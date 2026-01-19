संजय राउत का दावा, बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच पार्टियों को तोड़ने का खेल खेला जाएगा
बीएमसी के मेयर को लेकर सांसद संजय राउत ने कहा है कि शिंदे और बीजेपी के बीच पार्टियों को तोड़ने का खेल होगा.
Published : January 19, 2026 at 1:49 PM IST
मुंबई : नगर निगम चुनाव 2026 के बाद शुरू हुए सत्ता संघर्ष में एक नया राजनीतिक मोड़ सामने आया है. मेयर पद के लिए खींचतान तेज हो गई है, वहीं आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेजी से चल रहा है. इसी क्रम में सोमवार को मीडिया से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भाजपा और एकनाथ शिंदे की कड़ी आलोचना की.
उन्होंने दावा किया, "कांग्रेस पार्टी नहीं टूट रही है, तो हमारी पार्टी क्यों टूटेगी? अब पार्टियों को तोड़ने का खेल भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच खेला जाएगा."
संजय राउत ने कहा, "देखते हैं हम डिनर के लिए कहां जाते हैं और वे कहां जाते हैं. कांग्रेस के पार्षद दलबदल नहीं करेंगे. इसलिए, पार्टियों का असली बंटवारा अब भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच होगा."
VIDEO | Mumbai: Addressing a press conference, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, “Prime Minister Narendra Modi claims that the Mayor of Mumbai will be from the BJP, but he has not explained how. He does not have a majority. Despite having a strong Chief Minister like Devendra… pic.twitter.com/bXLgyDCo27— Press Trust of India (@PTI_News) January 19, 2026
उन्होंने कहा, "नगर निगम चुनाव 2026 में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. इसलिए मेयर पद के लिए कड़ा संघर्ष है. हालांकि भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच गठबंधन है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच अंदरूनी तनाव दिखता है."
इस पृष्ठभूमि के बीच, चर्चा है कि एकनाथ शिंदे के विजयी पार्षदों को एक फाइव-स्टार होटल में रखा गया है. इस पर एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा, "शिंदे अपने विरोधियों से ज़्यादा अपने दोस्तों से डरते हैं."
राउत ने साफ किया कि "कुछ पार्षदों पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें भाजपा में शामिल होने से रोकने के लिए 'हाउस अरेस्ट' में रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और पार्षद गुलाम नहीं हैं."
मेयर पद के बारे में बोलते हुए संजय राउत ने कहा, "मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए, किसी के लिए भी मुंबई में आसानी से मेयर बनाना संभव नहीं है. सभी को दूसरी पार्टियों पर निर्भर रहना होगा. इसलिए, आने वाले दिनों में मुंबई की राजनीति में बड़े बदलाव होने की संभावना है."
चर्चा है कि एकनाथ शिंदे ने भाजपा को मेयर पद के लिए ढाई साल का कार्यकाल देने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, इससे दोनों पार्टियों के बीच मतभेद का भी पता चलता है. वहीं संजय राउत के बयानों ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है, और मेयर पद के लिए लड़ाई और तेज होने की उम्मीद है.
Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, " the day a bjp mayor is elected, mumbai will drown in a sea of grief. understand? the day a bjp or traitor becomes mayor, mumbai will drown in sorrow..." pic.twitter.com/YlXZzEZP7u— IANS (@ians_india) January 19, 2026
शिवसेना यूबीटी अभी भी मजबूत
सांसद राउत ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि मुंबई का मेयर भाजपा का होगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कैसे. उनके पास बहुमत नहीं है. देवेंद्र फडणवीस जैसे मजबूत मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र में गृह मंत्री होने के बावजूद, वे अपने ही पार्षद को कैदियों की तरह होटलों में बंद करके रख रहे हैं. यह डर दिखाता है. शिंदे गुट के पास 30 पार्षद भी नहीं हैं, फिर भी वे मेयर बनाने की बात करते हैं. उन्हें कोशिश करने दो. शिवसेना (UBT) अभी भी मजबूत है और उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार है.”
उन्होंने कहा, "जिस दिन भाजपा का मेयर चुना जाएगा, मुंबई दुख के समंदर में डूब जाएगी. समझे? जिस दिन भाजपा या देशद्रोही मेयर बनेगा, मुंबई दुख में डूब जाएगी..."
