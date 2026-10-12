एक साथ 70 जुआरी गिरफ्तार, सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत ! नकदी के साथ-साथ कई कारें जब्त
एक से अधिक राज्य में फैला नेटवर्क. बड़े व्यापारियों के शामिल होने की आशंका. पढ़ें पूरी खबर.
Published : October 12, 2026 at 2:28 PM IST
गजपति (ओडिशा) : ओडिशा पुलिस ने रविवार रात को जुए के एक अड्डे पर छापा मारा और वहां से 70 जुआरियों को गिरफ्तार किया. उनके पास से 12 लाख रुपये नकद, 9 कारें, 15 बाइक और 60 मोबाइल फोन जब्त किए गए.
गिरफ्तार किए गए लोगों में परलाखेमुंडी और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, दोनों जगहों के कई व्यापारी और सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने की बात कही जा रही है. इनमें से लगभग 50 लोग आंध्र प्रदेश से थे, जबकि बाकी ओडिशा से थे. ऐसी भी चर्चा है कि हिरासत में लिए गए कुछ लोग सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, हालांकि इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.अंतर-राज्यीय संबंधों ने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि कथित जुए के कारोबार का आयोजन किसने किया और क्या इसमें कोई बड़ा नेटवर्क शामिल था.
परलाखेमुंडी पुलिस स्टेशन के अधिकारी प्रशांत भूपति ने इस बारे में जानकारी दी. पिछले कुछ दिनों से पुलिस को खबर मिल रही थी कि परलाखेमुंडी के बाहरी इलाके में देविती गांव के पास जया मातादी कल्याण मंडप में जुए का अड्डा चल रहा है.
पुलिस ने इस पर कार्रवाई करने की योजना बनाई और कल छापा मारकर जुआरियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही. पता चला है कि गिरफ्तार जुआरियों में परलाखेमुंडी शहर और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के कई बड़े व्यापारी और सरकारी कर्मचारी शामिल थे.
इस छापे के दौरान पुलिस ने कुछ प्लास्टिक के टोकन भी जब्त किए. इन पर कुछ नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं. परलाखेमुंडी पुलिस स्टेशन के अधिकारी प्रशांत भूपति ने बताया है कि इन टोकन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इसकी जांच की जा रही है.
परलाखेमुंडी पुलिस स्टेशन के अधिकारी प्रशांत भूपति ने कहा, "लंबे समय से इस शादी-समारोह स्थल पर गैर-कानूनी गतिविधियां चलने के आरोप लग रहे थे. आखिरकार, हमने वहां छापा मारा. करीब 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 12 लाख रुपये से अधिक नकद और 9 कारें जब्त की गई हैं. 15 बाइक भी जब्त की गई है. अब जांच चल रही है. हम पता लगा रहे हैं कि इस रैकेट में कौन-कौन शामिल है."
पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर, रविवार शाम को परलाखेमुंडी मॉडल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर प्रशांत भूपति, काशीनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर त्रिनाथ सेठी और गरबंधा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर प्रशांत निशिका की अगुवाई में पुलिस की एक टीम ने छापेमारी की थी.
Gajapati, Odisha: Paralakhemundi police raided an alleged large-scale gambling den at Jaya Matadi Kalyan Mandap near Deviti village, arresting 70 gamblers. They seized over Rs 12 lakh in cash, nine cars, 15 bikes, 60 mobile phones and numbered plastic tokens. https://t.co/fP9Sy6oaKa— IANS (@ians_india) October 11, 2026
क्या जुआ खेलना अपराध है ?
सार्वजनिक जुआ अधिनियम - यह भारत में जुए को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है, हालांकि जुआ एक राज्य-स्तरीय विषय है इसलिए राज्यों के अपने अलग नियम हैं. यदि कोई व्यक्ति जुआ घर चलाता है या उसमें मदद करता है, तो उसे पहली बार में ₹200 तक का जुर्माना और तीन महीने तक की जेल हो सकती है. सार्वजनिक जगह पर जुआ खेलते पकड़े जाने पर पहली बार में ₹100 तक का जुर्माना या 1 महीने तक की कैद हो सकती है. लेकिन उसकी प्रकृति कैसी है, इसके आधार पर सजा तय की जाती है. ओडिशा में ओडिशा जन विश्वास अधिनियम, 2025 के तहत जुए से जुड़े अपराधों के लिए जेल की सजा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. इसकी जगह पर अब केवल भारी आर्थिक दंड (जुर्माना) लगाया जाता है.
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