लिए खींचतान तेज हो गई है, वहीं आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेजी से चल रहा है. इसी क्रम में सोमवार को मीडिया से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भाजपा और एकनाथ शिंदे की कड़ी आलोचना की.

उन्होंने दावा किया, "कांग्रेस पार्टी नहीं टूट रही है, तो हमारी पार्टी क्यों टूटेगी? अब पार्टियों को तोड़ने का खेल भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच खेला जाएगा."

संजय राउत ने कहा, "देखते हैं हम डिनर के लिए कहां जाते हैं और वे कहां जाते हैं. कांग्रेस के पार्षद दलबदल नहीं करेंगे. इसलिए, पार्टियों का असली बंटवारा अब भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच होगा."

उन्होंने कहा, "नगर निगम चुनाव 2026 में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. इसलिए मेयर पद के लिए कड़ा संघर्ष है. हालांकि भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच गठबंधन है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच अंदरूनी तनाव दिखता है."

इस पृष्ठभूमि के बीच, चर्चा है कि एकनाथ शिंदे के विजयी पार्षदों को एक फाइव-स्टार होटल में रखा गया है. इस पर एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा, "शिंदे अपने विरोधियों से ज़्यादा अपने दोस्तों से डरते हैं."

राउत ने साफ किया कि "कुछ पार्षदों पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें भाजपा में शामिल होने से रोकने के लिए 'हाउस अरेस्ट' में रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और पार्षद गुलाम नहीं हैं."

मेयर पद के बारे में बोलते हुए संजय राउत ने कहा, "मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए, किसी के लिए भी मुंबई में आसानी से मेयर बनाना संभव नहीं है. सभी को दूसरी पार्टियों पर निर्भर रहना होगा. इसलिए, आने वाले दिनों में मुंबई की राजनीति में बड़े बदलाव होने की संभावना है."

चर्चा है कि एकनाथ शिंदे ने भाजपा को मेयर पद के लिए ढाई साल का कार्यकाल देने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, इससे दोनों पार्टियों के बीच मतभेद का भी पता चलता है. वहीं संजय राउत के बयानों ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है, और मेयर पद के लिए लड़ाई और तेज होने की उम्मीद है.

शिवसेना यूबीटी अभी भी मजबूत
सांसद राउत ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि मुंबई का मेयर भाजपा का होगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कैसे. उनके पास बहुमत नहीं है. देवेंद्र फडणवीस जैसे मजबूत मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र में गृह मंत्री होने के बावजूद, वे अपने ही पार्षद को कैदियों की तरह होटलों में बंद करके रख रहे हैं. यह डर दिखाता है. शिंदे गुट के पास 30 पार्षद भी नहीं हैं, फिर भी वे मेयर बनाने की बात करते हैं. उन्हें कोशिश करने दो. शिवसेना (UBT) अभी भी मजबूत है और उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार है.”

उन्होंने कहा, "जिस दिन भाजपा का मेयर चुना जाएगा, मुंबई दुख के समंदर में डूब जाएगी. समझे? जिस दिन भाजपा या देशद्रोही मेयर बनेगा, मुंबई दुख में डूब जाएगी..."

ये भी पढ़ें- कौन बनेगा मुंबई का मेयर: 'महायुति' के बहुमत के बाद भी क्यों डरी हुई है शिवसेना?

TAGGED:

BMC ELECTIONS 2026
MP SANJAY RAUT
SANJAY RAUT ATTACK ON EKNATH SHINDE
SANJAY RAUT ATTACK ON FADNAVIS
SANJAY RAUT ATTACK BJP SHIVSENA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.