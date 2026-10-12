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एक साथ 70 जुआरी गिरफ्तार, सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत ! नकदी के साथ-साथ कई कारें जब्त

ओडिशा पुलिस ने जुआरियों को किया गिरफ्तार ( ETV Bharat )

गजपति (ओडिशा) : ओडिशा पुलिस ने रविवार रात को जुए के एक अड्डे पर छापा मारा और वहां से 70 जुआरियों को गिरफ्तार किया. उनके पास से 12 लाख रुपये नकद, 9 कारें, 15 बाइक और 60 मोबाइल फोन जब्त किए गए.

गिरफ्तार किए गए लोगों में परलाखेमुंडी और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, दोनों जगहों के कई व्यापारी और सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने की बात कही जा रही है. इनमें से लगभग 50 लोग आंध्र प्रदेश से थे, जबकि बाकी ओडिशा से थे. ऐसी भी चर्चा है कि हिरासत में लिए गए कुछ लोग सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, हालांकि इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.अंतर-राज्यीय संबंधों ने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि कथित जुए के कारोबार का आयोजन किसने किया और क्या इसमें कोई बड़ा नेटवर्क शामिल था.

परलाखेमुंडी पुलिस स्टेशन के अधिकारी प्रशांत भूपति ने इस बारे में जानकारी दी. पिछले कुछ दिनों से पुलिस को खबर मिल रही थी कि परलाखेमुंडी के बाहरी इलाके में देविती गांव के पास जया मातादी कल्याण मंडप में जुए का अड्डा चल रहा है. पुलिस ने इस पर कार्रवाई करने की योजना बनाई और कल छापा मारकर जुआरियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही. पता चला है कि गिरफ्तार जुआरियों में परलाखेमुंडी शहर और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के कई बड़े व्यापारी और सरकारी कर्मचारी शामिल थे. इस छापे के दौरान पुलिस ने कुछ प्लास्टिक के टोकन भी जब्त किए. इन पर कुछ नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं. परलाखेमुंडी पुलिस स्टेशन के अधिकारी प्रशांत भूपति ने बताया है कि इन टोकन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इसकी जांच की जा रही है.